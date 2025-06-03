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Развлечения «Я могу появиться на пороге любой организации»: Елена Летучая раскрыла подробности нового шоу

«Я могу появиться на пороге любой организации»: Елена Летучая раскрыла подробности нового шоу

Известная ведущая возвращается на ТВ

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18 комментариев
Елена Летучая запустила новое шоу на ТВ | Источник: Елена Летучая / TelegramЕлена Летучая запустила новое шоу на ТВ | Источник: Елена Летучая / Telegram

Елена Летучая запустила новое шоу на ТВ

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая раскрыла подробности своего нового шоу. Напомним, в мае стало известно, что звезда вернется на телеканал «Пятница» в программе «Новый Ревизорро» (возрастная маркировка не установлена авторами проекта).

1 июня Елена Летучая опубликовала пост в своем телеграм-канале, где рассказала, почему в последние полгода была менее активна в соцсетях, и поделилась деталями нового шоу.

«Я остаюсь ревизором — человеком, который проверяет работу тех, кому мы платим за услуги. Но в этом году мы с командой пошли гораздо дальше ресторанов и гостиниц. Много лет я ассоциировалась с проверками именно этой сферы услуг. Теперь я могу появиться на пороге любой организации, которая нарушает наши с вами права, пытается залезть в наши кошельки или подвергнуть наши здоровье и жизни опасности», — поделилась телеведущая.

В рамках нового шоу Летучая совместно со своей командой проводит журналистские расследования.

«В каждой серии мои тайные покупатели, пациенты и внедренные в тот или иной бизнес работники демонстрируют схемы обмана, после чего в дело вступаю я и моя команда», — рассказала Летучая.

Съемки шоу завершены. Первая серия программы выйдет в эфир 17 июня.

Елена Летучая вела программу «Ревизорро» (16+) с 2014 по 2017 год. Именно этот телепроект сделал ее узнаваемой — выпуски, в которых она проверяла кафе и рестораны в разных городах, активно обсуждались и привлекали внимание общественности.

После ее ухода ведущими проекта становились разные медиаперсоны, в том числе экс-солистка группы «ВИА-Гра» Ольга Романовская, актриса Настасья Самбурская, блогер Ида Галич и другие. В 2024 году Летучая вновь появилась на телеканале, но уже в статусе генерального директора.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Телеканал Пятница! Ревизорро Телепередача
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Комментарии
18
Инженер1
2 часа
🤮🤮🤮🤮
Гость
2 часа
Спасибо, что предупредила о своём участии в этом Шоу,.. теперь точно смотреть это не буду !
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