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Развлечения «Это мое призвание с детства». Финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» — о карьере, съемках и новых концертах

«Это мое призвание с детства». Финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» — о карьере, съемках и новых концертах

Анной Колесниковой восхищались Сергей Лазарев и Николай Басков, а Алла Пугачева подарила ей свою песню

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Анна Колесникова&nbsp;— одна из самых опытных вокалисток дворца искусств | Источник: дворец искусств «Нефтяник»Анна Колесникова&nbsp;— одна из самых опытных вокалисток дворца искусств | Источник: дворец искусств «Нефтяник»

Анна Колесникова — одна из самых опытных вокалисток дворца искусств

Источник:

дворец искусств «Нефтяник»

Певица из Сургута Анна Колесникова обрела широкую популярность, став финалисткой шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) на телеканале »Россия 1». Она прошла длинный путь от недопонимания до полного восторга судей, в числе которых были певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков. И Алла Пугачева доверила ей свою песню, позволив записать ее в авторском прочтении. 86.RU рассказывает, как Анна покорила звезд шоу-бизнеса.

Анна Колесникова росла в музыкальной семье | Источник: дворец искусств «Нефтяник»Анна Колесникова росла в музыкальной семье | Источник: дворец искусств «Нефтяник»

Анна Колесникова росла в музыкальной семье

Источник:

дворец искусств «Нефтяник»

Детство и юность

Анна Колесникова родилась в Сургуте. В детстве была активным, шустрым и непоседливым ребенком, а любовь к музыке передалась от родителей. Анна в подкасте SiTV рассказывала, что росла в музыкальной семье:

— У меня отец играл на гитаре, на гармошке, на балалайке, на рояле. При этом он самоучка. Он слушал совершенно разную музыку по жанрам. И мы с самого детства, естественно, слышали и джаз, и блюз, и рок-н-ролл, и шансон, и музыку 90-х. У меня мама прекрасно поет.

Воспитательница в детском саду написала для Анны первую песню. С нее и начался творческий путь. Строчки были о будущей певице.

— Все вокруг говорят, трудный я ребенок. Все в округе твердят, это всё с пеленок. Мне быть тихой зачем, на какую милость? Это даже во сне мне бы не приснилось, — напевает Анна. — Мы пошли с этой песней на конкурс в 1989 году, но она у меня в голове до сих пор.

В становлении певицы песня Наташи Королевой «Желтые тюльпаны» тоже сыграла важную роль. Она позволила пятилетней девочке победить в музыкальном конкурсе, после чего родители стали активнее возить дочь на репетиции. Бывало, даже на ночные.

Анна с детства знала, кем станет, когда вырастет | Источник: дворец искусств «Нефтяник»Анна с детства знала, кем станет, когда вырастет | Источник: дворец искусств «Нефтяник»

Анна с детства знала, кем станет, когда вырастет

Источник:

дворец искусств «Нефтяник»

Анна поступила в музыкальную школу, параллельно училась в обычной и успевала петь в народном ансамбле. После школы девушка пополнила ряды студентов Сургутского музыкального колледжа, а высшее образование получила в Челябинской государственной академии культуры. При этом, как отмечает Анна, она никогда не задавала себе вопрос, чем будет заниматься в дальнейшем.

— Есть люди, которые профессии себе выбирают, а есть люди, которые уже рождаются с каким-то предназначением. Думаю, что я — тот самый человек. У меня всё как-то само собой складывалось, и как-то так получилось, что это мое призвание с детства, — считает Анна.

Артистка называет себя Пчелой:

— Это псевдоним сценический или даже жизненный. Пчела у многих ассоциируется с трудолюбием, производством чего-то классного, вкусного. Мне это подходит. К тому же, когда я была студенткой, принимала участие в студенческой весне и исполняла песню группы «Иван Купала» «Пчелы». Это чистый традиционный фольклор, но в современной переработке. Это моя история, потому что фолком уже занималась на тот момент много лет. Именно русским фольклором, а не народной песней. Это наши истоки: деревни, экспедиции, традиционные костюмы и так далее. Тогда я исполнила эту песню, и с тех пор все называют меня Пчелой.

Анна пришла на проект, чтобы встрепенуться и «обновить творческую кровь» | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Анна пришла на проект, чтобы встрепенуться и «обновить творческую кровь» | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Анна пришла на проект, чтобы встрепенуться и «обновить творческую кровь»

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Об участии в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Анна признается, что это были сложные полгода: перелеты Москва — Сургут, Сургут — Москва, бесконечные съемки и Кремлевский дворец. Она и не мечтала, что дойдет до финала большого шоу, а просто рискнула и поехала в Екатеринбург на народный кастинг.

— Я пришла на этот проект, чтобы победить себя. Хочется энергии, новых знакомств, для того чтобы обновить творческую кровь, — сказала на шоу Анна Колесникова.

