Роковая роль: что стало со звездой сериала «Клон» Джованной Антонелли и как она сейчас выглядит

На лице Джованны не всегда можно увидеть идеальные стрелки. Актриса не любит макияж и даже спустя годы не всегда может повторить образ Жади Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале нулевых сериал «Клон» (18+) был одним из самых популярных шоу на телевидении. Зрители не только внимательно следили за развитием событий, но и наслаждались главными героями. Больше всего зрительского внимания притягивала к себе Джованна Антонелли — та самая Жади, что сводила с ума и коллег на съемочной площадке, и мужчин перед экранами. Она и сейчас дала бы фору многим молодухам. Но как сложилась ее личная жизнь? Оказывается, актриса во многом повторила судьбу своей героини.

Источник: Городские медиа

«Я ни разу не ходила на актерские курсы»

Джованна родилась в Рио-де-Жанейро в семье оперного певца и балерины. Когда будущей актрисе было только 11 лет, она начала выступать в любительском театре и мечтала вырасти и стать известной актрисой. Правда, у ее родителей были другие планы.

Сложно представить, что эта маленькая девочка станет будущим секс-символом всей Бразилии Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Они запихнули меня в Университет Рио на факультет журналистики, откуда я сбежала через два семестра, сославшись на новую роль. Актрисой я решила стать сама. Я ни разу не ходила на актерские курсы и начала работать, когда была еще очень маленькой, — поделилась Антонелли в одном из интервью.

Джованна начала с небольших ролей в сериалах, а затем получила постоянную работу на бразильском канале «ТВ Маншета». Родители считали, что увлечение актерством — это временная блажь, и Джованна вскоре выберет карьеру журналистки. Лишь спустя несколько лет они поверили в ее актерский талант и светлое будущее.

— У нее была малюсенькая роль в сериале «Тропиканка» (12+), после чего ее пригласили на главную роль в другую телекомпанию. Потом она сыграла проститутку в сериале «Шика да Силва», и вот тогда я поняла, что телевидение — ее призвание, и она действительно может сделать карьеру, — вспоминает бабушка Джованны.

В 2001 году к Джованне пришла ее самая звездная роль в сериале «Клон». К такой улыбке фортуны актриса отнеслась очень серьезно, она приняла решение выложиться на максимум и стать лучшей версией Жади из возможных.

Сложно вообразить, сколько женщин записались на танцы живота и начали рисовать стрелки после премьеры сериала Источник: «Клон» (18+), реж. Тереза Лампрея, Жайме Монжардим, Марио Марсио Бандарра, TV Globo, 2001–2002 годы

— Я усердно работала для этого. Когда я получила роль, это было незабываемо. Это было настоящим вызовом, но также и невероятным путешествием в моей карьере. Мне пришлось многому научиться для роли Жади. Я изучала культуру, смотрела фильмы и работала с экспертами, чтобы понять традиции, которые присущи Марокко, — вспоминает актриса.

Сериал завоевал огромную популярность не только в Бразилии, но и по всему миру, включая Россию. Зрители искренне поверили в любовь Жади и Лукаса, которые на протяжении 250 серий не могли быть вместе. Поклонники стали искать подтверждения, что чувства между актерами не ограничиваются только экраном. В этот момент Джованна столкнулась с неприятным выбором.

«Мы не были женаты»

Джованна встретила своего первого мужа, предпринимателя Рикарду Медину, еще в школе. В 21 год она вышла за него замуж.

— Мы познакомились, когда мне было 15. И я… Ладно, скажу честно, несколько фригидна. И хватит об этом! В конце концов, по бразильским законам мы и не были женаты, потому что венчались в Лас-Вегасе. Это было в разгар съемок «Семейных уз» (16+), — честно призналась Джованна.

Четыре года их брак казался идеальным, но съемки в сериале «Клон» дали трещину. Рикарду постоянно ревновал жену, сначала к поклонникам, которых у нее становилось всё больше и больше, потом к съемочному процессу, которому Джованна уделяла намного больше времени, чем семье. А после досталось и Мурилу Бенисиу, который играл Лукаса. Джованна оказалась перед сложным выбором: отказаться от славы ради мужа и смириться с его ревностью или развестись. Она выбрала второе.

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу прожили вместе три года Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Только когда съемки сериала закончились, а Джованна получила статус свободной женщины, она призналась, что между ней и Мурилу Бенисиу, к которому ревновал бывший муж, всё же есть чувства и вполне серьезные. Правда, актриса всегда добавляла, что они появились после того, как актер расстался со своей девушкой Каролиной Феррас, а она развелась с мужем.

