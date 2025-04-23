В мае изменят выдачу всех детских пособий (но только один раз). Главное

Пособия выплатят досрочно из-за праздников Источник: Дарья Пона / 74.RU











В связи с майскими праздниками изменится график выплат детских пособий. Все начисления, которые обычно проходят в начале мая, произведут до конца апреля. Об этом сообщили ТАСС в Социальном фонде России.

«До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — сообщили в фонде.

Досрочно средства перечислят лишь тем, кто выбрал безналичную выплату через банк. Если пособия доставляет почта, то график выплат останется прежним. Семьям, которые получают средства из материнского капитала на детей до трех лет, деньги также поступят по графику — 5 мая.