Чтобы не сморщились и не загнили: ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь

Специалисты дали советы по хранению картофеля и моркови Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ярославцам рассказали, как правильно хранить картошку и морковь, чтобы они лежали как можно дольше. Советы дали в региональном Роспотребнадзоре.

Как хранить картошку

Для хранения картошки важен особый температурный режим.

— Чтобы продукт не испортился, нужно, чтобы помещение было прохладным. Идеальной температурой будет 5–7 градусов. Также важно, чтобы в помещении было сухо, но отсутствовали прямые солнечные лучи. Картофель лучше всего себя чувствует в мешковине или деревянных ящиках, — сообщили в ведомстве.

Как хранить морковь

Перед закладкой на хранение морковь нужно просушить на свежем воздухе в тени. После следует обрезать зеленую часть.