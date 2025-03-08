Что вообще отмечаем? Проверьте, что вы знаете о празднике 8 Марта

Вряд ли кто-то станет зачитывать историческую справку, поздравляя любимых женщин и девушек, но разобраться в истории праздника как минимум увлекательно

Когда речь заходит о 8 Марта, мы представляем улыбки, подарки и атмосферу праздника. Но изначально этот день не имел ничего общего с поздравлениями. Мы решили покопаться в истории Международного женского дня и выяснили кое-какие любопытные подробности. А вы их знаете?