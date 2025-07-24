Начинается новолуние: что оно принесет для знаков зодиака

Растущая Луна с ретроградным Меркурием похожа на попытку начать новую жизнь, когда бывший написал «привет» в три часа ночи Источник: Дарья Пона / 74.RU

Растущая Луна вместе с ретроградным Меркурием дает интересную комбинацию: вроде и хочется начать новую жизнь, но откуда ни возьмись всплывает прошлое. Лунная энергия толкает вперед, зовет к переменам, но Меркурий намекает: не торопитесь, сначала разберитесь со старыми делами и сохраняйте спокойствие. Впрочем, астрологи уверяют: чем активнее вы будете в это время, тем больше шансов, что удача тоже окажется на вашей стороне. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова подготовила прогноз для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, когда жать на газ, а когда лучше сидеть и делать вид, что пытаешься поймать дзен.

Что такое растущая Луна в астрологии

Лунный календарь — это не просто абстрактная схема из фаз и дат, а проверенная веками система, основанная на ритмах самой природы. Растущая Луна символизирует движение вперед: всё вокруг наполняется силой, обновляется и тянется к развитию.

— В этот период каждый из нас чувствует прирост жизненной энергии, будет расти творческий потенциал и работоспособность выходит на новый уровень, — объясняет астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Что можно делать на растущую Луну

Растущая Луна — время для смелых шагов, новых начинаний и вложений в будущее. Главное — действовать с уверенностью и не откладывать важные решения. Вот общие рекомендации астролога, что стоит сделать в этот период:

придумывать новые проекты и подписывать договоры;

вкладывать деньги в проекты или открыть вклады;

начинать учебу, бизнес или любые домашние дела (например, ремонт или перепланировку).

Чего остерегаться на растущую Луну

Ретроградный Меркурий продлится до середины августа, так что в июле с новыми начинаниями лучше не спешить. Перед запуском проектов проверьте всё трижды или загляните в личный гороскоп — промахи и сбои сейчас случаются чаще обычного, а переделывать потом будет себе дороже. Кстати, сейчас нежелательно давать и брать в долг или отказываться/избавляться от лишнего.

Прогноз для всех знаков зодиака

Растущая Луна влияет на все знаки по-разному, но общее настроение у нее одно — вам захочется двигаться, менять что-то в себе или вокруг, начинать то, что давно откладывалось. Яна Пустовалова рассказала, как именно этот период скажется на каждом знаке зодиака.

Овен

Внутри вас не перестает затухать огонь новых идей и желаний, поэтому сейчас у вас есть прекрасная возможность реализовать всё задуманное. Устройте самому себе челлендж в реализации проектов или начните заниматься совсем новыми направлениями. А Луна поможет вам их взрастить.

Телец

Растущая Луна добавит вам темпа в реализации идей, связанных с улучшением финансового положения. Для этого вам необходимо прописать все свои постоянные и вероятные траты, а остаток средств инвестировать. Форму вложения выбирайте из того, что вам ближе: недвижимость, популярность, реклама и так далее.

Близнецы

Когда речь идет о популярности, к вам закрадывается мысль о том, что вы тоже о ней мечтаете. Начните уже проявляться и показывать миру все свои способности: выступайте с докладами, теориями или предлагайте конкретные предложения. В этот период ваш голос услышат, и повышение уже будет вас ожидать.

Рак

Вам необходимо взращивать свою уверенность в принятии решений. Вы привыкли сомневаться, однако чтобы победить эту привычку, можно пройти терапию у специалиста помогающей профессии. А нарастающая энергия Луны будет вас подталкивать каждый день к энергичным действиям.

Лев

Перед вами в принципе сложно устоять, а когда растущая Луна воздействует на хозяина этого месяца, то получается выигрышная комбинация. Вы должны использовать это время для прокачки своей популярности и узнаваемости. Начните вести блог на интересующую вас тему в привычном для вас образе и формате.

Дева

Вам тоже следует поддаться тренду Луны и начать прокачивать свои навыки, но выходя из зоны комфорта. Необходимо расширять свои возможности и передавать свои знания окружающим. Создайте свои личную страничку в социальной сети и делитесь там всеми своими знаниями, чтобы другие мотивировались и брали с вас пример.

Весы

Энергия и вдохновение будут вас переполнять, поэтому нужно срочно придумать, как реализовать все ваши задумки. Возможно, это будет рискованный формат пробного варианта, но велика вероятность выбиться на новый уровень. Начинайте прямо сейчас, иначе ваши конкуренты перехватят инициативу.

Скорпион

Погружаться с головой в новые идеи для вас привычное дело, но когда к вам пытается кто-то присоединиться, то вы можете вспылить. Вам необходимо научиться работать с большим количеством незнакомых людей, а не только с теми, кто постоянно рядом с вами. Организуйте встречу с теми, кто действительно жаждет познакомиться с вами и перенять опыт работы.

Стрелец

Понимание текущих трендов заставляет вас невольно им подчиняться, поэтому ваши мысли разгоняются вместе с Луной. Переходите на новый уровень и решайтесь делать куда больше, чем сейчас. Открывайте новые грани в обычных вещах и наконец-то начните свой бизнес, ведь его проект вы давно разработали в своей голове.

Козерог

Космические связи могут раскручиваться по-разному, но самое важное — понять, где вы и как в этих обстоятельствах находиться. Вам необходимо расширить свой круг общения в новых увлекательных местах, например в клубах настольных игр или гейм-зонах. Поверьте, в играх тоже есть система и холодный расчет.

Водолей

Получить возможность свернуть горы и не останавливаться на достигнутом — ваш привычный формат. Лучше всего направить вашу неуемную энергию в сторону приобретения недвижимости и построения собственного семейного счастья. В какой-то момент вам будет казаться, что это очень сложные процессы, но Луна подскажет, как нужно действовать.

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