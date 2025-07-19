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В киоске лучше? Ярославна купила лотерейные билеты в приложении и на островке. Какой выигрыш получила

Итоги восемнадцатой недели эксперимента редакции 76.RU

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4 комментария
Какова вероятность выиграть крупный денежный приз в лотерею? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакова вероятность выиграть крупный денежный приз в лотерею? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какова вероятность выиграть крупный денежный приз в лотерею?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и наступила восемнадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. В этот раз в надежде на крупный приз мы купили шесть билетов. Три из них — от «Национальной лотереи» и еще три от «Столото».

Билеты «Рапидо 2.0» мы покупали в фирменном киоске «Столото» в одном из городских торговых центров. Из трех билетов по 100 рублей два из них принесли выигрыш общей суммой в 200 рублей. Решив нарушить одно из негласных правил заядлых покупателей лотерейных билетов, взяли выигрыш не деньгами, а другими билетами. Судя по всему, сделали это зря, потому что оба они были пустыми.

От «Национальной лотереи» билеты покупали в приложении. Собрали три по 100 рублей розыгрыша «Мечталлион Экспресс». В прошлый раз как раз эта лотерея принесла нам приятный выигрыш. Но, по всей видимости, на этой неделе Фортуна благоволила кому-то другому, а потому ни на одном из трех билетов удачную комбинацию собрать не удалось.

Итоги восемнадцатой недели эксперимента — минус 600 рублей. В общей сложности за время эксперимента мы потратили 5570 рублей на билеты, а выиграли 1020. Редакция ушла в минус на 4550 рублей.

Что думаете насчет покупки лотерейных билетов?

Покупаю часто, вдруг повезет
Иногда балуюсь таким
Пустая трата денег
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерейные билеты Столото Национальная лотерея Выигрыш
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Комментарии
4
JayroslavMudryi
21 минута
каждый выходной-зазывают купить билетик пирамиды!
Гость
28 минут
Забавно, но продолжайте.
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