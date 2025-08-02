Носок Майкла Джексона купили за полмиллиона, а фанатки Бузовой опозорили ее бывшего: новости из мира звезд

Тарасов хотел отдохнуть в компании девушек, пока жена ждала его дома Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Звезд на этой неделе постигли семейные разлады. Лера Кудрявцева хочет бросить мужа, от Дмитрия Диброва ушла жена, а Селена Гомес готова отказаться от свадьбы. Дмитрия Тарасова поймали при попытке перейти к близкому знакомству с молодыми красотками в Сочи. Тем временем Джастин Тимберлейк признался, что страдает от серьезного заболевания, а Анне Седоковой и Макану угрожают уголовными делами.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Лера Кудрявцева готовится уйти от пьющего мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева готовится уйти от своего мужа. Как заявил ее продюсер Сергей Дворцов, они находятся на грани развода.

«Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Я думаю, что они на грани развода уже», — заявил Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти». Также он отметил, что все друзья звезды ее поддерживают.

Кудрявцева уже публично говорила о проблемах с супругом — хоккеистом Игорем Макаровым — из-за его пристрастия к алкоголю. Она жаловалась, что пыталась спасти брак всеми возможными способами, но безуспешно. Телеведущая признавалась, что ей сложно и она эмоционально истощена из-за этой ситуации.

Спортсмену не понравилось публичное обсуждение его зависимости, и он гневно высказался по поводу комментариев в свой адрес.

«Товарищи несчастные люди! Можно заняться уже своими делами? Мы разберемся как-нибудь сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии! То, что я бездельник, например. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!», — заявил Макаров.

Седокову хотят посадить на пять лет

Семья баскетболиста Яниса Тиммы не оставляет попытки доказать, что спортсмена довела до самоубийства певица Анна Седокова. Они наняли нового адвоката Маргариту Гаврилову.

Она намерена доказать и то, что Седокова незаконно завладела имуществом Яниса Тиммы. Ранее семье спортсмена отказали в возбуждении уголовного дела по факту насильственной смерти.

Шансы на успех дела в отношении певицы оценил звездный адвокат Александр Бенхин. Если Седокова станет фигурантом уголовного дела по 110 статье (доведение до самоубийства), ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

«Если у адвоката это получится, то это огромная юридическая удача. Но сомнения в успехе есть. Относительно включения в наследственную массу имущества, которое принадлежит Седоковой, оно может быть включено, если было приобретено в браке. Но нужно сначала понять, о каком имуществе идет речь», — сказал Бенхин.

Тем временем Анна Седокова продолжает привычную жизнь. Она дает концерты, записывает новые треки и посещает светские мероприятия.

Стала известна личность потенциального зятя Любови Успенской

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина показала своего возлюбленного, опубликовав снимок в обнимку с неизвестным мужчиной. Starhit выяснил, кто он такой.

Им оказался Никита Плотников. Он не из тех, кто выставляет свою жизнь напоказ: в его соцсетях совсем мало публикаций. Очевидно, что Никита далек от мира шоу-бизнеса. В кратком описании профиля он указал, что занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем.

Сама Татьяна хоть и не делилась подробностями личной жизни, в последнее время уже не скрывала, что ее сердце не свободно. Еще раньше о романе дочери говорила и сама звезда шансона. Успенская утверждала, что у нее появился «потенциальный зять», личность которого она предпочла не афишировать, но с удовольствием рассказала о нем журналистам. «Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку», — делилась артистка.

Успенская давно мечтает, чтобы ее Таня поскорее встретила свою любовь и вышла замуж. Подробнее о претенденте на роль зятя звезды шансона можно почитать в материале.

От Диброва ушла молодая жена

Телеведущего Дмитрия Диброва бросила его супруга Полина. Она ушла к состоятельному многодетному бизнесмену Роману Товстику. Когда между ними вспыхнул роман, тот не согласился на роль любовника, а сразу предложил ей серьезные отношения.

Роман Товстик — один из трех основателей сетевой компания NL International, которая в нулевые начинала с продажи чаев и БАДов. Товстик в этой схеме занимался поиском иностранных партнеров. В частности, он завел знакомство с французскими бизнесменами, в результате чего стал возможным Energy Diet.

Новый возлюбленный Дибровой уже и сам объявил о разводе со своей супругой.

«Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак, это стало невозможным», — поделился Роман.

Полина нашла себе мужчину помоложе Источник: Городские медиа

Его супруга Елена очень болезненно отреагировала на новости. У нее в соцсетях появилась запись о том, что она умерла и ее тело нужно забрать из Италии.

«Разрушив семью, убив мать и 6 детей… Так жестоко уходя к подруге семьи. Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину… последнему малышу один год. Все остались сиротами без матери», — говорится в сообщении на ее странице в соцсетях.

Несмотря на то, что Дибровы пока официально не подали на развод, Дмитрий уже определился, кто будет вести их бракоразводный процесс. По информации Starhit.ru, шоумен обратился за помощью к звездному адвокату Александру Добровинскому.

Дибров встретил будущую жену в 2007 году на конкурсе красоты, когда ей было 17 лет. Брак критиковали из-за 28-летней разницы в возрасте, но шоумен не скрывал, что сначала относился к молодой супруге скорее как к ученице.

Селена Гомес задумалась об отмене свадьбы

Певица Селена Гомес и ее жених, продюсер Бенни Бланко, задумались об отмены свадьбы. Дело в том, что в сеть просочилась информация об их торжестве.

