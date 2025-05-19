НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

сев.

 744мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Финал плей-офф
Признали виновной в краже 112 млн
У ТЦ построят новый магазин
Кубковая история «Локомотива»
Стройка у ТЦ
Змеиная охота в городе: видео
Большая афиша
Детей не записывают в школу
Легендарная барахолка
Семья Обзор «Теперь нас трое»: Дава и Мари Краймбрери стали родителями — только посмотрите на фотографии счастливой семьи

«Теперь нас трое»: Дава и Мари Краймбрери стали родителями — только посмотрите на фотографии счастливой семьи

Пол ребенка уже известен

432
3 комментария
Пара долгое время хранила в тайне беременность и рассказала только в феврале | Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара долгое время хранила в тайне беременность и рассказала только в феврале | Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара долгое время хранила в тайне беременность и рассказала только в феврале

Источник:

marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Неделю Дава и Мари Краймбрери начали с хороших новостей: у них случилось пополнение. Артисты долго хранили в секрете беременность Марины Жадан, известной как Мари Краймбрери, и только в феврале приоткрыли завесу тайны и причину округлившегося животика певицы. В отличие от новости про беременность, о родах пара не стала долго молчать.

— Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир, — написали артисты в своих социальных сетях.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама певца нежно поздравила пару и раскрыла, что у них родилась девочка.

— Мои бесценные, мои любимки. Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни и моя сеньорита вкусняшка, — написала Анна Манукян.

Источник: an_na898 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: an_na898 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

an_na898 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сами молодые родители привыкли скрывать подробности личной жизни. Даже об отношениях официально Дава и Мари объявили лишь спустя три года с их начала. Впервые певица и блогер встретились в 2021 году на шоу «Дуэты», тогда же бывший Ольги Бузовой пригласил Краймбрери на свидание, но певица не спешила соглашаться.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание», — комментировала предложение Мари.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как складывались их отношения дальше, пара не разглашала, и во время интервью всячески уходили от вопросов. Только в марте 2024 года Мари публично сообщила об отношениях с Давидом во время своего концерта в Минске и попросила поддержки от своей аудитории для мамы и бабушки Давида, которые вместе с блогером приехали на концерт Мари.

— Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, получается, — улыбаясь, сказала певица и посвятила возлюбленному свою песню «Случилась осень».

В августе, в день своего рождения, Краймбрери опубликовала снимок, где совсем не скрывала увесистый бриллиант на безымянном пальце.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара не тянула со свадьбой и уже в марте 2025 года заключила брак без пышного торжества.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мари Краймбрери Семья Дети Роды Блогер Певец
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
С высокой колокольни нам
Гость
12 минут
Вы о чём вообще? Кто эти люди? Зачем нам знать о них?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление