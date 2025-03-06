Зрители кружились в вальсе: ярославец трогательно выступил на шоу Малахова «Песни от всей души»

Ярославец трогательно спел на шоу «Песни от всей души» (12+) Источник: ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! / Vk.com











40-летний ярославец Евгений Коган очаровал гостей в телепередаче «Песни от всей души» (12+). Выпуск с участием сотрудника Мышкинского дома культуры из Ярославской области вышел в эфир телеканала «Россия 1» в Масленицу, 2 марта.

— Пока мы открыли банку, и сейчас продегустируем [соленья], хочу пригласить на нашу народную сцену гостя из Ярославской области — Евгений Коган с песней передающей летнее настроение «Ромашковые поля» (6+), — представил выступающего телеведущий Андрей Малахов.

Ярославец очаровал своим голосом зал. Зрители вскочили со своих мест и закружились в танце. Сам Андрей Малахов замер на время выступления ярославца, в этом время приглашенные гости подпевали за общим столом.

Шоу «Песни от всей души» — это авторский проект Андрея Малахова, где он за круглым столом собирает талантливых людей со всей страны, а также зовет в гости артистов, чтобы всем вместе душевно поговорить и спеть.

А вот и само выступление Источник: «Песни от всей души» (12+) с Андреем Малаховым, выпуск от 2 марта 2025 года, телеканал Россия 1