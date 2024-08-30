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Еда Чтобы не сморщились и не загнили: ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь

Чтобы не сморщились и не загнили: ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь

Советы дали в региональном Роспотребнадзоре

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Специалисты дали советы по хранению картофеля и моркови

Ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь, чтобы они лежали как можно дольше. Советы дали в региональном Роспотребнадзоре.

Как хранить картошку

Для хранения картошки важен особый температурный режим.

—  Чтобы продукт не испортился, нужно, чтобы помещение было прохладным. Идеальной температурой будет 5–7 градусов. Также важно, чтобы в помещении было сухо, но отсутствовали прямые солнечные лучи. Картофель лучше всего себя чувствует в мешковине или деревянных ящиках, — сообщили в ведомстве.

Как хранить морковь

Перед закладкой на хранение морковь нужно просушить на свежем воздухе в тени. После следует обрезать зеленую часть.

— Хранить этот овощ в квартире можно в холодильнике или на балконе. Температура не должна превышать 0 градусов, — отметили в Роспотребнадзоре.

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