Анна Колесникова официально записала песню «Свеча горела» в авторской обработке

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / «ВКонтакте»

Для отборочного тура она выбрала песню «Цвети, земля моя» Розы Рымбаевой. Члены жюри высоко оценили способности артистки, за нее проголосовали все десять человек. В пятом отборочном туре Анна исполнила песню Аллы Пугачевой «Свеча горела» на стихи Бориса Пастернака.

— После проекта эта песня стала пользоваться большой популярностью. Люди стали писать: «Анна, где скачать, где найти? Мы так хотим! Нам приходится снимать аудио с видео, но там комментируют ваши эксперты». И я поняла, что надо записывать [песню в чистом виде], — рассказывает Анна.

После многочисленных просьб и пожеланий она записала авторскую версию песни Аллы Пугачевой. При этом Примадонна дала на такой вариант личное согласие.

Вообще, выбор правильной композиции — это семьдесят процентов успеха. В батле Анна представила песню Валерии «Я тебя отпустила» и набрала 93 балла из ста. Таким образом, она прошла в полуфинал. Там представила песню «Пчелы» группы «Иван Купала» и покорила 89 членов жюри.

— Это очень серьезная проверка. Ты выходишь со всеми, сильнейшие вокалисты из разных регионов. Мне было действительно страшно. Сто человек, которые тебя оценивают. Это не только похвала, но и критика, — вспоминает Анна.

В полуфинале шоу сургутянка исполнила песню «Пчелы»

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / «ВКонтакте»

Выступление c песней Тамары Гвердцители «Ориентир любви» в дополнительном батле едва не стало последним. Но жюри встало за Анну горой, и она осталась. Позже лидер «сотни» (так называют членов жюри в шоу «Ну-ка, все вместе». — Прим. ред.) Сергей Лазарев объяснил, почему решил дать шанс участнице и увеличил количество финалистов.

— Выступление в батле меня убедило, что Анна — большой профессионал своего дела и она услышала замечания и комментарии. Да и должен быть народный русский голос в финале, — написал артист в соцсетях.

Песня «Разлука» в исполнении Анны Колесниковой

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / «ВКонтакте»

В финале Колесникова исполнила песню «Разлука» из кинофильма «Гардемарины, вперед!» (6+) и набрала 70 баллов из 100 возможных. Этого оказалось недостаточно для победы в шоу, но хватило, чтобы покорить сердца многих членов жюри.

— Анечка, вы просто царица! Вы спели так, что меня знобить начало. Как 70 баллов? Песня исполнена просто великолепно, — восхитился ведущий шоу Николай Басков.

— Мне кажется, что это исполнение было гениальным. Романс — один из самых сложных жанров. Вы передали эту энергию так остро, сжималось сердце, — сказала солистка Московской областной филармонии Алина Яровая.

После участия в шоу певица пополнила ряды строгих судей | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»После участия в шоу певица пополнила ряды строгих судей | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

После участия в шоу певица пополнила ряды строгих судей

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Однако на этом участие Анны в шоу «Ну-ка, все вместе!» не закончилось, ее пригласили в жюри. Она, конечно, согласилась. И в беседе с нашим корреспондентом отметила, что стоять на сцене в качестве участника и сидеть в кресле «сотни» — очень волнительно.

— Оценивать участников — ответственная миссия. Ведь от твоего голоса может зависеть, пройдет участник дальше или нет. И когда отдаешь или не отдаешь голос, важно как профессионал аргументировать, почему ты вынес такое решение, и оставаться объективным. Всё-таки артисты волнуются, поэтому иногда могут выступить хуже, чем на репетиции, не показав все 100% возможности. Я понимаю, каково это, стоять на сцене перед сотней экспертов, и будто через себя пропускаю их волнение, — объясняет Анна.

Источник: дворец искусств «Нефтяник»Источник: дворец искусств «Нефтяник»
Источник:

дворец искусств «Нефтяник»

А что дальше?

Анна Колесникова продолжает выступать во дворце искусств в Сургуте, на сцене которого поет с 2004 года. Также занимается с детьми и развивает их профессиональные навыки. Опытную певицу часто приглашают в жюри творческих конкурсов, она регулярно выступает на торжественных мероприятиях.

Помимо этого, участвует в гастрольном туре в рамках народного кастинга шоу «Ну-ка, все вместе!». Недавно прошел концерт в Иркутске, а 24 мая состоится выступление в Новосибирске.

21 марта был первый сольный концерт Анны в Сургуте, посвященный ее жизни и творчеству. Певица говорит, это было феерично, поэтому планирует провести второй концерт, но уже с симфоническим оркестром, но пока они находятся на стадии договоренности, и точные даты неизвестны.

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Мария ГришкинаМария Гришкина
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журналист 86.RU
Певица Анна Колесникова Ну-ка все вместе Россия 1 Сергей Лазарев
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