НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Развлечения Самые эпичные трюки Тома Круза в «Миссия: невыполнима» (18+): видео

Самые эпичные трюки Тома Круза в «Миссия: невыполнима» (18+): видео

Восьмая часть шпионского боевика вышла в мировой прокат

44
Написать комментарий
Источник:

Городские медиа

В мировой прокат вышла, возможно, заключительная часть шпионского боевика «Миссия: невыполнима» (18+).

В 1996 году франшиза стала перезапуском сериала 60–70-х годов, но сюжетной связи с телепроектом не имела. Кстати, критиков первый фильм не впечатлил, зато зрителям история Итана Ханта так приглянулась, что за почти 30 лет «Миссия: невыполнима» стала одной из самых кассовых франшиз всех времен, а сам образ Тома Круза в ленте встал в одном ряду с кинематографическими агентами Джеймсом Бондом и Джейсоном Борном.

Вторая часть «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата» обещает много экшена и новые головокружительные трюки, которые на экране исполняет сам Том Круз. В качестве анонса к ленте он выложил свое обращение, записанное на крыле летящего самолета. Кажется, время для уже 62-летнего голливудского актера идет несколько иначе, чем для простых смертных, или ему просто забыли сказать, что люди имеют свойство стареть. А иначе как объяснить то, что трюки его в «Миссии» с каждым новым фильмом становятся только сложнее.

Восьмую картину франшизы уже показали на кинофестивале в Каннах. 21 мая фильм выйдет в прокат в Великобритании, 23-го — в США. Смотрите самые эпичные моменты предыдущих миссий в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Том Круз Кино Шпион Трюки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление