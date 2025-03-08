«Если бы знала, не смотрела»: конец седьмого сезона сериала «Шеф» разочаровал фанатов. Рассказываем почему

Одни надеются на продолжение сериала, другие жалеют, что вообще его смотрели Источник: кадр из сериала «Шеф. Призраки прошлого» (16+), 2025 год / НТВ











Подошел к концу седьмой сезон сериала «Шеф. Призраки прошлого» (16+) на НТВ. Зрители напряженно наблюдали за развитием событий в жизни начальника петербургского уголовного розыска Виктора Расторгуева. Финал сезона оказался неожиданным и расстроил многих поклонников. Рассказываем, чем всё закончилось.

О чем сериал

Действие происходит в Петербурге. Здесь выясняют отношения главные криминальные авторитеты города — Тихомиров и Кочевник. Последние несколько лет своей жизни они посвятили битве за абсолютную власть. Никто из них вперед так и не вырвался, но и сдаваться ни один не намерен.

Всё это противостояние происходит на глазах начальника петербургского Управления уголовного розыска генерал-майора Виктора Расторгуева. Ему бы, конечно, присмирить авторитетов, но с одним он давно накоротке, и они не раз спасали друг другу жизни. А второй оказал Расторгуеву услугу, и теперь генерал-майор обязан ему по гроб жизни.

Однако совсем закрыть глаза на происходящее Расторгуев тоже не может. Потому что новый начальник ГУ МВД Морозов требует навести порядок в городе и следит за каждым шагом Виктора. Ситуация обостряется еще и из-за того, что у Расторгуева с Морозовым давний конфликт, который ни один из них не может забыть. В то же время генерал-майор начинает подозревать, что у его начальника в конфликте авторитетов есть собственный интерес.

В «Шеф. Призраки прошлого» на экраны вернулись герои, представить сериал без которых уже немыслимо. Это и сплоченная бригада полицейских, чьи роли исполнили Андрей Чубченко, Эльдар Лебедев, Александр Рыбаков, Дмитрий Сутырин, и два знаменитых предводителя современного бандитского Петербурга — Максим Тихомиров и Кочевник в исполнении Кирилла Полухина и Дениса Синявского.

Также в сериале появилась и любимая женщина Виктора Расторгуева Елена Шеляпина в исполнении Анны Миклош.

Чем закончился седьмой сезон

В финальной серии Расторгуев приезжает к Косте, где его встречает Миша. Каплевич повествует о работе в ФСБ, а также рассказывает о том, что Шульгин хотел добраться до Водолаза через Собинова. Помимо этого, Миша раскрыл, кто убил преступников, которые вымогали деньги у Даны. Каплевич утверждает, что только Шульгин знает о том, что тот внедрился в окружение Водолаза. Расторгуев верит ему, в противном случае давно бы сдал. Подтвердить слова Миши некому — Шульгин убит.

Тем временем руководство угрожает увольнением Кольцовой, требуя прекратить отношения с Тихомировым. Она решает написать рапорт об увольнении, выбрав семью. Генерал Арефьев встречается с Водолазом и приказывает Кочевнику обменять Дану, которую привезли в подвал, на Каплевича. За Дану приезжает просить Тихомиров. Он привозит Кочевнику постановление о присоединении Лапинска к Питеру.

Макс разрывает отношения с Кольцовой, чтобы оградить ее от бандитов. Она рвет уже составленный рапорт. Затем Макс возвращается в дом Кочевника, ранит его и освобождает Дану.

Расторгуев при встрече с Мишей передает ему документы, просит забрать Дану и срочно уехать. Внезапно появляется Колыванов с группой захвата. Но Расторгуев, пользуясь своим авторитетом, не позволил арестовать Мишу.

В день свадьбы Лены и Расторгуева Максим покупает цветы и его расстреливают прямо у магазина.

Реакция зрителей

Фанатов очень возмутил конец сериала. Им жаль, что Максима убили, многие надеются на восьмой сезон. Зрители поделились своим мнением в соцсетях.

— Ну и наснимали. Каплевич из-за своей Даны всех подставил. Шульгина убили, Максима тоже, лучше бы Кочевник умер. Лучших убрали, а эти упыри Водолаз, Колыванов опять не при чем. Опять ждать целый год нового сезона.

— Что за концовка. Если бы знала, что так будет, не смотрела. Как можно было разделить такой тандем… Расторгуева и Макса. Одного связали с какой-то странной девицей, а другого вообще постреляли…

— Думаю, вытянут его. Как без него… Надо им писать, может, сценарист прислушается к зрителю, к комментариям, и Макс снова будет в тандеме с Расторгуевым. Он пожалел Кочевника, а он…