«Масштабнее и извращеннее, чем вы можете себе представить»: что известно о втором сезоне «Уэнздей»

Пока в жизни Дженна Ортега избавляется от бровей и делает скулы, на экране она все та же Источник: кадр из сериала «Уэнздей» (16+), реж. Тим Бёртон, Netflix, 2025 год

Осень еще не наступила, но первые мистическо-мрачные ласточки уже тут как тут. Спустя три года ожидания создатели сериала «Уэнздей» (16+) выпустили второй сезон. В новых сериях шоураннеры планируют превзойти сами себя. Краски станут темнее, в сюжете будет еще больше хоррор-элементов, а вот о любовной линии и подростковых страданиях можно вообще забыть, ведь о каких мальчиках говорить, когда вокруг пробуждается настоящее зло.

Чем закончился первый сезон «Уэнздей»

В первом сезоне Уэнздей Аддамс с ее острым умом и экстрасенсорными способностями поступает в Невермор. Школа, где когда-то учились ее родители, полна необычных детей: ведьм, сирен, оборотней. Почти весь сезон Уэнздей не до учебы, она пытается раскрыть серию загадочных убийств, и вполне успешно. В финале выясняется, что за ними стоит Тайлер Галпин — сын шерифа, ненавидящего всех необычных детей.

Источник: кадр из сериала «Уэнздей» (16+), реж. Тим Бёртон, Netflix, 2022 год

Тайлер был Хайдом и превращался в монстра под влиянием учительницы Мэрилин Торнхилл. Милая преподавательница, больше всех в школе поддерживающая Уэнздей, на самом деле была сестрой основателя города. Она мечтала воскресить брата и уничтожить всех необычных людей. В последней серии Уэнздей и ее друзья останавливают коварный план Мэрилин. Тайлера отправляют в психиатрическую больницу Уиллоу Хилл, а главная антагонистка пропадает после финальной битвы.

Чего ждать от второго сезона «Уэнздей»

Смотреть онлайн второй сезон «Уэнздей» в разрыве от первого не стоит. Несмотря на то, что главная детективная загадка была раскрыта, практически все персонажи снова появятся на экране со своим бэкграундом, который зрители знают по предыдущим сериям.

Во втором сезоне Уэнздей в исполнении все той же Дженны Ортеги возвращается в школу на следующий семестр. Судя по трейлеру, она теперь не новичок и изгой, а общественная героиня со своей толпой поклонников. Уэнздей, правда, такое внимание совсем не по душе, тем более среди фанатов оказывается и загадочный тип в маске, собирающийся навредить семье Аддамс и подруге Уэнздей — Энид Синклер.

Источник: kinopoisk.ru

Во втором сезоне сериала «Уэнздей» создатели отказались от идеи развивать какую-либо любовную линию у главной героини, а вот сцен с семьей, наоборот, станет значительно больше. По сюжету вместе с Уэнздей будет учиться ее младший брат Пагсли, которого играет Исаак Ордонес.

Источник: кадр из сериала «Уэнздей» (16+), реж. Тим Бёртон, Netflix, 2025 год

Встреча с родителями также не станет чем-то особенным. Администрация академии в лице эксцентричного нового директора Дорта (Стива Бушеми), уговаривает Мортишу Аддамс возглавить сбор средств для гала-концерта. А это значит, что Гомес и Мортиша останутся на кампусе, к безграничному «счастью» Уэнздэй.

— Новый сезон будет масштабнее и извращеннее, чем вы можете себе представить, — рассказала Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая мать Уэнздэй.

Каст во втором сезоне «Уэнздей» — отдельный повод для поиска пасхалок. Среди актеров мы увидим Кристофера Ллойда, в 90-е он сыграл дядю Фестера в фильме «Семейка Аддамс» (16+), а теперь появится в роли профессора Орлоффа.

Источник: кадр из фильма «Семейка Аддамс» (16+), реж. Барри Зонненфельд, Orion Pictures, Paramount Pictures и Scott Rudin Productions, 1991 год

Кроме Бушеми, в академии Невермор еще одно пополнение — новая учительница Розалин Ротвуд. Ее сыграет главная поклонница сериала Леди Гага. После выхода первого сезона певица прославилась благодаря своему танцу в TikTok, повторяющему движения Уэнздей в сериале.

Источник: ladygaga / tiktok.com

Там где Гага, там и ее песни. Специально для второго сезона певица выпустила главный саундтрек Dead Dance.

Когда и где смотреть второй сезон «Уэнздей»

Стриминговый сервис, который славится тем, что обычно выпускает сезон в один день, дал маху и после опыта с «Игрой в кальмара» (18+) взял за привычку делить свои самые громкие проекты на две части. Посмотреть онлайн второй сезон сериала «Уэнздей» можно будет на платформе Netflix, но не весь целиком. Первые четыре эпизода уже доступны в русской озвучке. Вторая половина сезона, еще четыре серии, появится практически через месяц — 3 сентября.

Источник: кадр из сериала «Уэнздей» (16+), реж. Тим Бёртон, Netflix, 2025 год

Количество эпизодов осталось таким же, как и в первом сезоне, серии будут длится по часу.

Что известно о третьем сезоне «Уэнздей»

Первые разговоры о том, что сериал «Уэнздей» растянется на четыре сезона, появились еще на этапе создания первого, но тогда шоураннеры не давали никаких обещаний, боясь спугнуть удачу.

Судя по последним новостям, пока создатели двигаются точно по заданному курсу — в июле 2025 года Тим Бёртон объявил, что Netflix продлил «Уэнздей» на третий сезон, его съемки начнутся с ноября 2025 года в Ирландии, где создавался второй.

Источник: кадр из сериала «Уэнздей» (16+), реж. Тим Бёртон, Netflix, 2025 год

— Наша цель для третьего сезона, как и для каждого, — сделать его максимально сильным, — добавляет Альфред Гоф, соавтор сериала «Уэнздей».

Более того, создатели намерены расширить вселенную сериала и запустили в производство отдельный спин-офф, посвященный другому члену семьи Аддамс — дядюшке Фестеру.