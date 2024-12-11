НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

6 м/c,

зап.

 745мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Перекроют шоссе
Кто строит новую Россию
Правила благоустройства Ярославля
Саша Петров сделает подарок детдомовцам
Продают заброшку
Когда откроют новую поликлинику
Новый закон о продаже алкоголя
Сотни людей без электричества
Стрельба в Ярославле
Развлечения Уехал в Китай, снимался с Джеки Чаном и выживал на острове: история каскадера Андрея Дикого

Уехал в Китай, снимался с Джеки Чаном и выживал на острове: история каскадера Андрея Дикого

Коротко о жизни спортсмена, который сделал головокружительную карьеру

145
Написать комментарий
Источник:

Андрей Дикий — спортсмен и каскадер, который горел, тонул и падал с высоты для ролей. В поисках карьеры в кино он в 21 год продал мотоцикл и уехал в Китай с минимумом денег в кармане. За границей он начинал с массовок, но со временем сумел поработать с Джеки Чаном и стать востребованным каскадером в крупных кинопроектах.

Недавно Дикий принял участие в шоу «Остров сокровищ» (16+) на СТС, где его ждали новые испытания — теперь уже не только перед камерой, но и на выживание. На проекте он проявлял себя как лидер, а также часто конфликтовал с сокомандниками.

Со слов Андрея, отбор на проект СТС состоял из трех этапов: анкетирования, видеовизитки с рассказом о себе и финального созвона с кастинг-директором. Близкие каскадера обрадовались его участию в шоу даже больше, чем он сам, а после съемок герой обрел друзей и осознал свои слабости.

В видео выше Андрей Дикий рассказал, как закалял свой дух в горах и пустынях, и как жил за границей.

ПО ТЕМЕ
Андрей Дикий Каскадер Спортсмен Джеки Чан Владивосток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление