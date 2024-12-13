Вы затычка в каждой бочке или дипломат от бога? Какие секреты выдает ваше лицо

Говорят, не судите книгу по обложке, но физиогномика доказывает обратное. Кто в доме хозяин, кто умеет хранить секреты, а кому лучше лишний раз не доверять самое сокровенное — ответы на эти и многие другие вопросы часто написаны у нас на лице. А вы знаете, что можно сказать по вашей внешности? Взять хотя бы форму лица — одна только она легко выдаст все ваши тайные (и не всегда приятные) стороны.