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Развлечения обзор «Очень опасный год»: математик Сидик Афган рассказал, чего ждать от 2025-го

«Очень опасный год»: математик Сидик Афган рассказал, чего ждать от 2025-го

Прогноз ученого сходится с предсказаниями Ванги

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2 комментария
Все предсказания ученого строятся не на сверхъестественных способностях, а на математических вычислениях | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВсе предсказания ученого строятся не на сверхъестественных способностях, а на математических вычислениях | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Все предсказания ученого строятся не на сверхъестественных способностях, а на математических вычислениях

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Пока мы строим планы на ближайшее будущее и выбираем, например, когда отправиться в отпуск, есть на планете люди, которые знают чуть больше, чем остальные. Они могут рассказать не только о том, когда будут магнитные бури в феврале 2025 года, но и спрогнозировать куда более серьезные вещи. Один из них — математик Сидик Афган. Он рассказал, чего стоит ждать нам от ближайших 11 месяцев.

Кто такой Сидик Афган

Математик Сидик Афган не первый десяток лет предсказывает будущее с помощью вычислений. Например, он заранее знал о кризисе 2014 года, распаде СССР и пандемии коронавируса. Будущие события 2025 года ученый тоже вычислил. По его словам, большие перемены коснутся всего мира. И Россия — не исключение.

Первые прогнозы на 2025 год Сидик Афган давал еще раньше и предупреждал, что время будет не из простых. Сейчас в его вычислениях открылись новые подробности. Математик уверяет: этот год будет переломным и после него многие государства ощутимо изменятся.

«В мире будет беспорядок»

Сидик Афган утверждает, что спокойствия от 2025 года человечество может не ждать. Катастрофы, новые конфликты, стихийные бедствия — избежать всего этого не получится.

— Для России, Америки и всего мира это будет переломный момент. В мире будет беспорядок: проблемы с экологией, наводнения, землетрясения, — уверен Сидик Афган.

Кроме того, считает Афган, вероятна технологическая война. Она развернется в интернете, будет вестись через мобильные телефоны.

«Очень опасный год»

Вместе с тем математик успокаивает: бояться Третьей мировой войны не стоит. Более того, грядет большой мир и светлое будущее. Но не для всех стран.

— Очень опасный год. Америки как великой державы не будет. Я думаю, Трамп — последний президент США. Францию и Германию ждет экономический кризис, Украина разделится, — сказал Сидик Афган в интервью на канале НТВ.

Что же до отношений России и США, то в этом вопросе Сидик Афган предвидит, что Трамп и Путин найдут общий язык и страны придут к мирному сосуществованию.

«Время воевать заканчивается»

Математические изыскания Сидика Афгана удивительным образом сходятся с расчетами другого ученого — Григория Кваши. Он занимается вычислением цикла жизни империй. По его подсчетам, 144-й цикл начался для России в 1881 году и закончится как раз в 2025-м. Кроме этого, Григорий Кваша высчитал периоды войн, которые наступают каждый раз спустя 36 лет и длятся 12 лет.

— С 2013-го по 2025-й год время воевать. Сначала это Сирия, дальше Крым, Крымская весна и СВО. Значит, в 2025 году время воевать заканчивается, — рассчитал Григорий Кваша.

Российский ученый-пророк рекомендует в 2025 году задуматься о том, чтобы завести семью и детей или открыть свое дело, ведь в ближайшие годы время будет самое благоприятное для новых начинаний.

«Во всём мире настанет мир»

Слова двух математиков подтверждают предсказания болгарской провидицы Ванги на 2025 год. Слепая предсказательница еще раньше говорила о переломе для России, после которого наступит полная гармония.

— От России пойдет новая духовность, и во всём мире настанет после этого мир, спокойствие и благодать, — вспоминает слова Ванги ее личный врач Иван Петров.

Верите в предсказания ученых?

Да, их слова звучат разумно
Нет, их слова звучат рандомно
Кругом одни шарлатаны
Не верю никому и ничему, время покажет, кто прав
Верю только в себя и свои силы
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Комментарии
2
Гость
28 минут
А что нам скажут математики, специалисты по геометрии, ЯрГУ им. Демидова?
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