«Я могу появиться на пороге любой организации»: Елена Летучая раскрыла подробности нового шоу

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая раскрыла подробности своего нового шоу. Напомним, в мае стало известно , что звезда вернется на телеканал «Пятница» в программе «Новый Ревизорро» (возрастная маркировка не установлена авторами проекта).

1 июня Елена Летучая опубликовала пост в своем телеграм-канале, где рассказала, почему в последние полгода была менее активна в соцсетях, и поделилась деталями нового шоу.

«Я остаюсь ревизором — человеком, который проверяет работу тех, кому мы платим за услуги. Но в этом году мы с командой пошли гораздо дальше ресторанов и гостиниц. Много лет я ассоциировалась с проверками именно этой сферы услуг. Теперь я могу появиться на пороге любой организации, которая нарушает наши с вами права, пытается залезть в наши кошельки или подвергнуть наши здоровье и жизни опасности», — поделилась телеведущая.

«В каждой серии мои тайные покупатели, пациенты и внедренные в тот или иной бизнес работники демонстрируют схемы обмана, после чего в дело вступаю я и моя команда», — рассказала Летучая.

Елена Летучая вела программу «Ревизорро» (16+) с 2014 по 2017 год. Именно этот телепроект сделал ее узнаваемой — выпуски, в которых она проверяла кафе и рестораны в разных городах, активно обсуждались и привлекали внимание общественности.

После ее ухода ведущими проекта становились разные медиаперсоны, в том числе экс-солистка группы «ВИА-Гра» Ольга Романовская, актриса Настасья Самбурская, блогер Ида Галич и другие. В 2024 году Летучая вновь появилась на телеканале, но уже в статусе генерального директора.