«Постанова» или самое честное шоу? Учительница выиграла на «Поле чудес» — подноготная, запреты и кто там главный

Анна стала победительницей на «Поле чудес» Источник: Первый канал, «Поле чудес», выпуск от 30.04.2025











Не так давно жительнице Нижегородской области Анне Булатовой посчастливилось попасть на съемки самого народного телешоу — «Поле чудес» (16+). Школьная учительница завоевала главный приз и исполнила детскую мечту, обняв ведущего Леонида Якубовича. В разговоре с NN.RU Анна рассказала, что остается за кадром и как попасть на легендарное шоу, чтобы покрутить тот самый барабан.

Анна выросла в небольшой деревне. Особого разнообразия телевизионных кнопок в то время не было, и смотрели только Первый канал. Каждую пятницу семья собиралась у экрана, чтобы вместе с Леонидом Якубовичем и участниками телешоу отгадывать слова.

Спустя много лет Анна решила испытать удачу и подала заявку на участие в «Поле чудес». В анкете нужно было рассказать о себе и своих увлечениях. Кроме того, надо было чем-то удивить зрителей и подготовить номер с танцами или песнями.

— Один из главных пунктов звучал так: «Чем вы нас удивите?» Нужен был художественный номер — песни, танцы. Люди любят шоу, поэтому это очень приветствовалось, — рассказывает Анна.

Изощряться учительница не стала и честно написала, что очень хочет попасть на шоу и увидеть Леонида Аркадьевича. Анна отправляла заявку наудачу, не особо рассчитывая получить ответ. Даже спустя несколько недель, когда прислали приглашение, она не стала об этом никому говорить. То ли не верила в происходящее, то ли боялась сглазить.

— Я никому не говорила. Думала, что это так и останется чем-то недосягаемым, — признается Анна.

Источник: Анна Булатова

В марте мечта начала сбываться. Анну провожали всей деревней, желали удачи и переживали за нее. До Москвы учительница добиралась за свой счет. Телеканал предоставлял бесплатное жилье, рассчитанное на одного участника и ребенка. Но так как Анна поехала на шоу с мужем и сыном, они решили остановиться в гостинице и оплатили проживание самостоятельно.

Съемки одного выпуска длились три дня. Сначала всех участников собрали на собеседование, во время которого рассказали о правилах на площадке. По словам Анны, серьезных запретов и требований на телешоу нет. Но одно из главных условий — улыбаться.

— Главное, чтобы все улыбались, были счастливы, и эта программа приносила только положительные эмоции. Говорили, что если будете передавать приветы с каменными лицами, читать по бумажке, то это будет вырезано, — рассказывает Анна.

Следовать этому правилу, по словам учительницы, было несложно: улыбка от осознания происходящего не сходила с ее лица до конца съемок.

— Перед съемками, за 15–20 минут, к нам в гримерку пришел Леонид Аркадьевич. Сказал, что на программе можно всё: передать всем привет, нарядить его как хотим, а еще он попробует все угощения. Он говорил: «Я единственный телеведущий в Останкино, кому на съемках позволено выпить рюмочку каких-то домашних напитков», — с улыбкой вспоминает Анна.

В день подготовки участники также рассказывали редакторам, какие подарки они привезли для Леонида Якубовича.

— Чтобы не было такого, что в одной тройке очень много подарков, а в другой их было меньше. Для равномерности уточняли, — рассказывает Анна.

Среди гостинцев были уже ставшие традиционными закрутки и соленья. Анна увлекается выпечкой, поэтому она решила угостить ведущего пирогами.

— До этого дело, правда, не дошло, — смеется Анна, — потому что я дарила подарки после того, как выиграла. Но я не расстроилась.

Два последующих дня проходили съемки выпуска. В первом же раунде Анна угадала слово и прошла в финал. Тогда же сбылась и детская мечта: она смогла обнять Якубовича.

— Он очень душевно меня обнял. Никогда не забуду. Я буквально прикоснулась к легенде, — смеется Анна. — После каждой тройки игроков нам давали время пофотографироваться, это было так быстро, он стоял молча, еще и очередь выстроилась. Поэтому я прямо нужный момент выбрала — в самом начале.

Источник: Анна Булатова

При этом, как подмечает Анна, со съемочной группой Леонид Аркадьевич был более строг — следил, чтобы всё шло по плану. И неудивительно, ведь «Поле чудес» он ведет уже более 30 лет.

— Он мог к ним обратиться пожестче, когда были нюансы, которые ему не нравились. Например, когда я выходила и говорила слово победителя, они не поставили сзади подарок, который мне подарили. Никто не заметил этого, а он сразу обратил внимание. Он следит за всей этой правильностью, — рассказывает Анна. — Или, когда нам налили рюмки с домашним вином, как только выпили, их нужно было сразу убрать, чтобы в кадр не попадали. Съемочная группа не обратила на это внимание, а он очень строго сказал, что нужно быстрее убрать. То есть он там главный, в основном всё держится на нем.

Учительнице удалось попасть в тройку финалистов и угадать еще одно причудливое слово — «гавкало». Так в прошлом веке в Смоленской губернии называли ворчливого человека. Встретить слова, которые используют в заданиях «Поля чудес», в обычной жизни вряд ли получится. Но, как говорит Анна, она размышляла логически и искала ассоциации.

— Я думаю, что угадала, потому что являюсь учителем русского языка и литературы и могу работать со словом. То есть задания были довольно логические. Когда до меня дошел ход, нужно было проверить последнюю букву. Я думала, что, может быть, «гавкала» — как существительные типа «плакса» и «задира». Я это слово ни разу не употребляла, нигде его не слышала. А когда последнюю букву открыли, я уже с уверенностью сказала, что «гавкало».

Так учительница стала победительницей на «Поле чудес». В этот момент тяжелый барабан остановился на отметке «ноль» и все заработанные во время игры баллы сгорели. Леонид Якубович решил сделать подарок покорившей его участнице и разрешил выбрать один из призов. В списке были и наборы для кухни, и ноутбук, и смарт-телевизор. Однако Анна не решилась забирать дорогую технику и остановилась на телескопе.

— Я выбрала то, что было из нижестоящих призов, чтобы не быть сильно наглой. Так как у меня нет очков, не буду же какие-то ценные призы брать. Плюс телескоп для ребенка очень хорошая, нужная и интересная вещь, — рассказывает Анна.

Источник: Анна Булатова

Воодушевившись, Анна решила испытать удачу снова и согласилась на «Суперигру». Учительница смогла отгадать одно обязательное слово, но от двух других отказалась.

— Если честно, уже не хватало ни времени, ни сил. Я сосредоточилась на одном слове, потому что, как мне сказали, его обязательно нужно угадать. Это довольно сложно, — отмечает Анна.

Источник: Анна Булатова

Для Анны подарки оказались не главными. Детская мечта сбылась, а кубок победителя с автографом Якубовича стоит в доме на почетном месте.