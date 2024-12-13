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Развлечения тест Вы затычка в каждой бочке или дипломат от бога? Какие секреты выдает ваше лицо

Вы затычка в каждой бочке или дипломат от бога? Какие секреты выдает ваше лицо

В этом тесте всё тайное станет явным

217
1 комментарий

Зеркало может рассказать не только кто на свете всех милее, но еще умнее и целеустремленнее

Источник:

Говорят, не судите книгу по обложке, но физиогномика доказывает обратное. Кто в доме хозяин, кто умеет хранить секреты, а кому лучше лишний раз не доверять самое сокровенное — ответы на эти и многие другие вопросы часто написаны у нас на лице. А вы знаете, что можно сказать по вашей внешности? Взять хотя бы форму лица — одна только она легко выдаст все ваши тайные (и не всегда приятные) стороны.

ТЕСТПройден 11 раз
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А у вас какая форма лица?

  • Круглое лицо

  • Сердцевидное лицо

  • Треугольное лицо

  • Овальное лицо

  • Прямоугольное лицо

  • Квадратное лицо

  • Ромбовидное лицо

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Тест Развлечения Психология Лицо Внешность Зеркало Характер Тайны Секреты
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Комментарии
1
Гость
1 час
ку какие мы дипломаты, диплопат это армяногрузин
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