По данным Daily Mail, звезды надеялись, что день будет идеальным, однако инсайдеры раскрыли подробности о свадебных планах, в том числе список гостей, и дату, и место церемонии.

Селена и Бенни задумались о том, чтобы отложить торжество на неопределенный срок, но неизвестно, решатся ли они на это, поскольку график артистки очень плотный. Если же все пойдет по плану, то свадьба должна состояться в сентябре.

Фанаты Гуфа могут лишиться его первого альбома.

Бизнесмен из Магнитогорска Игорь Рыбаков, входящий в список Forbes, заявил о намерении удалить дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Гуфа «Город дорог». Он считает, что так окажет всем большую услугу.

«Город дорог» — дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Guf, выпущенный в 2007 году. Это первый релиз участников группы CENTR.

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь — тогда в моих наушниках играл альбом „Город дорог“, который романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью. Но я смог взяться за ум. И уже через год результаты пошли в гору, я вошел в список Forbes. Сегодня мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю „Город дорог“ со всех площадок. Это мой подарок всем русскодумающим людям», — сообщил Рыбаков.

Продюсер и правообладатель первого студийного альбома Гуфа «Город дорог» Антон Пронин в разговоре с 74.RU заявил, что против идеи миллиардера. Пока сделка не будет завершена, удалить альбом никто не сможет. Сейчас владелец альбома Гуфа и Игорь Рыбаков находятся в процессе переговоров.

У Тимберлейка обнаружили страшную болезнь

У певца и актера Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма. По словам артиста, заболевание негативно сказывается на его самочувствии — он страдает от боли в нервах и усталости.

Болезнь Лайма (боррелиоз) — это инфекционное заболевание, которое передается через укусы иксодовых клещей. Больные часто страдают от головной боли, которая усиливается со временем, чувствуют усталость и слабость. На более поздних стадиях, если заболевание не лечится, возникают боли в суставах и мышцах, неврологические реакции, например онемение, покалывания, нарушение памяти.

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз — болезнь Лайма, я не говорю об этом, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы столкнулись с этой болезнью или знаете кого-то, кто ее перенес, то вы знаете: жизнь с ней может быть невыносимо изнурительной, как морально, так и физически», — написал певец.

Как отметил артист, он был шокирован, когда узнал действительную причину своего состояния: певец испытывал сильнейшую невралгию или просто дикую усталость, тошноту. Он мог бы отменить гастроли, но решил продолжить выступать, чтобы радовать поклонников и доказать себе свою стойкость.

Рэперу Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы в армии

Российскому рэп-музыканту Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) грозит уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2025 году рэпер проигнорировал шесть повесток. Если так продолжится, то будет возбуждено дело по статье 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» УК РФ. Исполнителя хита «Asphalt 8» могут отправить в тюрьму на два года.

Сейчас Macan отдыхает в Испании. Но его соседи из Раменского района рассказывают, что сотрудники военкомата регулярно приходят в квартиру, где он прописан. Если музыкант не придет по повестке в военный комиссариат до 1 октября, его объявят в федеральный розыск.

Группа «Тату» анонсировала мировой тур

Группа «Тату» объявила о выходе новых песен и гастрольном туре по разным странам мира. Сообщение опубликовано на официальной странице коллектива в социальных сетях.

«Мы официально объявляем о выходе новых песен и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — говорится в обращении.

Сообщение репостнул в свой профиль британский певец Стинг, который принял участие в записи виниловой пластинки коллектива.

Бывшая солистка группы SEREBRO рассказала о романе с Андреем Губиным

Певица и художник Марина Лизоркина в шоу «Переговорка» (18+) рассказала о коротком романе со звездой Андреем Губиным. Это произошло еще до того, как она стала частью группы SEREBRO.

Познакомилась пара в клубе. Губин первый заприметил Лизоркину и тут же захотел с ней познакомиться. Поначалу Марина ответила согласием.

Губин первым проявил симпатию к девушке Источник: Starhit.ru / Telegram

«Андрей Губин меня приглашал на свидание. Мы ходили с ним в кино и в ресторан. Он был суперзвездой, это было его топовое время. Он пришел в клуб на Пушкинской, и так получилось, что он заходил, а я шла с другой стороны лестницы. Поняла по его взгляду, что он увидел меня и был очарован. Он меня искал в клубе, нашел, и мы обменялись контактами», — рассказала Лизоркина.

Эти отношения не продлились долго. Возможно, разрыв случился из-за сложных характеров Андрея и Марины.

Носок Майкла Джексона продали на аукционе за 6200 евро

Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, в среду был продан на аукционе за 6200 евро. Это больше полумиллиона рублей.

Такой носок пошел на продажу Источник: Starhit.ru / Telegram

Носок нашел рабочий, разбиравший оборудование после концерта в Ницце 27 июня 1997 года на стадионе «Шарль Эрманн», сообщил телеканал BFMTV. Фанаты исполнителя хорошо запомнили носки, потому что они были украшены кристаллами.

Модели «кинули» Дмитрия Тарасова и опозорили в соцсетях

Футболист Дмитрий Тарасов отправился в Сочи. Там спортсмен пообщался и сфотографировался с двумя эффектными моделями — Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. К слову, дома его ждала жена и четверо детей.

Дмитрий пытался флиртовать с девушками и даже просил у них номера телефона. Однако Наталья и Кристина ответили, что предпочитают хоккей, а не футбол. Скрины с перепиской модели опубликовали в личном блоге. Супруга футболиста пока не прокомментировала скандал.

Модели посмеялись над Тарасовым Источник: Starhit.ru / Telegram