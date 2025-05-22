Арбузы пошли. Почем они сейчас, чем обколоты и когда подешевеют

Арбузы сейчас по большей части иранские Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











В магазинах стали массово появляться ранние арбузы. Не экзотические «Яйца дракона» с желтой мякотью, а самые обычные: большие, зелено-полосатые и, говорят, сладкие. «Фонтанка» выяснила, откуда они берутся и когда подешевеют, а также спросила знатоков о главной фобии любителей арбузов: пестицидах и нитратах.

Сразу скажем — эти арбузы по большей части иранские. Иран входит в число крупнейших экспортеров арбузов в мире, однако его главными покупателями выступают Ирак и ОАЭ. Россия там лишь на третьем месте по тоннам, хотя и обгоняет Эмираты в долларах. С 2023 года статистика иранской внешней торговли закрыта, о ней можно судить лишь по косвенным сообщениям местного Минсельхоза.

Согласно им, объем экспорта агропродуктов в 2023 году «значительно» вырос и еще на 28% до 5,2 млрд долл. (хотя бы какая-то цифра) в следующем. Есть нюанс: этот «год» — 1403 по счету (от переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. — Прим. ред.), и по нашему летоисчислению закончился он 19 марта 2025 года. Так что все не так просто. Тем не менее про арбузы там ничего конкретного нет.

Вот что наблюдал статистический департамент ООН до момента, пока Иран еще делился данными.

Источник: «Фонтанка.ру»











А вот сколько в Россию присылают арбузов все остальные страны — без учета Ирана, который до 2022 года лидировал в этом списке. Правда, Узбекистан в последние годы так сильно прибавил, что уже всерьез претендует на лидерство.

Источник: «Фонтанка.ру»











Главное преимущество и секрет резкого роста доли на рынке Узбекистана — цена. Узбекские арбузы в прошлом году (0,18 долл./кг) в среднем были в три раза дешевле азербайджанских и турецких, следует из данных таможенной статистики. Иранские — по последним доступным цифрам от 2022 года — были примерно на уровне Узбекистана (0,3 долл.), но вряд ли они смогли подешеветь с тех пор так же сильно, так что явно уступают им по цене.

По самым-самым последним данным, за первую половину иранского года совокупный экспорт арбузов из страны составил 128 млн долл. Дальше уже сезон заканчивался, и поставки стремительно сокращались. Также в этой задаче известно, что треть объема пришлось на Ирак — главного внешнеэкономического партнера Ирана. Россия (по цене, а не по тоннам) за ним. То есть можно смело говорить, что поставки к нам в прошлом году не превышали 40 млн долл. А это значит, что у Узбекистана все же было больше.

Источник: «Фонтанка.ру»











В чем иранские арбузы выигрывают, так это в сроках поставки. Именно появление на прилавках еще в апреле позволяет им продаваться по заоблачным для большинства россиян ценам — 120-150 рублей за кг.

Более того, в ряде магазинов покупателям предлагают не морочить никому голову и просто считать, что каждый арбуз весит 10 кг, независимо от того, 8 или 9, на самом деле. Так что выгода еще и тут.

Источник: okeydostavka.ru











Отзывы покупателей, которые уже попробовали арбуз за 1 200, очень сильно разнятся. От «Невероятно вкусный арбуз. Розово-красный, сладкий, не водянистый, просто сказка» до «Арбуз вялый и несладкий, хотя очень красный».

Чего в мире иранских арбузов точно не хватает — так это стабильности. Никогда не знаешь, какой тебе попадется.

Источник: lenta.com











«Фонтанка» задала вопрос о том, что вообще ждать россиянам от арбузов в этом сезоне, тому, кто, собственно, и привозит их к нам, — Максиму Донцову, гендиректору ООО «Айбарус», одного из крупнейших поставщиков овощей и фруктов в России.

Для Ирана это далеко не первые арбузы. Цены на опте 80₽/85₽. На следующей неделе ожидаются первые сборы арбуза в Узбекистане и далее в южных регионах Казахстана. Как зайдет этот арбуз, цена упадет. Максим Донцов генеральный директор ООО «Айбарус»

Есть и еще один аргумент против иранских арбузов — кроме цены и нестабильного качества. Еще с советских времен умудренные жизнью граждане точно знают — ранние арбузы есть нельзя, потому что они обколоты пестицидами и нитратами. Для чего? Ну чтобы быстрее росли, наверное.

На сайте иранского минсельхоза в последние дни развернулась настоящая интифада по поводу качества местных арбузов. Так, сперва министр, потом посол Ирана в России со всей ответственностью заявляли: наши арбузы — хорошие. А все дело в том, что депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев сходил на рынок в родном городе и проверил инструментальным образом содержание нитратов в арбузе. У него получилось в пять раз больше нормы, о чем он и написал в своем блоге, призвав читателей не покупать опасное.

Иранские власти две недели доказывали, что норма содержания нитратов в арбузе в их стране — точно такая же, как в России — 60 мг на кг. Более того, взятые после выпада дагестанского депутата пробы в 433 арбузах по всей стране показали, что среднее содержание нитратов в них вообще всего лишь 10 мг/кг, что совершенно безвредно для здоровья. А каким аппаратом пользовался в Махачкале «проверяющий» и откуда он вообще взял, что спорный арбуз был иранским, — никому не известно.

Более того, высказывание Султана Хамзаева они связали с конкурентной борьбой, напомнив, что в Дагестане тоже выращивают арбузы, и заявление о нитратах в иранских арбузах — на руку дагестанским торговцам, которые таким образом дискредитируют конкурента.

Вопреки ожиданиям, Максим Донцов не стал сходу развенчивать миф о нитратах в иранских арбузах. «Имеет место, но при прохождении границы все проверяется», — объяснил он. Кроме того, перед продажей арбузы проходят проверку и в самих сетях — нарваться на отравление кого-то из покупателей и потерять уже собственную репутацию никто не хочет.