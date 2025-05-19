«Теперь нас трое»: Дава и Мари Краймбрери стали родителями — только посмотрите на фотографии счастливой семьи

Пара долгое время хранила в тайне беременность и рассказала только в феврале Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Неделю Дава и Мари Краймбрери начали с хороших новостей: у них случилось пополнение. Артисты долго хранили в секрете беременность Марины Жадан, известной как Мари Краймбрери, и только в феврале приоткрыли завесу тайны и причину округлившегося животика певицы. В отличие от новости про беременность, о родах пара не стала долго молчать.

— Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир, — написали артисты в своих социальных сетях.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мама певца нежно поздравила пару и раскрыла, что у них родилась девочка.

— Мои бесценные, мои любимки. Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни и моя сеньорита вкусняшка, — написала Анна Манукян.

Источник: an_na898 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сами молодые родители привыкли скрывать подробности личной жизни. Даже об отношениях официально Дава и Мари объявили лишь спустя три года с их начала. Впервые певица и блогер встретились в 2021 году на шоу «Дуэты», тогда же бывший Ольги Бузовой пригласил Краймбрери на свидание, но певица не спешила соглашаться.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание», — комментировала предложение Мари.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как складывались их отношения дальше, пара не разглашала, и во время интервью всячески уходили от вопросов. Только в марте 2024 года Мари публично сообщила об отношениях с Давидом во время своего концерта в Минске и попросила поддержки от своей аудитории для мамы и бабушки Давида, которые вместе с блогером приехали на концерт Мари.

— Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, получается, — улыбаясь, сказала певица и посвятила возлюбленному свою песню «Случилась осень».

В августе, в день своего рождения, Краймбрери опубликовала снимок, где совсем не скрывала увесистый бриллиант на безымянном пальце.

Источник: marikrambrery / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









