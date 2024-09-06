Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки

Александра Исмайлова

Замредактора 63.RU слетала в столицу с 8-летним сыном и рассказала о своем опыте бюджетного путешествия Источник: Александра Исмайлова











«Хотелось на море, но денег хватило только на Москву», — так Александра Исмайлова шутя объяснила, почему решила провести отпуск с ребенком в столице. Считается, что в Москве всё дорого — она не согласна. Подробности Алеександра рассказала в своей колонке. Дальше — от первого лица.

Билеты туда-обратно — 16 387 рублей

В столицу мы летели на самолете авиакомпании «Ред Вингс», а обратно возвращались на двухэтажном поезде. Билеты на самолет обошлись в 10 158 рублей за двоих. Билеты на поезд — 6229 рублей.

Как я ищу недорогие билеты и на чём экономлю?

Совет № 1. Если нет конкретной даты вылета, можно зайти на агрегатор типа «Авиасейлз» и посмотреть, в какие дни рейсы дешевле. Обычно это понедельник и среда. Логично, что все хотят улететь в выходные, а понедельники не очень пользуются спросом. В нашем случае самый бюджетный вариант выпадал на среду, и мы даже взяли билеты с багажом.

Совет № 2. Если уже выбрали подходящий рейс, не оформляйте билет через агрегатор — такие сайты берут комиссию. Лучше сделать так: запоминаем авиакомпанию, заходим на официальный сайт этой компании, находим там нужный рейс, оформляем билет. Так можно сэкономить 300–600 рублей: мелочь, а приятно.

Совет № 3. На поезде выгодно ездить с ребенком, так как детский тариф в 2 раза дешевле. Выгодно стартовать в понедельник или другой будний день (так мы и сделали). Мы взяли места в крайнем купе, это еще чуть-чуть дешевле: верхнее и нижнее (считается, что это купе рядом с туалетом, но по факту в двухэтажном поезде это не так, до туалета еще прилично топать, запаха и шума к нам не доносилось). Потом я поставила галочку «Невозвратный тариф» — и цена еще немного снизилась. Такие билеты нельзя сдать, если что-то случилось: то есть вы экономите, но идете на некоторый риск.

Жилье — 12 618 рублей за 6 ночей

Мы забронировали недорогой хостел у метро «Автозаводская». Формат хостела предполагает, что душ и туалет в гостинице общие; кухня или общая, или ее вообще нет. Номера в хостелах бывают разные: на 6–10 человек, мужские, женские, двухместные и четырехместные.

Хостелов в Москве очень много: чтобы выбрать хороший, без тараканов и маргинальных личностей, я потратила два вечера на чтение отзывов о каждом. Отзывы смотрела на гугл-картах, в 2ГИС и «Отелло». Выбрала двухместный номер в мини-гостинице «Велком». Там оказалось простенько, но чисто и уютно. В номере были чайник, холодильник, зеркало. У нас убирались и меняли постельное белье.

Как сэкономить на жилье? Не бойтесь пользоваться новыми сервисами, применять промокоды, искать акции. Мне сделали скидку за первое бронирование в приложении «Отелло» — минус 1000 рублей. Еще небольшая сумма списалась бонусами «Спасибо». Поэтому цена получилась сравнительно невысокой.

Еще 1200 рублей мне вернули бонусами «Спасибо» после выезда — я потратила их в «Самокате» Источник: Александра Исмайлова











Куда ходили и что смотрели

ВДНХ — бесплатно;

Москвариум (большой океанариум) — 1900 рублей за двоих;

Московский зоопарк — 1700 рублей за двоих + корм для птиц 200 рублей;

Московский планетарий — 1300 рублей за двоих;

Парк Горького — бесплатно;

прогулка по Арбату — бесплатно;

парк «Патриот» — 1400 рублей за двоих взрослых, ребенок бесплатно каждое третье воскресенье месяца.

