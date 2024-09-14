Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

За 69 лет своего существования Советский Союз оставил после себя заметное наследие. Кто-то о нем и вспоминать не хочет, другие вдохновляются и пытаются переосмыслить в новых вещах и изобретениях, третьи ностальгируют по тому времени. Ну а мы решили составить этот тест, в котором найдутся интересные вопросы для каждого. Но только те, кто действительно вырос в СССР, смогут ответить на 10 из 10. А сколько наберете вы?
Что такое МЖК?
Молочно-жировой комбинат
Молодежный жилой комплекс
Минимальный жизнеобеспечивающий комплект
Это лозунг: «Мировая жизнь комсомолу!»
Где советские люди хранили дефицитный хрусталь, полное собрание сочинений, бюсты партийных деятелей и фарфоровые статуэтки?
В гараже
На стеллаже
В серванте
В комоде
С одной стороны, этот элемент интерьера защищал от шума от соседей, делал квартиру советского человека более звуконепроницаемой. С другой, он стоил целое состояние и говорил гостям о состоятельности хозяина. О чём речь?
Паркет
Гобелен
Шведская стенка
Ковер
Название «Вильма-102» вам о чём-нибудь говорит?
Это был такой холодильник
Это был такой пылесос
Это был такой гимнастический диск
Это был такой магнитофон
Может быть, вы еще и помните, что такое «Пионерская зорька»?
Детская передача
Пионерский галстук
Подростковая игра
Летний лагерь в Сочи
Кстати, как называлась детская военно-спортивная игра, помните?
Ухо востро
Штандер
Перестрелка
Зарница
Знаете, что это такое?
Светильник
Примус
Обогреватель
Реостат
Сколько политиков было изображено на купюрах СССР образца 1961 года?
Один
Два
Три
Четыре
Какого детского журнала не было в Советском Союзе?
«Ёж»
«Чиж»
«Молоток»
«Новый Робинзон»
Бутылки с молочными продуктами в СССР закрывали крышками из очень плотной фольги. Чтобы ничего не перепутать, крышки были разноцветными: серебристая — для молока, желтая — для топленого молока, зеленая — для кефира. А для чего была фиолетовая крышка?
Для обезжиренного кефира
Для ацидофилина
Для сметаны
Для ряженки