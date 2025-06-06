Два года все гадали, что за художник такой ES23, а им оказался русский миллиардер. Вы должны увидеть его картины

В перерывах между заколачиванием миллиардов Евгений Швидлер предпочитает писать картины Источник: ТАСС / Ведомости, es23.studio, Виталий Калистратов / Городские порталы











Миллиардеры тоже люди, и у них, как и у всех остальных, есть хобби. Ричард Брэнсон не представляет своей жизни без путешествий и кутежа. Билл Гейтс каждую свободную минуту посвящает чтению. Марк Цукерберг всё время куда-то бежит. Но иногда олигархи берутся за кисть, представляя себя художниками. Взять для примера Евгения Швидлера. На международном уровне он известен как успешный бизнесмен, инвестор и филантроп. А теперь оказалось, что он еще и художник, скрывавшийся под псевдонимом ES23.

Этот набор знаков — ES23 — вряд ли что-то скажет широкой общественности, но говорят, что в мире искусства за ним скрывается молодой, но уже знаменитый и безумно плодовитый художник. Его псевдоним стал известен два года назад, и все эти два года восхищенные искусствоведы, пораженные смелостью работ, пытались разгадать настоящее имя ES23. Впрочем, некоторые подсказки можно было найти у него на сайте.

Там говорится, что родился ES23 в 1964 году в СССР, что его родители были математиками, что художник с пяти лет занимался живописью и рисованием, что в 1989 году он эмигрировал в США и что там ему приходилось работать «на различных должностях в нефтяной и сталелитейной промышленности, чтобы поддерживать свою художественную практику».

Авторы журнала Forbes свели дебет с кредитом и выяснили, что за псевдонимом ES23 скрывается миллиардер Евгений Швидлер.

— Развивая успешную бизнес-карьеру, Швидлер тихо лелеял свою любовь к живописи, теории цвета, композиции и визуальному повествованию, — пишет издание. — С годами он стал страстным коллекционером и покровителем искусств, часто посещал галереи и музеи по всему миру, общался с художниками и изучал как классические, так и современные течения.

Видимо, это общение и привело к появлению на свет ES23. Под этим псевдонимом Швидлер дебютировал на публике в марте 2024 года, представив в Stubbs Gallery, где среди художников числится Энди Уорхол, выставку «100 лиц в Беверли-Хиллз», которая, как говорят, «получила немедленное признание». Критики отметили эмоциональную глубину, точность и оригинальность работ ES23.

После дебютной выставки ES23 ушел «оттачивать техническое мастерство» и «расширять творческие границы» и в ноябре 2024 года вернулся с новой экспозицией — «Часть II — Не так уж и абстрактно».

— Эта новая коллекция черпает вдохновение из его детства и по сей день, создавая захватывающее повествование через его работы, — говорится на сайте художника-миллиардера. — Каждое произведение резонирует с богатыми слоями смысла, приглашая зрителей глубоко погрузиться и задуматься о своем собственном опыте. ES23 создал коллекцию работ, которые поощряют множество интерпретаций, гарантируя, что эта выставка оставит неизгладимое впечатление у всех, кто с ней столкнется.

Но вместо тысячи слов лучше всего о художнике расскажут его картины. Так, одна из них, под названием «Без названия», позиционируется как отсылка к фантастическим образам Пауля Клее.

— Оба художника создают сильных, но очаровательных личностей, которые, кажется, парят в туманных облаках полосатых оттенков. Сине-зеленый фон «Без названия» эссенциализирует тонкие тона «Портрета миссис Пи на юге» Клее, создавая мощно провокационную композицию, — говорится на сайте художника.

А теперь — внимание — «Без названия» Швидлера и «Портрет миссис Пи на юге» Клее.

Источник: es23.studio











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О том, что Евгений Швидлер, который до этого почти 10 лет был президентом «Сибнефти», переквалифицировался из бизнесмена в художники, заговорили еще в 2024 году. Тогда говорили, что за границей его работы уходят с молотка по приличной стоимости — от 50 до 250 тысяч долларов.

Источник: es23.64 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











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Предметом отдельного обсуждения стала одна из недавних работ Швидлера в стиле примитивизма — солнце на фоне звездного неба.

Источник: es23.64 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











ES23 работает в основном с акрилом на холсте. Набросков не делает — просто позволяет работе развиваться органично на холсте

Источник: es23.64 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А еще ES23, создавая свои шедевры, вдохновляется работами Василия Кандинского.

Источник: es23.64 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Фирменный стиль ES23 — абстрактная геометрия. Даже в изображении людей.

Источник: es23.64 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас молодой художник готовится к новым выставкам. Правда, что они из себя будут представлять, держит в строгой секретности.