Парк «Патриот» находится в Московской области, там можно целый день смотреть на танки, гаубицы, БМП, землянки партизанов Источник: Александра Исмайлова











Нам повезло с погодой, всю неделю в столице было очень тепло. Поэтому часть времени мы просто гуляли по паркам и улицам. Ребенок был в таком восторге от детской зоны в Парке Горького, что на следующий день пришлось поехать туда снова :)

Еще нам понравилось в планетарии. Даже мне, взрослому человеку, было интересно посмотреть на звездное небо и узнать много нового. Качество изображения, формат видеоэкскурсии, подача материала, понятная и детям, и взрослым — всё очень впечатлило. Это второй пункт, который я бы рекомендовала обязательно посетить с ребенком в столице.

На посещение московского зоопарка смело планируйте целый день — он очень большой. Звери выглядят довольными, ухоженными. У них огромные вольеры, животные могут спрятаться в траве или в домике. С точки зрения посетителей это не очень удобно — например, мы не увидели капибар, слона и панду, волка — только мельком. Но я понимаю, что для животных это очень правильно и хорошо.

Смешанные впечатления остались от океанариума. С одной стороны, он большой, интересный, там можно провести 3–4 часа и не надоест. С другой — огромное количество посетителей с детьми, узкие коридоры, в которых порой приходится чуть ли не локтями толкаться, как-то всё непродуманно. В идеале нужно было бы ограничить количество билетов и не пускать всех желающих, делить людей на порции. При таком количестве близких контактов с другими людьми и детьми очень легко заболеть — именно это с нами и произошло. В результате отпуск был слегка испорчен.

Я бы рекомендовала или не включать этот пункт в программу, или пойти туда в последний день отпуска. На всякий случай.

Еще мы встречались с друзьями, гуляли по Арбату, посмотрели Остров Мечты (это большая развлекательная зона для детей), посетили парк «Патриот» — это не в самом городе, а в Московской области.

В парке «Патриот» я пошутила, что теперь понимаю, как себя чувствуют мужчины на шопинге. Мальчишкам и папам там, конечно, будет интересно. Мамам и девчонкам — думаю, чуть скучновато. И нужно учитывать, что добираться на такси может быть дорого (нас с сыном отвез на машине мой московский друг).

Расходы за неделю — 44 830

Столько мы потратили в столице на еду, сувениры, общественный транспорт и развлечения. Ездили и на метро, и на трамваях, и на электросамокате, и на такси, если устали, торопимся или поздний час. Завтракали в одной и той же кофейне рядом с хостелом. Ужинали и в ресторанах, и во «Вкусно — и точке» — по настроению.

Я старалась ни в чём себе не отказывать, но и не транжирить деньги зря. Примерно определила «бюджет» на каждый день: 8–9 тысяч рублей. И мы в него укладывались. Пару раз «разорилась» на ужин с подружкой в хорошем месте, где бокал вина стоит 760 рублей — теперь вспоминаю и всем рассказываю. Пару раз меня подвозили и угощали друзья, а иногда я их.

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В целом мне не показались московские цены какими-то заоблачными: они сравнимы с самарскими, чуть выше. Хотелось побаловать ребенка: мармеладки, мороженое, кукуруза, пончики, чизкейки, кола, покататься на машинке в зоопарке — всё было можно.

Что касается сувениров, родные давно уже просят ничего не привозить, чтобы лишние вещи не собирали пыль. Мы только купили бабушке колокольчик.

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Итого за отпуск — 73 835

Мы провели в столице 5 полных дней и 6 ночей, и еще два маленьких кусочка дня (день приезда, день отъезда). Мне чуть-чуть не хватило, еще пару дней я бы добавила, чтобы всё успеть. Хотелось посмотреть Останкинскую телебашню, Аптекарский огород, Москву-Сити и многое другое. Но отдых с ребенком накладывает некоторые ограничения: он может устать, заныть, попроситься в туалет или вообще домой; нужно быть готовым, что планируешь много, а успеваешь не всё.