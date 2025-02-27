Пора встречать Масленицу: 5 рецептов блинов на кефире

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Есть как минимум одна неделя в году, когда вся страна в едином порыве принимается готовить блины. И имя этой неделе — Масленица. За столетия ее существования в каждой семье уже появилась книга с рецептами блинов, и она передается из поколения в поколение. Но если вы захотите пополнить ее новыми инструкциями, то у нас есть несколько рецептов блинов на кефире, которые заметно разнообразят ваш праздничный стол.

Тонкие блины на кефире

Тонкие блинчики на кефире — классика масленичного застолья. Но если вы еще не успели запомнить, как их приготовить, записывайте ингредиенты:

кефир — 250 мл;

кипяток — 250 мл;

пшеничная мука — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — на кончике ножа;

масло растительное — 2 ст. л.

Первым делом начинайте взбивать яйца в миске, а когда появится легкая пена, добавляйте соль и стакан кипятка. Взбейте еще немного и добавьте стакан кефира.

Смешайте с содой просеянную муку и постепенно, по ложке, добавляйте в миску с яично-кефирной смесью, тщательно всё перемешивая, чтобы не появлялось комков. Когда у вас получится однородная масса без комочков, внесите финальный штрих — сахар и растительное масло. И еще раз перемешайте.

Теперь берите сковороду, раскалите ее и выпекайте свои ароматные и золотистые блины.

Сырные блины на кефире

Это уже вариант для тех, кто хочет попробовать что-то кроме классики. Такие блины будут чем-то похожи на кутабы. Вот что вам понадобится для их приготовления:

яйца — 3 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

кефир — 180 мл;

сливочное масло — 70 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сыр — 150 г;

растительное масло — 50 мл;

укроп, кинза — по вкусу.

Сначала натрите на крупной терке сыр и мелко нарубите зелень и отложите их в сторону. Теперь беритесь за яйца. Взбивайте их до появления легкой пенки, добавьте сахар и соль и взбейте еще немного, после чего добавьте кефир и растопленное сливочное масло. И снова взбейте.

Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте их в смесь, не забывая перемешивать до тех пор, пока не получится тесто однородной консистенции. Получилось? Добавляйте в него сыр с зеленью, перемешайте и наливайте тесто на раскаленную сковороду, чтобы получались тонкие и золотистые блины.

Блины с дырочками на кефире

Для любителей воздушных блинов подойдет рецепт блинов с дырочками. Вот какие ингредиенты вам пригодятся:

мука пшеничная — 2 стакана;

кефир — 0,5 л;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 4 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — на кончике ножа;

масло подсолнечное — 3 ст. л.



Разотрите яйцо с солью, сахаром, содой и подсолнечным маслом. Вмешайте полстакана муки и полстакана кефира. Как следует размешайте, добавьте еще полстакана муки и размешайте еще раз. Продолжайте постепенно добавлять муку с кефиром, постоянно размешивая, пока не получится тесто консистенции сметаны.

Когда тесто будет готово, смажьте сковородку растительным маслом, раскаляйте ее и готовьте блины с дырочками.

Шоколадные блины на кефире

Для тех, кто хочет разнообразить свой стол десертными блинами, подойдут шоколадные блины на кефире. Для их приготовления вам понадобятся:

кефир — 250 мл;

мука — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

какао-порошок — 1 ст. л.;

соль — 1 щепотка;

ванилин — 1 щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.

Взбейте в миске яйцо с сахаром, добавьте соль, ванилин, какао, растопленное сливочное масло и как следует перемешайте. Добавьте кефир, просеянную муку, растительное масло и снова перемешайте. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и отправьте в холодильник на один час.

Когда тесто дойдет, доставайте его из холодильника, раскалите сковороду, смажьте ее маслом и приступайте к готовке.

Творожные блины на кефире

Еще один вариант десертных блинов — творожные. Вот что вам понадобится для их приготовления:

мука пшеничная — 300 г;

кефир — 0,5 л;

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — 100 мл.

Возьмите две емкости и вылейте в них кефир в равных долях. В одну добавьте соду и перемешайте. В другую — яйца, соль и сахар. И тоже перемешайте. Добавьте в эту же вторую емкость творог и пробейте погружным блендером. Продолжайте взбивать, после чего добавьте масло, муку и кефир с содой (тот, что стоит в первой емкости) и снова перемешайте, пока тесто не дойдет до однородной консистенции. Если тесто получилось гуще, чем обычно вы делаете для блинов, не переживайте, так оно и должно быть.

Осталось только раскалить сковороду и приступить к готовке. Теста в этом рецепте нужно добавлять больше обычного, а блины готовятся под закрытой крышкой на умеренном огне.

Есть у нас, кстати, еще один рецепт блинов с творогом — увидите его в видеоинструкции.

Источник: Семен Громов / 72.RU

Ну а если кефира у вас под рукой не оказалось, но есть молоко, то как раз на этот случай у нас есть 5 рецептов блинов на молоке.