«Россия придет к примирению»: звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз для страны на 2025 год

Пока мы строим планы на завтра, некоторые люди уже знают, что ждет нас в следующем году Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Пожалуй, любопытство — одна из главных отличительных черт любого человека. Нам всегда интересно узнать, что ждет нас в будущем, пусть даже самом ближайшем. Но некоторые люди могут уже сейчас сказать, что предстоит нам пережить в следующем году. Например, ясновидящая и финалистка «Битвы экстрасенсов» (16+) Кажетта Ахметжанова рассказала, чего ждать от 2025 года.

Международные отношения

Что касается международных отношений, то здесь ясновидящая уверена, что Россия будет постепенно открываться.

— Я не знаю, как будет США, потому что они очень нехорошо настроены и настроили против нас Европу — Францию, Италию, все европейские страны. А Китай — он всегда был. Мы же одно коммунистическое целое были, и я помню, еще во время советских периодов, бабушка рассказывала, что Китай был ближе к России, он всегда ближе. Россия с Китаем всю жизнь будут вместе. Россия, Китай, Индия, потом даже Африка будут свой экономический союз создавать.

Экономика и политика

По словам ясновидящей, в ближайшее время Россия может выйти на «большие экономические ресурсы». Единственное условие: нужно, чтобы политики «приняли правильное решение».

— Сейчас мировое сообщество, конечно, очень агрессивно настроено против России. Но это Россию закалит, она по-другому сейчас начнет действовать, — уверена Кажетта Ахметжанова.

При этом весь мир без исключения, уверена ясновидящая, стоит на пороге революции.

— Все страны мира — Россия, Франция, Америка, — люди уже не могут многие. Идет дух революции. Мы вообще стоим перед революцией. Мы идем к этому, потому что общество расколется на две части. Быть может, сперва начнется межнациональная рознь в России. Это начнется из Таджикистана, Узбекистана, там очень сложно будет. Потом вторая стадия, — рассказывает медиум.

Кажетта также говорит, что рубль будет «немножко силу терять».

Ситуация с Украиной

В плане украинского конфликта 2025 год Кажетта называет сложным, однако, по ее данным, осенью следующего года возможно примирение. Но есть нюансы.

— Россия придет к примирению. А вот вторая часть, она немножко слукавит, — говорит ясновидящая.