Свиньям — попыхтеть, Кроликам — доверять своей интуиции. Прогноз буддийского ламы на лето

Лето — непростое время. Из-за палящего солнца учащаются случаи тепловых ударов, духота ухудшает самочувствие, засуха создает угрозу пожаров. Чтобы успокоить читателей и обратить их внимание на будущее, наши коллеги из CHITA.RU обратились к астрологу Угданского дацана Содномдаржайлинг Баир-ламе за прогнозами для всех 12 знаков восточного гороскопа на наступивший летний сезон.
- Год Крысы
- Год Быка
- Год Тигра
- Год Кролика / Кота
- Год Дракона
- Год Змеи
- Год Лошади
- Год Барана / Овцы
- Год Обезьяны
- Год Петуха
- Год Собаки
- Год Кабана
Год Крысы
Рожденные в год Крысы могут испытывать проверку на прочность. Летом всем желательно отдохнуть. Можно посетить те места, где еще не были, познать что-то новое. Летом начинать что-то грандиозное и новое не рекомендуется.
Женщинам за лето нужно закалить организм, чтобы зимой не болеть. Могут быть испуги и страхи, но переживать не стоит, всё пройдет.
У мужчин лето пройдет хорошо.
Год Быка
Для тех, кто родился в год Быка, этот год в целом считается благоприятным. Можно смело исполнять задуманное, но всё рассчитывать и продумывать. При этом нужно быть увереннее в своих стремлениях.
Женщинам нужен летний отдых. От водных процедур, грязелечения лучше воздержаться. Необходимо беречь спину и почки. Рекомендуется отдых для души, можно посещать места, где душа радуется.
Мужчинам рекомендуется не лениться, трудиться. Прогноз на лето для мужчин благоприятный, а у тех, кто занимается бизнесом, дела будут идти в гору.
Год Тигра
Лето для Тигров, как мужчин, так и женщин, пройдет стабильно. Кардинальных изменений в худшую или лучшую сторону не ожидается. Рекомендуется отдыхать и уделять внимание своему здоровью.
Женщинам не стоит проводить отдых в горах и нарушать природу — ломать ветки, шевелить камни, тогда лето пройдет благополучно.
У мужчин, несмотря на отдых, возможна усталость, рекомендуется побольше находиться на природе, можно посетить санаторий, принимать холодные радоновые ванны, укреплять организм.
Год Кролика / Кота
Рожденным в год Кролика лама советует доверять своей интуиции: если захотелось куда-то сходить, надо идти. Можно начинать новое.
Мужчинам нужно избегать конфликтов, со спиртосодержащими напитками стоит быть осторожнее, рекомендуется употреблять меньше.
Женщинам, как и мужчинам, нужно беречь природу. Со всем, что растет, движется, шевелится и ползает, нужно быть аккуратнее.
Год Дракона
Драконам летом нужно успевать и отдыхать, и работать. Сначала стоит отдохнуть, набраться сил, а затем трудиться. Также нужно создавать финансовую подушку безопасности.
Женщинам стоит делать зарядку, укреплять здоровье, беречь нервы и избегать плохих мыслей.
У мужчин лето будет более-менее нормальным, размеренным. Рекомендуется постепенно делать всё, что получается, не создавать другим людям проблемы.
Год Змеи
Родившимся в год Змеи рекомендуется быть аккуратными во всём, не торопиться и много на себя не взваливать, делать всё по силам.
Женщинам нужно быть аккуратными за рулем, со спиртным тоже. Может быть некоторый упадок сил, но это временно, всё пройдет.
Мужчинам летом нужно быть осторожными на водоемах — не заплывать далеко, не рисковать, а также не рекомендуются лечебные радоновые ванны.
Год Лошади
Летом рожденные в год Лошади могут почувствовать легкость, будто какую-то тяжесть сняли.
Женщинам нужно быть аккуратнее с питанием и в целом с пищеварением, уделить этому внимание. В темное время будьте осторожнее, может случиться испуг.
Мужчинам нужно беречь суставы, быть внимательнее. Возможны желудочные проблемы и аллергия, но не стоит переживать, всё пройдет.
Год Барана / Овцы
У родившихся в год Овцы в целом год спокойный, ровный. Рекомендуется избегать конфликтов.
Женщины могут спокойно заниматься бизнесом и зарабатывать деньги, сколько получится.
У мужчин возможны неврозы, нужно ко всему относиться спокойнее. Кто постоянно в дороге, в таких местах, где большие сопки и водоемы, нужно сыпать зернышки и монетки — отдавать дань природе.
Год Обезьяны
Рожденным в год Обезьяны не стоит расслабляться, надо прикладывать усилия, чтобы в жизни происходило хорошее. Вовремя отдыхать и постоянно идти вперед, как трактор.
Женщинам, несмотря на то что лето и тепло, холодный воздух может нарушить здоровье, поэтому рекомендуется поберечься.
Мужчинам стоит быть аккуратнее с питанием, меньше употреблять тяжелой пищи, не напрягать желудок.
Год Петуха
У родившихся в год Петуха тупиковых ситуаций не ожидается. Брать ношу рекомендуется по силам, если даже будут небольшие проблемы, не волноваться, всё решаемо. За рулем нужно быть осторожными. Если есть усталость, то лучше отдохнуть.
Женщинам стоит поберечь нервы и женское здоровье.
Мужчинам рекомендуется не перебарщивать со спиртным.
Год Собаки
Начало года было суетливым, поэтому летом можно передохнуть, расслабиться, не переживать. Дальше всё взять в свои руки и не спеша двигаться. Зря беспокоиться не нужно, в конце лета, осенью могут быть межсезонные заболевания, но ничего страшного, всё пройдёт.
Женщинам не стоит подниматься высоко, ходить в горы.
У мужчин может немного ослабнуть здоровье, поэтому нужно его укреплять, закалять. Можно посетить холодные радоновые источники, такие как Алханай.
Год Кабана
Рожденным в год Свиньи, как и всем другим, летом нужно отдыхать. Но недолго. Нужно продолжать трудиться, придется попыхтеть. Рекомендуется беречь природу — всё, что растет, ходит, двигается, ползает.
Мужчинам нужно быть внимательными к материальным ценностям, постараться ничего не забывать и не терять. И избегать конфликтов.
Женщинам морально стараться быть спокойнее, отпустить ситуацию, пусть всё идет своим чередом.