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Развлечения тест Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

Вы не поверите, сколько ностальгии уместилось всего в 10 вопросах

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Футболка с гербом СССР, возможно, выдаст ваш возраст, но не поможет пройти тест

За 69 лет своего существования Советский Союз оставил после себя заметное наследие. Кто-то о нем и вспоминать не хочет, другие вдохновляются и пытаются переосмыслить в новых вещах и изобретениях, третьи ностальгируют по тому времени. Ну а мы решили составить этот тест, в котором найдутся интересные вопросы для каждого. Но только те, кто действительно вырос в СССР, смогут ответить на 10 из 10. А сколько наберете вы?

ТЕСТПройден 8 раз
1 / 10

Что такое МЖК?

  • Молочно-жировой комбинат

  • Молодежный жилой комплекс

  • Минимальный жизнеобеспечивающий комплект

  • Это лозунг: «Мировая жизнь комсомолу!»

2 / 10

Где советские люди хранили дефицитный хрусталь, полное собрание сочинений, бюсты партийных деятелей и фарфоровые статуэтки?

  • В гараже

  • На стеллаже

  • В серванте

  • В комоде

3 / 10

С одной стороны, этот элемент интерьера защищал от шума от соседей, делал квартиру советского человека более звуконепроницаемой. С другой, он стоил целое состояние и говорил гостям о состоятельности хозяина. О чём речь?

  • Паркет

  • Гобелен

  • Шведская стенка

  • Ковер

4 / 10

Название «Вильма-102» вам о чём-нибудь говорит?

  • Это был такой холодильник

  • Это был такой пылесос

  • Это был такой гимнастический диск

  • Это был такой магнитофон

5 / 10

Может быть, вы еще и помните, что такое «Пионерская зорька»?

  • Детская передача

  • Пионерский галстук

  • Подростковая игра

  • Летний лагерь в Сочи

6 / 10

Кстати, как называлась детская военно-спортивная игра, помните?

  • Ухо востро

  • Штандер

  • Перестрелка

  • Зарница

7 / 10

Знаете, что это такое?

  • Светильник

  • Примус

  • Обогреватель

  • Реостат

8 / 10

Сколько политиков было изображено на купюрах СССР образца 1961 года?

  • Один

  • Два

  • Три

  • Четыре

9 / 10

Какого детского журнала не было в Советском Союзе?

  • «Ёж»

  • «Чиж»

  • «Молоток»

  • «Новый Робинзон»

10 / 10

Бутылки с молочными продуктами в СССР закрывали крышками из очень плотной фольги. Чтобы ничего не перепутать, крышки были разноцветными: серебристая — для молока, желтая — для топленого молока, зеленая — для кефира. А для чего была фиолетовая крышка?

  • Для обезжиренного кефира

  • Для ацидофилина

  • Для сметаны

  • Для ряженки

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