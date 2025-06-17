Свиньям — попыхтеть, Кроликам — доверять своей интуиции. Прогноз буддийского ламы на лето

Для тех, кто родился в год Быка, этот год в целом считается благоприятным. Можно смело исполнять задуманное, но всё рассчитывать и продумывать. При этом нужно быть увереннее в своих стремлениях.

Женщинам нужен летний отдых. От водных процедур, грязелечения лучше воздержаться. Необходимо беречь спину и почки. Рекомендуется отдых для души, можно посещать места, где душа радуется.

Мужчинам рекомендуется не лениться, трудиться. Прогноз на лето для мужчин благоприятный, а у тех, кто занимается бизнесом, дела будут идти в гору.