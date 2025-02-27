Пора встречать Масленицу: 5 рецептов блинов на кефире

Есть как минимум одна неделя в году, когда вся страна в едином порыве принимается готовить блины. И имя этой неделе — Масленица. За столетия ее существования в каждой семье уже появилась книга с рецептами блинов, и она передается из поколения в поколение. Но если вы захотите пополнить ее новыми инструкциями, то у нас есть несколько рецептов блинов на кефире, которые заметно разнообразят ваш праздничный стол.
Тонкие блины на кефире
Тонкие блинчики на кефире — классика масленичного застолья. Но если вы еще не успели запомнить, как их приготовить, записывайте ингредиенты:
кефир — 250 мл;
кипяток — 250 мл;
пшеничная мука — 1 стакан;
яйца — 2 шт.;
соль — 0,5 ч. л.;
сахар — 1 ст. л.;
сода — на кончике ножа;
масло растительное — 2 ст. л.
Первым делом начинайте взбивать яйца в миске, а когда появится легкая пена, добавляйте соль и стакан кипятка. Взбейте еще немного и добавьте стакан кефира.
Смешайте с содой просеянную муку и постепенно, по ложке, добавляйте в миску с яично-кефирной смесью, тщательно всё перемешивая, чтобы не появлялось комков. Когда у вас получится однородная масса без комочков, внесите финальный штрих — сахар и растительное масло. И еще раз перемешайте.
Теперь берите сковороду, раскалите ее и выпекайте свои ароматные и золотистые блины.
Сырные блины на кефире
Это уже вариант для тех, кто хочет попробовать что-то кроме классики. Такие блины будут чем-то похожи на кутабы. Вот что вам понадобится для их приготовления:
яйца — 3 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 1 ч. л.;
кефир — 180 мл;
сливочное масло — 70 г;
мука — 150 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
сыр — 150 г;
растительное масло — 50 мл;
укроп, кинза — по вкусу.
Сначала натрите на крупной терке сыр и мелко нарубите зелень и отложите их в сторону. Теперь беритесь за яйца. Взбивайте их до появления легкой пенки, добавьте сахар и соль и взбейте еще немного, после чего добавьте кефир и растопленное сливочное масло. И снова взбейте.
Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте их в смесь, не забывая перемешивать до тех пор, пока не получится тесто однородной консистенции. Получилось? Добавляйте в него сыр с зеленью, перемешайте и наливайте тесто на раскаленную сковороду, чтобы получались тонкие и золотистые блины.
Блины с дырочками на кефире
Для любителей воздушных блинов подойдет рецепт блинов с дырочками. Вот какие ингредиенты вам пригодятся:
мука пшеничная — 2 стакана;
кефир — 0,5 л;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 4 ч. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
сода — на кончике ножа;
масло подсолнечное — 3 ст. л.
Разотрите яйцо с солью, сахаром, содой и подсолнечным маслом. Вмешайте полстакана муки и полстакана кефира. Как следует размешайте, добавьте еще полстакана муки и размешайте еще раз. Продолжайте постепенно добавлять муку с кефиром, постоянно размешивая, пока не получится тесто консистенции сметаны.
Когда тесто будет готово, смажьте сковородку растительным маслом, раскаляйте ее и готовьте блины с дырочками.
Шоколадные блины на кефире
Для тех, кто хочет разнообразить свой стол десертными блинами, подойдут шоколадные блины на кефире. Для их приготовления вам понадобятся:
кефир — 250 мл;
мука — 200 г;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
сливочное масло — 50 г;
какао-порошок — 1 ст. л.;
соль — 1 щепотка;
ванилин — 1 щепотка;
растительное масло — 2 ст. л.
Взбейте в миске яйцо с сахаром, добавьте соль, ванилин, какао, растопленное сливочное масло и как следует перемешайте. Добавьте кефир, просеянную муку, растительное масло и снова перемешайте. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и отправьте в холодильник на один час.
Когда тесто дойдет, доставайте его из холодильника, раскалите сковороду, смажьте ее маслом и приступайте к готовке.
Творожные блины на кефире
Еще один вариант десертных блинов — творожные. Вот что вам понадобится для их приготовления:
мука пшеничная — 300 г;
кефир — 0,5 л;
творог — 200 г;
яйца — 2 шт.;
соль — 1 ч. л.;
сахар — 1 ст. л.;
сода — 1 ч. л.;
растительное масло — 100 мл.
Возьмите две емкости и вылейте в них кефир в равных долях. В одну добавьте соду и перемешайте. В другую — яйца, соль и сахар. И тоже перемешайте. Добавьте в эту же вторую емкость творог и пробейте погружным блендером. Продолжайте взбивать, после чего добавьте масло, муку и кефир с содой (тот, что стоит в первой емкости) и снова перемешайте, пока тесто не дойдет до однородной консистенции. Если тесто получилось гуще, чем обычно вы делаете для блинов, не переживайте, так оно и должно быть.
Осталось только раскалить сковороду и приступить к готовке. Теста в этом рецепте нужно добавлять больше обычного, а блины готовятся под закрытой крышкой на умеренном огне.
Есть у нас, кстати, еще один рецепт блинов с творогом — увидите его в видеоинструкции.
Ну а если кефира у вас под рукой не оказалось, но есть молоко, то как раз на этот случай у нас есть 5 рецептов блинов на молоке.
Вы когда-нибудь готовили блины на кефире?