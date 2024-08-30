Чтобы не сморщились и не загнили: ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь

Ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь, чтобы они лежали как можно дольше. Советы дали в региональном Роспотребнадзоре.
Как хранить картошку
Для хранения картошки важен особый температурный режим.
— Чтобы продукт не испортился, нужно, чтобы помещение было прохладным. Идеальной температурой будет 5–7 градусов. Также важно, чтобы в помещении было сухо, но отсутствовали прямые солнечные лучи. Картофель лучше всего себя чувствует в мешковине или деревянных ящиках, — сообщили в ведомстве.
Как хранить морковь
Перед закладкой на хранение морковь нужно просушить на свежем воздухе в тени. После следует обрезать зеленую часть.
— Хранить этот овощ в квартире можно в холодильнике или на балконе. Температура не должна превышать 0 градусов, — отметили в Роспотребнадзоре.