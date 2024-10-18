«Мы живем в конце времен»: астролог Василиса Володина рассказала, что ждет Россию в 2025 году

Некоторое уже знают, что ожидает нас в следующем году. Хотите узнать тоже? Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











До конца года осталось не так-то много времени, и некоторые уже начинают потихоньку закупаться икрой к новогоднему столу. Готовятся к 2025 году и астрологи. Правда, они пока ничего не покупают, а вместо этого смотрят на звезды, чтобы выяснить, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот и астролог Василиса Володина сверила положение небесных тел. И, по ее словам, на горизонте у нас судьбоносный ноябрь и многообещающий 2025 год.

«Мы живем в конце времен»

По словам Василисы Володиной, перемены не заставят себя долго ждать, и мы заметим их уже в ноябре этого года. Это не значит, что всё круто поменяется в один момент, но этой осенью, уверена астролог, создадутся условия для «глобальной трансформации всего мира длиной в 20 лет».

— Мы правда живем с вами в конце времен, в каком-то смысле слова и в начале времен следующих, — говорит Василиса Володина. — Будем надеяться, не только этот ноябрь, но вообще все ближайшие 2−3 года — это действительно время больших подвижек для всего мира и для России в том числе. Действительно, за ближайшие пару лет мы увидим знаковые моменты для развития всей планеты. И да, 25−26 годы для всего мира будут важнее, чем 24-й и 23-й. Хотя, казалось бы, куда уж изменений больше.

Будет ли Третья мировая война

В последнее время в мире происходит много конфликтов, и все задаются вопросом, не приведет ли всё это к Третьей мировой войне. У Володиной на этот счет свое мнение. Например, говоря о Ближнем Востоке, она утверждает, что там никогда не было спокойно и в ближайшее время не будет.

— Ближний Восток — это место, где сталкиваются сразу несколько цивилизаций, — объясняет астролог. — Это место, где сходятся Африка, Европа и Азия. Там не было спокойно никогда. Ближний Восток в ближайшие годы будет полыхать. Это не самое безопасное место для жизни. По поводу Третьей мировой. Среди астрологов бродит байка, что она началась в 1999 году. Это, конечно, преувеличение. Третья мировая война, если она и начнется, будет выглядеть иначе, чем Вторая или Первая, потому что другие технологии, по-другому устроен мир.

Когда закончится спецоперация

Относительно специальной военной операции Василиса Володина подчеркнула, что в ближайшее время глобальных изменений ждать не стоит. Но с июня 2025 года вероятны серьезные перемены.

— Основные изменения произойдут, вероятно, с июня 2025 года до марта 2026-го. Это действительно не скоро. К сожалению, до этого момента вероятна эскалация военных действий, — говорит Василиса Володина. — Полагаю, что июнь 2025 года очень многое поменяет в расстановке сил. Мы увидим именно там проекты тех решений, которые впоследствии будут воплощаться. Нельзя сказать, когда СВО закончится точно, потому что это большой процесс, длительный, сложный, который зависит от гигантского количества факторов.

Ждать ли нам новой пандемии

С 2020 года мы стали пристальнее следить за своим здоровьем, и более-менее серьезную болезнь многие воспринимают как начало новой пандемии, но Володина успокаивает: новых болезней не будет. Однако радоваться рано — остерегаться нужно биотехнологий.

— 2025−2026 годы с переходом Нептуна в Овен говорят, что, к сожалению, биотехнологии могут становиться мощным оружием. Я боюсь не столько случайных пандемий, сколько того, что химия на службе вооружений может портить жизнь всему человечеству, — объясняет астролог. — Это использование химических и биологических разработок в военных целях, я больше боюсь вот таких рукотворных пандемий.

Что будет с экономикой

В последнее время каждое новое заседание ЦБ мы ждем с замираем сердца. На снижение ключевой ставки уже и не рассчитываем, но надеемся, что хотя бы поднимать ее не станут. Да и пресловутая дедолларизация всем уже плешь проела. Так чего ждать от экономики в ближайшее время?

— Доллару предрекают смерть примерно лет 100. И как бы мы ни говорили о том, что это искусственно раздутая валюта, что американцы всех подсадили, в ближайшее время власть доллара не закончится абсолютно точно, — заявляет Володина. — Но рецессия мировая будет, некоторое подобие кризиса. Он, скорее всего, не будет таким, как был кризис 2008 года, который растянулся аж на 7 лет, но, вероятнее всего, это будет резко, остро.

Когда наступит всеобщее счастье

Если верить астрологу, то в ближайшее время расслабиться точно не получится. А период с 2025 по 2028 год она и вовсе называет тревожным для всего мира. Но это, похоже, еще цветочки по сравнению с тем, что ждет нас впереди.

— Начало 2040-х для всего мира будет ревущим и тревожным, — говорит Володина. — Но в России этот период будет если не благоденственным, потому что благоденствие мы воспринимаем как какой-то рай бесконечный, но достаточно крепким с точки зрения тех возможностей, которые подарят ближайшие годы.

А вот отвечая на вопрос, когда же наконец начнется всеобщее счастье, астролог рисует не самые радужные перспективы.

— Если кто-нибудь когда-нибудь видел хотя бы одну историческую эпоху, когда было всеобщее счастье, покажите ее мне, я с радостью познакомлюсь с этим. Поэтому, к сожалению, ответ — никогда, — подытоживает Василиса Володина. — Хочется верить, что всё к лучшему в этом лучшем из миров. Но любые большие изменения человечество воспринимает болезненно.