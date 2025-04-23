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Семья В мае изменят выдачу всех детских пособий (но только один раз). Главное

В мае изменят выдачу всех детских пособий (но только один раз). Главное

Публикуем предупреждение Соцфонда

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Пособия выплатят досрочно из-за праздников | Источник: Дарья Пона / 74.RUПособия выплатят досрочно из-за праздников | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Пособия выплатят досрочно из-за праздников

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

В связи с майскими праздниками изменится график выплат детских пособий. Все начисления, которые обычно проходят в начале мая, произведут до конца апреля. Об этом сообщили ТАСС в Социальном фонде России.

«До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — сообщили в фонде.

Досрочно средства перечислят лишь тем, кто выбрал безналичную выплату через банк. Если пособия доставляет почта, то график выплат останется прежним. Семьям, которые получают средства из материнского капитала на детей до трех лет, деньги также поступят по графику — 5 мая.

Система поддержки семей с детьми за последние годы сильно изменилась: появились новые выплаты, выросли суммы прежних, некоторые пособия отменили, но взамен ввели новые. Одним из таких изменений стала выплата, которая в народе получила название «путинское пособие». Почитайте наш материал об актуальных правилах оформления и о том, почему в выплатах могут отказать.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Майские праздники Детские пособия Выплаты
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