Нюша может вернуться к Егору Криду, а Глеб Калюжный скоро пойдет в армию: звездные новости недели

Нюша рассказала об отношениях с бывшим Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











На этой неделе звезды разоткровенничались по поводу своих бывших. Алсу сообщила, какую роль сыграла в разводе с предпринимателем Яном Абрамовым, а Нюша не исключила, что могла бы сойтись с Егором Кридом. Актер Глеб Калюжный оказался на волоске от тюрьмы из-за уклонения от армии, а Александра Гордона заподозрили в интимной связи с несовершеннолетней.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Стали известны новые подробности загадочной смерти Джина Хэкмена и его жены

Тела актера Джина Хэкмена, его жены Бетси Аракавы и собаки были обнаружены в их доме. Что случилось с семьей, оставалось загадкой.

У тел не было никаких внешних повреждений, и полиция не заподозрила, что смерть может носить криминальный характер, однако сочла обстоятельства гибели странными. Теперь выяснилось, что Бетси Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома, причем, вероятно, раньше своего мужа. Последний раз ее видели живой 11 февраля.

Хантавирусная инфекция — это заболевание, которое поражает грызунов и может передаваться человеку. Оно поражает сосуды, почки, легкие и другие органы, вызывает тяжелые клинические проявления и может привести к смерти.

Джин Хэкмен, вероятно, умер 18 февраля, когда его кардиостимулятор в последний раз зафиксировал его сердцебиение, сообщила главный судмедэксперт, доктор Хизер Джарелл. Актер страдал гипертонией, атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием, а также болезнью Альцгеймера, что, по словам Джарелл, было «значительным способствующим фактором». Джарелл заявила, что, возможно, актер Джин Хэкмен «не знал», что его жена умерла несколькими днями ранее.

Нюша может дать Егору Криду второй шанс

Певица Нюша (Анна Шурочкина) рассказала, что не исключает, что в будущем могла бы вновь сойтись с Егором Кридом. Об этом она заявила в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» (16+).

Нюша пришла на шоу Ляйсан Утяшевой Источник: «Дерзкая готовка» / YouTube

— Я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай, — сообщила певица. Роман с Кридом она назвала одним из самых ярких в своей жизни.

Пара завязала отношения в 2014 году. Долгое время звезды скрывали роман, и впервые Крид рассказал о Нюше только в 2016-м — уже после расставания. Потом певица вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова, с которым впоследствии развелась. У них есть двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Алсу назвала причину развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу считает, что ее отношениям с предпринимателем Яном Абрамовым пришел конец, в том числе по ее вине. По ее словам, она слишком на многое закрывала глаза.

— Мудрость оказалась полной глупостью. Закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Но нужно говорить, что не устраивает. Диалог — залог крепкого брака, — заявила певица в эфире «Шоу Воли» (16+).

Алсу рассказала о разводе Источник: Starhit.ru / Telegram

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Певица подала на развод в мае 2024 года. Официально причину расставания не называли, но сама звезда намекнула на то, что слухи о романе бывшего мужа с известной моделью правдивы.

Прошла церемония награждения «Оскар»

В ночь с 2 на 3 марта в лос-анджелесском театре «Долби» прошла 97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.

«Анора» (18+) режиссера Шона Бейкера, в которой снимались российские актеры, одержала победу в номинациях: «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Однако Юра Борисов, номинированный на «Лучшую мужскую роль второго плана», остался без награды. С полным списком победителей и номинантов можно ознакомиться по ссылке.

Актер Глеб Калюжный бегал от армии

Актер Глеб Калюжный побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для этого стало уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. За такое нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

После актер отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и вручили повестку на 20 марта. По предварительным данным, 16 апреля он должен оказаться на сборном пункте.

Глеб Калюжный — российский актер и рэп-музыкант. Ему 26 лет. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Красные браслеты» (18+), «Трудные подростки» (18+) и «Вампиры средней полосы» (18+).

Гордона заподозрили в опасной связи

Девушка по имени Анна заявила изданию Wonderzine, что ее изнасиловал телеведущий Александр Гордон. По ее словам, ей воспользовались, поскольку она была пьяна.

История якобы произошла еще в 2010 году, когда Анна была несовершеннолетней. При этом девушка утверждает, что после случившегося они еще виделись. Сам Гордон никак не отреагировал на обвинения.

Бывшая жена ведущего, адвокат Екатерина Гордон, не верит, что экс-супруг мог кого-то изнасиловать. Более того, она предполагает, что интервью внезапно появившейся Анны — это провокация.

— Срок давности по изнасилованию — 15 лет. И тут, по странному совпадению, именно на пороге окончания срока объявляется мадам и обвиняет Гордона в изнасиловании, — сказала Екатерина.