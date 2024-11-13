«Эффективна в профилактике»: эксперты назвали овощ, который борется с раком

Эксперты Роспотребнадзора назвали полезный овощ Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Осень — тот самый сезон, когда нужно усиливать иммунитет, добавляя в рацион как можно больше сезонных продуктов. Витаминной «бомбой» по праву считается тыква. О пользе яркого плода напомнили эксперты ярославского Роспотребнадзора.

— Состав тыквы состоит из 90% воды, 10% — это витамины A, C, B, B2, E, PP, T, каротин (в 5 раз больше, чем в моркови), белок, клетчатка, минералы, сахар. Ее разрешается употреблять как детям, так и взрослым, — сообщили в группе надзорного ведомства во «ВКонтакте».

Оранжевые плоды могут стать основой для пряного пирога, сока, гарнира и даже горячего.

— Тыкву применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. В профилактике онкологии она также эффективна, — добавили эксперты.

Если в домашних запасах с дачи не осталось тыквы, ее можно прикупить в магазине или на рынке. В Роспотребнадзоре напоминают: «правильная тыква» равномерно окрашена, без повреждений. Выбирайте плоды весом от трех до пяти килограммов.

— Избегать тыкву следует при индивидуальной непереносимости продукта, тяжелой форме сахарного диабета, заболеваниях ЖКТ и пониженной кислотности желудочного сока, — предупреждают эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, где лучше хранить тыкву в квартире и частном доме.