Их отношения были непростыми. Страсть, объединявшая их, порождала постоянное соперничество. Кто из них популярнее, кто зарабатывает больше, кто чаще снимается — никто не хотел уступать. Их споры начали мешать личному счастью. Однако на какое-то время семью сплотило рождение сына Пьетро в 2005 году.

— Пьетро — это огромный подарок в нашей жизни. Он уже смотрел сериал, но совсем чуть-чуть. Ему он показался смешным. Он уже из того поколения, которое телевизор не смотрит, — смеется Антонелли.

Джованна Антонелли не отказывает себе в откровенных нарядах Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Через два года Джованна не выдержала того, что она сидит дома, а ее мужчина становится всё известнее. Их союз распался, но, как и у экранной пары Жади и Лукаса, расстаться насовсем у них не получилось.

Спустя несколько месяцев Джованна познакомилась с предпринимателем Роберто Локасцио. Они спешно сыграли свадьбу и мечтали улететь жить в США, но Мурилу отказался отпускать сына вместе с бывшей возлюбленной (фанатам сериала ничего не напоминает?). Скандал, суды, взаимные претензии и попытки пойти на мировую — всё это занимало время. Роберто не захотел пережить всё это вместе с Джованной, и уже через четыре месяца брака они развелись.

«Я не признаю полной зависимости от мужчины»

В 2009 году на одной из вечеринок актрису снова поразила стрела Амура — она познакомилась с режиссером Леонардо Ногейра. Уже через год у пары появилось двое дочерей-близняшек.

Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Леонардо — прекрасный режиссер: мы работали вместе три раза, и каждый раз это был замечательный опыт, — рассказала о своем избраннике актриса.

Уже больше 16 лет пара вместе. Джованна остается музой для Леонарда, а он в ответ поддерживает ее стремление быть не только актрисой, но и бизнес-леди. Антонелли открыла свой собственный бренд косметики, который занимается созданием лаков для ногтей. Несмотря на детей и уже немаленький срок отношений, пара не спешит идти в ЗАГС. После предыдущих браков Джованна очень ценит свою свободу и считает свадьбу лишь праздником, но не обязательной составляющей отношений.

Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В некотором роде я феминистка и не признаю полной зависимости от мужчины. Я всё решаю сама. Не родился еще тот, ради которого я могла бы пожертвовать работой, родителями, даже в малом поступиться во вкусах и привычках. Любовь должна быть разумной, — смело заявляет актриса.

Леонардо принял принципы возлюбленной, а также ее желание спустя долгие годы наладить отношения с Мурило. Актриса оставила в прошлом обиды за то, что бывший возлюбленный помешал ее счастью и поставил перед выбором между ребенком и любовью. Они снова начали общаться и теперь чуть ли не лучшими друзьями: вместе выходят на публику, записывают подкаст и снимают смешные видео.

Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто знает, может, история 20-летней давности повторяется, ведь, как в начале съемок культового сериала, Мурило Бенисиу недавно расстался. Семь лет он был женат на актрисе Деборе Фалабелле, да-да, той самой, которая играла его дочь в «Клоне».

«В повседневной жизни не крашусь»

Сейчас Джованне Антонелли 49 лет, и наравне с вопросами о личной жизни поклонников терзает вопрос, как ей удается выглядеть на 20 лет. Дополнительно разговоры каждый раз подогревают пикантные ню-фотографии или снимки в купальнике, которые публикует актриса.

После таких фотографий Лукас точно понял, кого потерял Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Джованны, никакого секрета вечной молодости нет: она не делала пластические операции и сидела на диетах только в начале 00-х во время съемок.

— Через день делаю фруктовые маски, использую кремы. Мою волосы минеральной водой и никогда не пользуюсь феном, — рассказала о своей бьюти-рутине Антонелли.

Актриса, судя по ее публикациям в соцсетях, активно занимается спортом и часто гуляет со своими собаками. Она не ограничивает себя в еде, но следит за тем, чтобы рацион был здоровым и сбалансированным. В прошлом актриса даже открыла ресторан правильного питания, но он не нашел популярности в Бразилии.

Источник: giovannaantonelli / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Естественность — главное в красоте Джованны. Актриса прибегает к косметике только для съемок, да и тогда старается выбрать максимально нюдовые цвета.