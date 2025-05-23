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Семья В России резко поднимут пособие для беременных. У кого и на сколько вырастут выплаты

В России резко поднимут пособие для беременных. У кого и на сколько вырастут выплаты

Увеличить их планируют уже с сентября

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11 комментариев
Увеличенное пособие будут выплачивать студенткам и аспиранткам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУвеличенное пособие будут выплачивать студенткам и аспиранткам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Увеличенное пособие будут выплачивать студенткам и аспиранткам

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России может резко вырасти пособие для беременных студенток. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Размер пособия хотят увеличить до прожиточного минимума. Его полное название — пособие по беременности и родам. Выплата коснется студенток и аспиранток.

По новому закону размер пособий будет установлен на уровне регионального прожиточного минимума. Для его получения женщина должна обучаться на очной форме в вузе, организации дополнительного профессионального образования или научной организации.

Назначать и выплачивать пособия будет Социальный фонд России. Источник средств — федеральный бюджет.

Сейчас пособие по беременности для студенток равно их стипендии за 140 дней больничного листа. Говоря в цифрах, это от 9333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска. Новый закон, как рассчитывают его авторы, поднимет среднюю цифру до 90 202 рубля.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Комментарии
11
280808018
1 час
рождаемость стимулируется, чтобы в том числе компенсировать потери на фронте, а экономика и демография страны страдают от непрекращающегося сокращения мужчин на рынке труда и военных потерь. Это не только демографический парадокс, это и глубокий социальный сдвиг: общество все меньше верит в идеалы свободы и прав человека, все чаще связывая свое достоинство напрямую с государственными выплатами и стимулами.
Гость
6 часов
Не нужны стране образованные
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