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Развлечения Тест Вы родились под удачной звездой или всю жизнь маетесь? Что говорит о вас дата рождения

Вы родились под удачной звездой или всю жизнь маетесь? Что говорит о вас дата рождения

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Дата рождения определяет ваш знак зодиака и судьбу&nbsp;— в это верят астрологи и нумерологи | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUДата рождения определяет ваш знак зодиака и судьбу&nbsp;— в это верят астрологи и нумерологи | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Дата рождения определяет ваш знак зодиака и судьбу — в это верят астрологи и нумерологи

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Астрологи и нумерологи считают, что дата рождения определяет не только характер, но также поведение и судьбу человека как в прошлом, так и в будущем.

В нумерологии для этого даже не обязательно знать время рождения, достаточно даты. Так, если вы родились, например, 12 июня 1983 года, то нужно просто сложить все цифры: 1+2+6+1+9+8+3 = 21. Этот результат складываем снова, чтобы получилась цифра до 9. В нашем случае результат равен трем.

Складывайте все числа из своей даты рождения и читайте, что о вас говорят нумерологи!

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
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