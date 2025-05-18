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Развлечения Ярославская телеведущая Елена Летучая снова будет сниматься в «Ревизорро» — подробности проекта

Ярославская телеведущая Елена Летучая снова будет сниматься в «Ревизорро» — подробности проекта

Что об этом известно

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Елена Летучая вернется на «Пятницу!» в роли ведущей | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Елена Летучая вернется на «Пятницу!» в роли ведущей | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елена Летучая вернется на «Пятницу!» в роли ведущей

Источник:

elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославская телеведущая Елена Летучая возвращается в нашумевший телепроект «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!» Правда, теперь в рамках программы будут проверять не заведения общепита, а рассекречивать мошеннические схемы.

«Формат будет немного отличаться от того „Ревизорро“, которое мы все помним. Но мы оставили любимую часть, когда Лена Летучая сталкивается лицом к лицу с мошенником. В остальном мы по-прежнему работаем для того, чтобы обычного человека не обманули», — публикует слова Елены Летучей телеканал «Пятница!»

Напомним, что Елена Летучая была ведущей программы «Ревизорро» с 2014 по 2017 год. Именно этот проект принес ей широкую известность: ее проверки заведений общественного питания в разных городах страны активно обсуждались в СМИ и вызвали общественный резонанс.

После ухода Летучей проект вели Ольга Романовская, Настасья Самбурская, Ида Галич и другие. В 2024 году Летучая вернулась на телеканал, но уже в роли генерального директора «Пятница!»

А вы смотрели программу «Ревизорро»?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Ревизорро
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