«Когда мы с Наташей вместе, то уже неважно, где мы…»: Тарзан — о супруге, жизни в военном городке, стихах и картинах

Глушко вырос в офицерской семье и служил на космодроме Плесецк Источник: tarzan___official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Минобороны России / Vk.com











Телеканал ТНТ выпустил скетчком «Демис и Марина» (16+), в котором участвует Сергей Глушко. 29.RU поговорил с актером о детстве и юности, службе на космодроме Плесецк, карьере и творческих увлечениях.

«В 50 лет начал писать стихи»

— На ТНТ вышел скетчком «Демис и Марина». Как попали в проект, и чем он вас заинтересовал?

— Марину Кравец и Демиса Карибидиса знаю давно, еще с Comedy Сlub (16+). Не раз был в числе приглашенных гостей и всегда с удовольствием ходил на съемки, потому что люблю юмор, и мне нравится шутить самому. Сидел в первых рядах и смеялся над шутками, участвовал в сценках и номерах. Когда предложили небольшую роль в проекте «Демис и Марина», с удовольствием согласился. У ребят хороший тандем, поэтому было приятно с ними поработать.

— Вы родились в городе Мирный и 20 лет прожили в Архангельской области. Какие яркие воспоминания остались о родных краях?

— Родной город — маленький военный городок, аккуратненький, симпатичненький. Находится на берегу озера и окружен тайгой. Заповедное место в прямом и переносном смысле. Мирный закрыт от основной массы людей, туда можно попасть только по пропускам, потому что недалеко находится космодром Плесецк. Живут в нем в основном молодые офицеры, выпускники военных училищ с женами и детьми, поэтому город молодежный, а это добавляет ему шарма.

— В подростковом возрасте вы были солистом группы «Фортуна», и у вас даже есть песня про Мирный. Как она родилась?

— Все пацаны играли на гитаре по дворам и подъездам. Вот и я тоже освоил этот инструмент. В восьмом классе мы с товарищами создали ансамбль «Фортуна» и однажды выступили на общегородском конкурсе, где исполнили песню про Мирный. Она не мною написана, это народные слова. Скорее всего их написали солдаты в своих частях, а песня гуляла среди жителей. Мы придали ей музыкальное обрамление, сыграли и получили приз зрительских симпатий.

Сергей рядом с Военно-космической академией имени Можайского, где учился Источник: tarzan___official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А стихи пишете?

— Никогда не писал, но в 50 лет начал, что было удивительно не только для окружающих, но и для меня самого. Это была волна, на которой написались разные стихотворения, которые хочу как-нибудь собрать в одно целое. Они о жизни, любви, о себе и о том, что происходит в мире. В моем случае стихи — очень сильные эмоции.

«Вернулся в статусе молодого лейтенанта»

— Несмотря на творческие увлечения, вы поступили в Военный инженерный институт имени Можайского, а после его окончания служили на космодроме Плесецк. Почему выбрали военную стезю?

— Мой папа — офицер, а жили мы в военном городке, поэтому все, что я видел вокруг — это быт и жизнь военных людей, к которым в Мирном относились как к персонам VIP. Например, стоит в очереди человек в форме, ему сразу уступают место. И такое отношение я видел с детства. Да, увлекался музыкой, занимался спортом, ходил в художественную школу, но, когда пришла пора думать о том, куда поступать после школы, даже не стояло вопроса. Это было логичное решение, когда ты во всем этом находишься. После обучения в Петербурге вернулся в родной город уже в новом статусе молодого лейтенанта. Это отдельная статья гордости!

— Как часто бываете в родных краях?

— Нечасто. Это не курорт, а закрытый город, куда просто так не заедешь. Но при этом он, конечно, остается самым родным и лучшим городом на Земле, хоть у меня есть и другие места, которые я называю домом.

Иногда Сергей прилетает на родину Источник: tarzan___official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Какие у вас любимые места в Архангельской области?

— Не хочу никого обидеть, но Мирный — это маленький бриллиантик Архангельской области, огороженный от всего мира.

«20 лет занимался стриптизом, теперь — актер»

— С чего начался ваш творческий путь?

— Я служил на космодроме Плесецк пять лет и уволился в никуда. Это мистическая история. Объяснить толком не могу, почему ушел, ведь служил верой и правдой, был на хорошем счету, и как инженер, и как командир. Очень горжусь этой частью своей жизни. Но в одно утро, когда ехал на службу, было видение, и как будто бы кто-то сверху щелкнул по носу и сказал: «Все хорошо, но не туда ты идешь». И тут я понял, что эта рутина меня затянет, а во мне полно энергии. Приехал в часть и написал рапорт.

Двадцать с лишним лет занимался стриптизом, танцевал со своим коллективом «Tarzan Show», благодаря чему и получил известность. Сейчас живу немного другой жизнью. Теперь я — антрепризный актер и играю в спектаклях по всей стране, только недавно вернулся с гастролей. Что танцы, что театр никогда не называл работой. Есть такая известная фраза: «Найдите себе занятие по душе, и вы перестанете работать». Это настоящее удовольствие! Выходишь на сцену и забываешь про все, ради этого артисты готовы терпеть любые трудности дорожной жизни.

Сергей Глушко на сцене Источник: tarzan___official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Разлука помогает соскучиться»

— Обычно сложно совмещать семью с плотным рабочим графиком. Удается ли это вам с Натальей?

— Да, мы частенько в разъездах: то у меня гастроли, то у Наташи. Но не жалуемся, потому что это наш выбор, такая жизнь. Конечно, есть нюансы, но мы всегда на телефонах и видеосвязи. В этом есть и плюсы — сложно надоесть друг другу. Разлука помогает соскучиться: ты стремишься домой, зная, что тебя там любят и ждут. Это очень важно!

С Наташей Королевой Глушко живет с 2001 года Источник: tarzan___official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А когда мы вместе, здесь уже не так важно, где: дома, в ресторане, у друзей, на мероприятии… Главное, что вместе, и от этого ты кайфуешь.

— Какие творческие планы на 2025 год?

— Исходя из того, что в моей жизни все бывает неожиданно — неизвестно, как сложится этот год. Мне нравится сочетать театральную сцену и писать для удовольствия картины. Но для того, чтобы это делать, нужно время. Бывает, картина быстро ложится на холст, а вот процесс ее создания в голове может быть длительным. Мне хочется, чтобы мой гастрольный график позволял побыть наедине с собой, потому что только в этом случае рождаются идеи для моих работ.