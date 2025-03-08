Что вообще отмечаем? Проверьте, что вы знаете о празднике 8 Марта

Когда речь заходит о 8 Марта, мы представляем улыбки, подарки и атмосферу праздника. Но изначально этот день не имел ничего общего с поздравлениями. Мы решили покопаться в истории Международного женского дня и выяснили кое-какие любопытные подробности. А вы их знаете?
Кто предложил отмечать Всемирный женский день?
Инесса Арманд
Клара Цеткин
Ольга Берггольц
Роза Люксембург
К чему был приурочен праздник 8 Марта?
Ко дню рождения коммунистической партии
Ко дню борьбы с насилием со стороны мужчин
Ко дню борьбы за права женщин
Ко дню рождения Клары Цеткин
Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года, а местом «рождения» — Нью-Йорк. Какое событие произошло в Нью-Йорке?
Марш пустых кастрюль
Марш горячих сердец
Марш неравнодушных
Марш справедливости
В каком городе впервые в России отметили 8 Марта?
Москва
Пермь
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Почему в 1915 и 1916 годах в России не отмечали Международный женский день?
Не было денег
Ленин не велел
Надо было работать — о праздниках не думали
Из-за Первой мировой войны
Во что вылилось празднование Международного дня работниц в 1917 году?
В революцию
В официальное закрепление равных прав женщин
В создание новых рабочих мест для женщин
Женщины получили право на декретный отпуск
В каком году 8 марта стало выходным в СССР?
В 1938 году
В 1957 году
В 1965 году
В 1973 году
В календаре ООН Международный женский день носит более длинное и официальное название. Какое?
Международный день борьбы за всё хорошее и против всего плохого
Международный день борьбы за права женщин и международный мир
Международный день борьбы, равноправия, достатка, любви, процветания, хлеба и зрелищ
Международный день борьбы женщин за свои права, свободы, волеизъявление и за мир во всем мире
В каком году для всех женщин мира удалось добиться равноправия и запрета дискриминации?
В 1954 году
В 1976 году
В 1981 году
В 1998 году
Каждый год ООН объявляет девиз Международного женского дня. Как он звучит в 2025 году?
«Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей»
«Единство женщин в борьбе за мир»
«Я — поколение равенства: реализация прав женщин»
«Женщины на руководящих постах, объединяйтесь!»