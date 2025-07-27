Топ-6 диких пляжей Черного моря. Где уединиться с природой?

Добраться туда чаще всего бывает непросто Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Не все знают, что недалеко от переполненных центральных пляжей курортных городов Краснодарского края есть вполне уединенные места, где можно спокойно отдохнуть в тишине и без толкотни. Очевидные минусы таких локаций — минимум инфраструктуры. Портал 93.RU собрал самые интересные дикие пляжи Черного моря для тех, кто не боится выйти из зоны комфорта ради чистой воды и свободного пространства.

Пляж Голубая Бездна (между Джанхотом и Прасковеевкой)

Этот дикий пляж, окруженный 40-метровыми скалами и сосновым лесом, славится бирюзовой водой и потрясающими видами. Пляж покрыт крупной галькой, а дельфины нередко подплывают близко к берегу. Но спуск к воде требует физической подготовки.

Как добраться: из Геленджика на автобусе или маршрутке до поселка Джанхот (около 20 минут, остановка «Джанхот»). Далее пешком через сосновый лес по тропе к урочищу Голубая Бездна (примерно 1,5 километра). Спуск к пляжу идет по крутой лестнице с утеса, что занимает около 15–20 минут.

Координаты пляжа: 44.473020, 38.143204.

Пляж у мыса Кадош (Туапсе)

Дикий пляж у мыса Кадош, расположенный в заповедной зоне Туапсинского района, окружен отвесными скалами и густыми лесами. Побережье покрыто крупной галькой, вход в воду крутой, с подводными камнями, что делает пляж больше подходящим для рыбалки или созерцания природы, чем для купания.

Как добраться: из Туапсе на автобусе или маршрутке до поселка Агой (около 10–15 минут, остановка «Агой»). Далее пешком через лесополосу к мысу Кадош (около 2 километров, 20–30 минут). Спуск к пляжу сложный, по тропе вдоль скал, поэтому нужна осторожность.

Координаты пляжа: 44.107854, 39.032311.

Пляж Сосновка (Геленджик)

Узкий галечный пляж у подножия 40-метровых скал в дачном поселке Сосновое под Геленджиком называют «Лесенкой» из-за уступчатых скал, нависающих над морем. Вода здесь кристально чистая, а туристов мало из-за труднодоступности.

Как добраться: из Геленджика на маршрутке или автобусе до поселка Сосновое (около 15–20 минут). От поселка пешком по тропе к пляжу (примерно 1–1,5 километра), спуск по крутой тропе или лестнице занимает около 15 минут.

Координаты пляжа: 44.525950, 38.093957.

До некоторых пляжей проще добраться на сапборде или катере Источник: Андрей Бортко

Пляж у памятника морякам революции (Кабардинка)

Этот дикий пляж недалеко от Новороссийска славится красивыми скалами и кристально чистой водой. Побережье галечное, вход в море каменистый.

Как добраться: из Новороссийска на автобусе или маршрутке до Кабардинки (около 20–25 минут, остановка «Центральная»). Далее пешком к памятнику морякам революции (около 1 километра) и спуск к пляжу по тропе (5–10 минут).

Координаты пляжа: 44.692176, 37.867151.

Пляж Тортуга (Витязево)

Пляж на Витязевской косе — полудикий участок с мелким песком и пологим входом в море. Он менее людный, чем центральные пляжи Витязево, но имеет минимальную инфраструктуру: лежаки, навесы и деревянные настилы. Иногда здесь можно увидеть дельфинов.

Как добраться: из Анапы на маршрутке до базы отдыха «Нико» в поселке Витязево (около 20–25 минут). Далее пешком около 2 километров по Витязевской косе до пляжа.

Координаты пляжа: 44.995147, 37.224839.

Пляж у сухогруза «Рио» (Кабардинка)

Дикий пляж рядом с Цемесской бухтой у севшего на мель в 2018 году сухогруза стал популярным у туристов благодаря эффектным видам для фото. Побережье покрыто галькой, дно каменистое, с большими валунами, поэтому купаться лучше в специальной обуви.

Как добраться: из Новороссийска на автобусе или маршрутке до Кабардинки (около 20–25 минут, остановка «Центральная»). Оттуда — по улице Мира до конца, мимо очистных сооружений, пешком или на машине.

Координаты: 44.620023, 37.914442.