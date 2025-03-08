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Развлечения «Умоляют, чтобы я на них накричала»: россияне массово обращаются за услугой «друг на час» — зачем?

«Умоляют, чтобы я на них накричала»: россияне массово обращаются за услугой «друг на час» — зачем?

По словам «друзей на час», люди изголодались по моральной поддержке и сексуальным фетишам

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4 комментария
Высказаться о насущном можно всего за 500 рублей | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВысказаться о насущном можно всего за 500 рублей | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Высказаться о насущном можно всего за 500 рублей

Источник:

Россияне всё чаще прибегают к услуге «друг на час». За небольшие деньги говорят о наболевшем с посторонним человеком, обсуждают любые темы: от карьеры и отношений до сексуальной неудовлетворенности. Некоторые пытаются найти в «платных друзьях» источник удовлетворения эротических фантазий. О том, почему люди не хотят изливать душу реальным друзьям и что об этом думают психологи, рассказывает V1.RU.

«Общество разделяет, а не сплачивает нас. Каждый сидит в телефоне»

«Платные друзья» не отрицают, что не являются профессиональными психологами. Суть услуги, по их словам, не в сеансе психотерапии, а в обыкновенном общении и возможности выговориться. По словам 36-летнего Максима (имя изменено), в современном мире возможность поговорить по душам есть далеко не у каждого. Вот он и решил поддерживать незнакомых людей.

— Я работаю в сфере логистики, психологического образования нет, — рассказывает Максим. — Всё не ради денег. Просто хочу помочь человеку выговориться. Непросто ведь довериться родственникам. Боишься осуждения и упреков. Сам проходил через трудные моменты, когда не было денег на психолога. Проблемой стало расставание с девушкой. После этого и решил стать «другом на час». Просто созваниваемся. Люди рассказывают о проблемах. Это как эффект попутчика в поезде. Незнакомый человек, которому можно выговориться и больше его не увидишь.

«Друзья на час» дают советы, исходя из собственного опыта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа«Друзья на час» дают советы, исходя из собственного опыта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Друзья на час» дают советы, исходя из собственного опыта

Источник:

По словам Максима, клиентов у него настолько много, что можно было бы говорить о заработке. Большая часть желающих высказаться — молодые девушки, переживающие расставание с партнерами.

— Обычно звонят из-за проблем в отношениях и после расставания. Кто-то идет не за советом, а просто за возможностью рассказать о своих чувствах. Думаю, людям это помогает, — рассказывает Максим. — Некоторые благодарили меня, говорили, что стало легче. При этом и мне становится лучше от этих разговоров. Я понимаю, что не один я переживал подобные проблемы. Но были и серьезные ситуации. Одна девушка из районного центра приехала жить к парню. А он избил ее и выгнал из дома. Но она всё равно хочет к нему вернуться. Я посоветовал забыть его навсегда. Не знаю, подействовал совет или нет. Больше она не звонила.

Максим считает, что его услуги актуальны, так как социальная атмосфера напряженная и есть тенденция к тотальному индивидуализму.

— Общество разделяет нас, а не сплачивает. Каждый сидит в своем телефоне. Мы ушли от тех времен, когда все жили семьями, поколениями. С родителями и бабушками. Мы превратились в одиночек, покупающих однушки, — считает Максим. — А теперь еще и политическая атмосфера добавляет тревожности.

«Клиентка после разговора два месяца не появлялась в Сети. Я даже переживал»

Одиночество, как оказалось, преследует не только клиентов «друзей на час», но и их самих. Еще один «друг на час» Александр (имя изменено) порой готов разговаривать бесплатно, так как сам нуждается в собеседнике с похожими проблемами.

— Я предлагаю разговоры по душам. Если человек хочет выговориться, может позвонить мне. Я интуитивно понимаю природу людей. Деньги тут не главное, да и клиентов не так много, — объясняет Александр. — Бывало, кто-то внезапно звонил посреди дня. Но таких сразу сбрасываю. В основном обсуждают проблемы в отношениях. Недавно парень долго рассказывал о проблемах с женой. Думает, она налево ходит. До этого звонила женщина, переживающая кризис. Не знает, что делать с карьерой и личной жизнью. Невроз саморазвития, так скажем. Был еще парень с весьма изощренными сексуальными фетишами, который не мог найти партнера. Тяжелый был разговор, но я дал пару советов.

Проблемы у людей разные | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПроблемы у людей разные | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Проблемы у людей разные

Источник:

Александр признается, что дает советы, исходя из собственного опыта. При этом сам он работает инструктором по литейным машинам и живет один.

— Отучиться на психолога и выступать в его качестве я бы не хотел. Не каждое хобби должно становиться профессией. И клиентам я не даю советы типа «обратись к психологу». Думаю, они и так для себя всё решили в этом плане, — рассказывает он. — Я общался с людьми, имеющими личные проблемы.

По словам Александра, эти люди слили огромные деньги на психологов и психотерапевтов. Перебирали их. А те накидали кучу советов, которые не помогли и не помогут. Ведь сколько врачей, столько и мнений.

— А у меня чисто символическая цена, и люди могут выговориться, — продолжает он. — Сам я редко имею возможность сделать то же самое. Я тоже с проблемами, но тяжело найти похожего на себя собеседника. С желанием обратиться к «другу на час» справляюсь пока — высказываюсь в чатах или личном дневнике.

Александр сталкивался с «клиентами», которые злоупотребляли его желанием помочь.

— Женщина, которая переживала кризис, начала названивать мне каждый день по утрам, — вспоминает он. — Я даже перестал брать трубку. А потом вижу, что она в мессенджер уже месяц не заходит. Начал переживать. Но она всё же зашла и вновь написала. Проблемы, говорит, остались и надо их обсудить.

«Просит, чтобы я приехала и заставила его убирать квартиру»

Совсем другой подход у «платных подруг». По словам 35-летней Екатерины, большинство ее клиентов — мужчины. При этом львиная доля обращающихся — одержимые сексуальными фетишами извращенцы.

— Я не психолог, просто говорю с людьми, — объясняет Екатерина. — С первым человеком, так вышло, говорила грубо. Он был влюблен в женщину-нарцисса, которая ни во что его не ставила. К тому же она была замужем и имела двух детей. И отказывалась к нему уходить. А он, как одержимый, за ней гнался. Мне эта ситуация показалась знакомой и я пыталась донести до него совет — прекратить общение с ней и почитать про нарциссическое расстройство. У меня агрессивная манера, и от этого люди блокируются. Но, надеюсь, этот парень понял мою идею.

Многие с помощью платных друзей стремятся удовлетворить сексуальные желания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Многие с помощью платных друзей стремятся удовлетворить сексуальные желания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Многие с помощью платных друзей стремятся удовлетворить сексуальные желания

Источник:

Начав общаться с нуждающимися, Екатерина была в шоке от того, как много мужчин помешаны на сексуальных фантазиях.

— Только один мужик включал музыку, и мы с ним по два с половиной часа общались на свободные темы: про поэзию, искусство, мировое правительство и мировой заговор, — рассказывает Екатерина. — Так, на одного нормального приходится сотня извращенцев. Честно, пугает, что так много мужчин, сдвинутых на теме секса. Многие просят на них поорать. Один умолял, чтобы я приехала к нему и заставила его убираться, а сама в это время сидела и вульгарно пила какой-то напиток. Звонят некоторые в возрасте за 40. Думаешь, взрослый человек, а он сразу начинает кидать в переписку непристойности. Проблема еще в том, что, пока они общаются со мной, начинают испытывать симпатию. Думают, что раз с ними общается девушка, это уже гарантия того, что между нами будет секс.

