«Поводов для смеха не останется»: как люди прошлого представляли пугающий 2025 год

Летающих машин и чтения мыслей не обещали, но некоторые предсказания и сейчас за гранью фантастики Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Фантазировать о мире будущего люди начали еще задолго до бума на фантастические романы и сай-фай-фильмы. Историк Пол Фейри изучил десятки газетных вырезок начала XX века с предположениями о том, как будут жить люди через сто лет. Некоторые из них сбылись с пугающей точностью, а другим только предстоит осуществиться.

«Безжалостно изобретательные» предсказания

Особо яро рассказывал о людях будущего и их быте ученый-изобретатель Арчибальд Монтгомери Лоу. Английский инженер спроектировал первый в мире беспилотный аппарат и электрически управляемую ракету, а в перерывах он писал газетные заметки о жизни людей в 2025 году. Сто лет назад изобретатель собрал все прогнозы и выпустил полноценную книгу «Будущее», где описал будни среднестатистического человека.

По мнению А. М. Лоу, в 2025 году люди будут просыпаться каждый день в 09:30 по звуку радиобудильника. Стоит заметить, что некоторые из прогнозов ученого посчитали «безжалостно изобретательными», в том числе такие «кровожадные» способы пробуждения.

Огромных гардеробных и тысяч образов в планах ученого не было. Повседневный лук летом и зимой у женщин должен был состоять из гигиенического костюма, который будет подогреваться с помощью беспроводной связи. Сильное заявление, ведь в начале прошлого века брюки еще не вошли плотно в женский гардероб, а стиля унисекс и в помине не было.

К 2025 году о приготовлении еды можно было забыть. «Завтрак будет подан по трубам с общей кухни», — описал Лоу. Современная доставка, конечно, выглядит чуть иначе, но сама мысль, что она будет повсеместно, уже зародилась.

Несмотря на расцвет бумажной прессы, изобретатель был уверен, что век газет не бесконечен и ему на смену придет телевизор.

— За завтраком громкоговоритель займет место утренней газеты, сообщая все новости, в то время как «телевизионная» машина заменит ежедневные иллюстрированные газеты, — написал А. М. Лоу.

Источник: Paul Fairie / Twitter.com











Работу всё так же никто не отменял. До нее добраться можно на личном автомобиле или на движущемся тротуаре. Скорее всего, ученый представлял эскалатор, но хотелось бы верить, что нас ждет еще одно изобретение с подвижными дорогами прямо на улице. Для комфортной жизни ночью Лоу также предрекал создание «светящейся в темноте травы».

С чем Лоу точно угадал — с картами, электронными деньгами и кибермошенниками.

— Подписи на чеках могут быть отправлены по беспроводной связи в банк, в то время как кассир будет наблюдать за ними по «телевизору». Беспроводная связь будет столь же полезна и взломщику, который, вероятно, обнаружит спрятанные ценности с помощью портативных радиоизмерительных приборов и других электрических методов.

«К счастью, нас к тому времени уже не будет»

Кроме Лоу, в газетах печатались и другие ученые. По их мнению, люди будут жить до 150 лет, полностью облысеют и откажутся от курения. «К счастью, нас к тому времени уже не будет», — написали в газетах вместе с предсказанием о таком будущем.

Источник: Paul Fairie / Twitter.com











Но долгая жизнь совсем не равна счастливой.

— Через 100 лет поводов для смеха не останется, — предсказывали в газетах. — В мире больше не будет экспертов по эффективности, реформаторов, вдохновителей и тех, кто радуется жизни.

Идея бессмертия повлекла за собой еще одно предсказание о перенаселении от Генри Ф. Флетчера.

— Мир достигнет своего предела по населению, и в это время не будет достаточно продовольствия, чтобы уберечь население от голодной смерти, — дали неутешительный прогноз в прессе.

Источник: Paul Fairie / Twitter.com











В мире закончится нефть, но инженер Роберт Н. Котце предрек, что люди смогут изучить всю земную кору и найдут залежи золота с помощью беспроводной сети.

В планах ученых изменения должны были коснуться и технологий.

— В 2025 году появится целый флот гигантских самолетов, способных перевести 50 пассажиров из Лондона в Париж за пару часов или до Константинополя между завтраком и ужином.

Философ Эдмунд Эдвард Фурнье Д’Альба предсказал, что грядет глобализация и лидеры мнений смогут с легкостью общаться с огромным количеством людей.

— Уже сейчас Земля представляет собой сеть линий и кабелей, которые соединяют континент с континентом. Скоро у оратора будет вся земля в качестве одной большой аудитории, а привилегия обратиться к человечеству будет цениться выше коронации, — заявил философ.