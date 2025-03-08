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Развлечения тест Что вообще отмечаем? Проверьте, что вы знаете о празднике 8 Марта

Что вообще отмечаем? Проверьте, что вы знаете о празднике 8 Марта

Для вас это просто праздник женщин или вы еще и в истории разбираетесь?

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1 комментарий
Вряд ли кто-то станет зачитывать историческую справку, поздравляя любимых женщин и девушек, но разобраться в истории праздника как минимум увлекательно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВряд ли кто-то станет зачитывать историческую справку, поздравляя любимых женщин и девушек, но разобраться в истории праздника как минимум увлекательно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вряд ли кто-то станет зачитывать историческую справку, поздравляя любимых женщин и девушек, но разобраться в истории праздника как минимум увлекательно

Источник:

Когда речь заходит о 8 Марта, мы представляем улыбки, подарки и атмосферу праздника. Но изначально этот день не имел ничего общего с поздравлениями. Мы решили покопаться в истории Международного женского дня и выяснили кое-какие любопытные подробности. А вы их знаете?

ТЕСТПройден 91 раз
1 / 10

Кто предложил отмечать Всемирный женский день?

  • Инесса Арманд

  • Клара Цеткин

  • Ольга Берггольц

  • Роза Люксембург

2 / 10

К чему был приурочен праздник 8 Марта?

  • Ко дню рождения коммунистической партии

  • Ко дню борьбы с насилием со стороны мужчин

  • Ко дню борьбы за права женщин

  • Ко дню рождения Клары Цеткин

3 / 10

Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года, а местом «рождения» — Нью-Йорк. Какое событие произошло в Нью-Йорке?

  • Марш пустых кастрюль

  • Марш горячих сердец

  • Марш неравнодушных

  • Марш справедливости

4 / 10

В каком городе впервые в России отметили 8 Марта?

  • Москва

  • Пермь

  • Екатеринбург

  • Санкт-Петербург

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Почему в 1915 и 1916 годах в России не отмечали Международный женский день?

  • Не было денег

  • Ленин не велел

  • Надо было работать — о праздниках не думали

  • Из-за Первой мировой войны

6 / 10

Во что вылилось празднование Международного дня работниц в 1917 году?

  • В революцию

  • В официальное закрепление равных прав женщин

  • В создание новых рабочих мест для женщин

  • Женщины получили право на декретный отпуск

7 / 10

В каком году 8 марта стало выходным в СССР?

  • В 1938 году

  • В 1957 году

  • В 1965 году

  • В 1973 году

8 / 10

В календаре ООН Международный женский день носит более длинное и официальное название. Какое?

  • Международный день борьбы за всё хорошее и против всего плохого

  • Международный день борьбы за права женщин и международный мир

  • Международный день борьбы, равноправия, достатка, любви, процветания, хлеба и зрелищ

  • Международный день борьбы женщин за свои права, свободы, волеизъявление и за мир во всем мире

9 / 10

В каком году для всех женщин мира удалось добиться равноправия и запрета дискриминации?

  • В 1954 году

  • В 1976 году

  • В 1981 году

  • В 1998 году

10 / 10

Каждый год ООН объявляет девиз Международного женского дня. Как он звучит в 2025 году?

  • «Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей»

  • «Единство женщин в борьбе за мир»

  • «Я — поколение равенства: реализация прав женщин»

  • «Женщины на руководящих постах, объединяйтесь!»

ПО ТЕМЕ
8 Марта Международный женский день История Праздник Тест Знания Развлечения
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Комментарии
1
Гость
5 часов
Международный женский день учрежден по инициативе социалисток во главе с Кларой Цеткин, его идея перекликалась с борьбой суфражисток за участие в выборах, равную оплату труда, право женщин посещать питейные заведения, выпивать и курить в общественных местах, носить портки и кататься на велосипеде.
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