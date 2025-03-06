НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Развлечения Зрители кружились в вальсе: ярославец трогательно выступил на шоу Малахова «Песни от всей души»

Зрители кружились в вальсе: ярославец трогательно выступил на шоу Малахова «Песни от всей души»

Звездный ведущий замер перед исполнителем

4 487
5 комментариев
Ярославец трогательно спел на шоу «Песни от всей души» (12+) | Источник: ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! / Vk.comЯрославец трогательно спел на шоу «Песни от всей души» (12+) | Источник: ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! / Vk.com

Ярославец трогательно спел на шоу «Песни от всей души» (12+)

Источник:

40-летний ярославец Евгений Коган очаровал гостей в телепередаче «Песни от всей души» (12+). Выпуск с участием сотрудника Мышкинского дома культуры из Ярославской области вышел в эфир телеканала «Россия 1» в Масленицу, 2 марта.

— Пока мы открыли банку, и сейчас продегустируем [соленья], хочу пригласить на нашу народную сцену гостя из Ярославской области — Евгений Коган с песней передающей летнее настроение «Ромашковые поля» (6+), — представил выступающего телеведущий Андрей Малахов.

Ярославец очаровал своим голосом зал. Зрители вскочили со своих мест и закружились в танце. Сам Андрей Малахов замер на время выступления ярославца, в этом время приглашенные гости подпевали за общим столом.

Шоу «Песни от всей души» — это авторский проект Андрея Малахова, где он за круглым столом собирает талантливых людей со всей страны, а также зовет в гости артистов, чтобы всем вместе душевно поговорить и спеть.

А вот и само выступление

Источник:

Ранее мы рассказывали историю бабушек, которые отожгли в эфире телеканала «Россия 1», спев вместе с Малаховым частушки.

ПО ТЕМЕ
Песни от всей души Андрей Малахов Телешоу Мышкин Телепередача
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
6 марта, 21:59
Молодец!!! Удачи! Рады за земляка.
Гость
6 марта, 21:13
Ещё кто-то смотрит Малахова ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление