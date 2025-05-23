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Развлечения Обзор Притяженья больше нет: Меладзе закрыл группу «ВИА Гра»

Притяженья больше нет: Меладзе закрыл группу «ВИА Гра»

Их последняя песенка спета

1 059
1 комментарий
Не знаем, как они это делают, но всего одна фотография&nbsp;— и тысяча воспоминаний разблокированы | Источник: ВИА ГРА / Vk.comНе знаем, как они это делают, но всего одна фотография&nbsp;— и тысяча воспоминаний разблокированы | Источник: ВИА ГРА / Vk.com

Не знаем, как они это делают, но всего одна фотография — и тысяча воспоминаний разблокированы

Источник:

ВИА ГРА / Vk.com

Долгие 25 лет группа «ВИА Гра» пела нам про три реки, пять попыток и сто шагов назад, и вот теперь, судя по всему, притяженья действительно больше нет: продюсер Константин Меладзе заявил, что закрывает проект, и добавил, что лебединую песню группы — Galileo — уже можно послушать на всех площадках.

— Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом, — написал Константин в своем блоге. — Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия.

Источник:

«Яндекс Музыка»

На объявление Меладзе тут же слетелись бывшие участницы проекта. Одной из первых стала Вера Брежнева. Она оказалась чрезвычайно лаконична.

— Благодарю за всё, — обратилась певица к бывшему мужу.

Слова благодарности к эпитафии «ВИА Гре» принесла и Эрика Герцег, ставшая частью коллектива в 2013 году.

— Спасибо за всё! «ВИА Гра» в моем сердце навсегда, — прокомментировала закрытие Герцег, проработавшая в проекте около 7 лет.

— Мы росли, менялись, переживали многое, как семья. Эта песня — красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин — гений! Бесконечная благодарность, — написала в комментариях еще одна из «ВИА Гры», Ульяна Синецкая.

Последний состав группы «ВИА Гра» | Источник: meladzemusic / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Последний состав группы «ВИА Гра» | Источник: meladzemusic / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последний состав группы «ВИА Гра»

Источник:

meladzemusic / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я буду всегда невероятно благодарна судьбе, что свела меня с людьми, причастными к этому легендарному проекту. Это не просто группа, это не просто музыка, а бесспорный успех. «ВИА Гра» — тому доказательство. Спасибо вам, Константин, за это время. — добавила коллега Синецкой София Тарасова.

Поклонники группы, общий сбор, кто слушает «ВИА Гру»?

Все 25 лет группа в самом сердце, жаль, что больше не будет новых песен
Признаю только песни, которые выходили в 00-х
Думал, группа уже давно распалась: несколько лет про них ничего не слышно
Никогда не нравилась «ВИА Гра»
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
ВИА Гра Музыка Константин Меладзе Вера Брежнева
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Комментарии
1
Гость
9 часов
Девки теперь по рукам пойдут.
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