Самые эпичные трюки Тома Круза в «Миссия: невыполнима» (18+): видео

В 1996 году франшиза стала перезапуском сериала 60–70-х годов, но сюжетной связи с телепроектом не имела. Кстати, критиков первый фильм не впечатлил, зато зрителям история Итана Ханта так приглянулась, что за почти 30 лет «Миссия: невыполнима» стала одной из самых кассовых франшиз всех времен, а сам образ Тома Круза в ленте встал в одном ряду с кинематографическими агентами Джеймсом Бондом и Джейсоном Борном.

Вторая часть «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата» обещает много экшена и новые головокружительные трюки, которые на экране исполняет сам Том Круз. В качестве анонса к ленте он выложил свое обращение, записанное на крыле летящего самолета. Кажется, время для уже 62-летнего голливудского актера идет несколько иначе, чем для простых смертных, или ему просто забыли сказать, что люди имеют свойство стареть. А иначе как объяснить то, что трюки его в «Миссии» с каждым новым фильмом становятся только сложнее.