Екатерина рассказывает, что зачастую старается не только выслушать «друзей», но и поделиться с ними советами.

— Я с кем угодно найду общий язык, хоть с бомжом. Поэтому зачастую мы общаемся на свободные темы, а в ходе беседы я импровизирую, — рассказывает Екатерина. — Один начал рассказывать мне, что у него раннее семяизвержение. Я тогда была добрая, поэтому не сбросила его, а дала совет — воздерживаться или пойти к специалисту. Фетишистам советую отправляться к психологу, потому что считаю, что жить с таким нельзя. Тем, кто в депрессии, тоже есть что посоветовать — я сама в депрессии и имею опыт борьбы с ней. Так что в этой теме я компетентна и знаю, чем помочь. Думаю, люди обращаются ко мне, потому что хотят получить совет не специалиста, а друга. Возможно, настоящих друзей у них просто нет.

Екатерина честно признается, что в «платные друзья» пошла исключительно ради денег. Теперь она собирается открыть новую услугу — «платные свидания». Но, подчеркивает, без «продолжения».

—  Я уверена, что есть мужчины, которые готовы просто общаться, — считает Екатерина. — Но вообще вижу, как в обществе уже давно возник сдвиг на теме сексуальности. Везде навязывается эта идея озабоченности — и по телевизору, и на эстраде. А я еще удивляюсь, почему все клиенты озабоченные.

«Друг не заменит психолога, а психолог не заменит друга»

Профессиональный психолог Елизавета Коломиец, в свою очередь, считает, что подобный формат общения вряд ли принесет человеку ощутимую пользу. А в определенных ситуациях может и навредить.

— Я предполагаю, что спрос на такие услуги возник из убеждения: лучший психолог — это друг (иногда с бутылкой), — рассуждает Елизавета Коломиец. — Как мы представляем себе дружескую помощь? Тебя выслушают и дадут совет, исходя из своего опыта. Скажут, что ты — молодец, а все другие — нехорошие люди. Для такой работы не нужна специальная подготовка. А как выглядит подготовка профессионального психолога? Это обучение в вузе, дополнительная специализация в одной из школ, первые шаги в практике под надзором опытного наставника. Психологическая помощь, помимо выслушивания, включает диагностику, тестирование, анализ ситуации, различные техники, что в конечном счете приводит к изменению жизни и улучшению состояния человека. Психолог не дает советов «Да бросать его надо, разводись». Но может дать рекомендации по улучшению коммуникации с близкими, воспитанию детей, снижению тревоги.

По словам психолога, некоторые из «друзей» могут рекомендовать клиентам крайне сомнительные практики.

— Если дело заканчивается выслушиванием, «сливом» негативных эмоций, то я не вижу в этом ничего страшного. Но и длительного результата не будет. Лучше обратиться к специалисту-психологу, — считает Елизавета Коломиец. — Гораздо опаснее варианты поиска проблем в прошлой жизни или жизни предков. Например, когда говорят, что у тебя нет отношений, потому что в прошлой жизни ты предала мужа или твоя бабушка изменила дедушке. Это уводит человека из реальности в фантазии. И вместо того, чтобы изучать семейные установки, влияющие на отношения с противоположным полом, расширять круг общения и улучшать навыки коммуникации, клиент пытается найти решение в далеком прошлом. Еще хуже, когда «гуру отношений» рекомендуют, что «настоящие» женщины и мужчины должны вести себя только так и никак иначе. Подобный подход может быть опасен как для качества жизни, так и для психического здоровья. Помните: друг не заменит психолога, а психолог не заменит друга.

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Друг на час Психолог Собеседник Собеседник на час Одиночество Психологические проблемы
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Комментарии
4
Гость
1 час
Ждём арестов за друзей без лицензии и приём денег без кассового чека
Гость
1 час
Таврический и его олигархат ещё не обложили это налогами и не запретили - это большая недоработка! Люди простые люди просили умоляли об этом
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