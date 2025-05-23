В России резко поднимут пособие для беременных. У кого и на сколько вырастут выплаты

Увеличенное пособие будут выплачивать студенткам и аспиранткам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России может резко вырасти пособие для беременных студенток. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Размер пособия хотят увеличить до прожиточного минимума. Его полное название — пособие по беременности и родам. Выплата коснется студенток и аспиранток.

По новому закону размер пособий будет установлен на уровне регионального прожиточного минимума. Для его получения женщина должна обучаться на очной форме в вузе, организации дополнительного профессионального образования или научной организации.

Назначать и выплачивать пособия будет Социальный фонд России. Источник средств — федеральный бюджет.

Сейчас пособие по беременности для студенток равно их стипендии за 140 дней больничного листа. Говоря в цифрах, это от 9333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска. Новый закон, как рассчитывают его авторы, поднимет среднюю цифру до 90 202 рубля.