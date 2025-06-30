За каждого ребенка — 18 миллионов рублей. Поможет ли такой стимул поднять рождаемость?

Молодым семьям помощь точно не помешает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Вымирающая Южная Корея ввела небывалые меры для повышения рождаемости. Российские пользователи соцсетей изучают ролики, в которых корейские девушки зовут жениться на себе. Более чем заманчивое предложение, учитывая, что власти Пусана (второго по величине города Южной Кореи) ввели огромные выплаты для улучшения демографии.

За женитьбу на жительнице Пусана платят 50 миллионов вон (2,8 миллиона рублей), за рождение ребенка — 300 миллионов вон (почти 17,5 миллиона рублей). Также молодоженам предоставляется льготная ипотека со скидкой до 90%. Дополнительно власти оплачивают расходы на свидания, помолвку и даже свадебное путешествие. Кроме того, для молодых семей предусмотрены 90%-ные льготы на ипотеку. Издание South China Morning Post (SCMP) пишет, что такие же программы стимулирования рождаемости есть и в других городах Южной Кореи. Скажем, в Сеуле «свадебные выплаты» введут в октябре.

Однако эксперты говорят, что эти стимулы для вступления в брак не работают. Раньше власти Южной Кореи вводили субсидии на рождение детей, повышали детские пособия, оплачивали ваучеры на детский сад. Но спад рождаемости остановить не смогли, пишет SCMP.

— Политика должна быть направлена на создание условий, в которых работа и семья могут сосуществовать, а жилищные проблемы будут решаться, — цитирует издание Хонг Сок Чхоль, профессора экономики в Сеульском национальном университете.

Согласен с ним и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с MSK1.RU он заявил, что никакие материальные стимулы (тем более разовые и единовременные выплаты) не помогут решить демографических проблем, которые копились десятилетиями. И в этом отношении, по мнению Крупнова, Южная Корея похожа на Россию, где простое демографическое воспроизводство перестали осуществлять в 1964 году. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости в России в прошлом году составил 1,4 (в Южной Корее — 0,75).

— В целом всё человечество почти перестало воспроизводиться. Рождаемость падает везде, — говорит Крупнов.

Он приводит пример даже внешне демографически благополучного Китая, где после отмены госпрограммы «Одна семья — один ребенок» в 2015 году коэффициент рождаемости не вырос, а снизился. В 2015 году он составлял почти 1,6, а в прошлом году — уже 1,2 (то есть даже ниже, чем в России).

По мнению Крупнова, решение демографической проблемы должно стать такой же общенациональной и общечеловеческой задачей, как, например, освоение космоса. В России для этого нужно в первую очередь устранить избыточное миграционное давление.

— Нам говорят, что мигрантов много, потому что россияне не хотят рожать. Но у нас миграционная труба, идущая в Россию, уже сравнялась по мощности с газовой трубой из России. Бизнес как будто не услышал президента на Петербургском международном экономическом форуме, который говорил, что стране нужны высококвалифицированные, высокооплачиваемые специалисты, — говорит Крупнов.

Без коренной перестройки экономики и социалки любые «точечные» меры поддержки рождаемости окажутся пустыми и даже вредными. Карьерный консультант Ия Ким иллюстрирует это примером стран Северной Европы.

— Страны Скандинавии агитируют за рождение детей. Более 20 лет назад вся развитая Европа открыла дверь и границы для бывших колоний, программа была направлена на повышение рождаемости. Рождаемость выросла, но только не среди коренных жителей. А среди мигрантов, — говорит Ким. — Это привело к культурному кризису. В целом же развитые страны не хотят рожать, только чтоб закрыть родительский инстинкт. Поэтому любые меры, направленные на демографическое развитие, должны и могут начинаться с малых лет в виде прививания семейных ценностей.

Востоковед Александр Листенгорт в беседе с MSK1.RU рассказывает, что меры повышения рождаемости сейчас есть во многих странах. В ОАЭ государство выплачивает от 50 до 200 тысяч долларов (почти 16 миллионов рублей) при рождении ребенка в семье граждан страны. В Кувейте же вместо денежных средств на семью выписывается депозит, который до достижения ребенком 18 лет копится, далее его можно обналичить.

В Норвегии родители за каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста получают по 150 долларов в месяц. Если мать до декретного отпуска не работала, то при рождении малыша ей выплачивается 5 тысяч долларов. В Германии пособие по уходу за ребенком составляет 65% от зарплаты до ухода в декретный отпуск, но не более 1800 евро.

И далеко не везде это работает, говорит Листенгорт. Скажем, в Японии в префектуре Токио принят закон, позволяющий сократить рабочую неделю до 4 дней. Сделано это с целью дать людям время на то, чтобы побыть вместе.

— Помимо этого, увеличили размер пособий для семей с детьми. Пособие до 3 лет составляло ранее 15 тысяч иен, и 10 тысяч иен — далее до самого окончания школы, — отмечает эксперт. — Но и демографический кризис в Японии — один из самых серьезных в мире. Принятые меры не сильно меняют ситуацию к лучшему по той простой причине, что рост цен опережает рост зарплат, и японцы действительно работают очень много, им буквально некогда заводить детей, а если и заводить — некогда их воспитывать.