НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

с-в.

 762мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Тараканы заполонили дом
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Прогноз погоды для дачников
Куда съездить на выходных
ТЦ на месте «Аквилона»
Ваше мнение о работе
Что горело в центре
Крутой бизнес России
Автокатастрофа с бензовозом
День знаний в Ярославле
Развлечения Тельцы задумаются о детях, а Девы захотят переехать: гороскоп на сентябрь от астролога

Тельцы задумаются о детях, а Девы захотят переехать: гороскоп на сентябрь от астролога

Сентябрь вскружит голову некоторым знакам зодиака, да так, что те захотят кардинально изменить жизнь

47
Написать комментарий

Астролог Эльза Кушина советует представителям всех знаков зодиака не закрываться от мира в этом месяце, а много общаться

На календаре уже сентябрь. Что же он нам принесет? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Из всех знаков зодиака именно Овны сейчас проходят непростой путь, в этот период им придется освоить много нового и необычного. Причем опыта в этом самом новом деле у них нет, поэтому не исключены ошибки — это будоражит их нервы и психику. Надо понимать что накопленную «агрессию» им лучше прорабатывать через «действия» — спорт, секс, ремонт в доме, а «бездействие» губительно для них сейчас.

Не исключено, что в первой половине месяца Овны будут находиться в мире иллюзий, витать в облаках. Такая беззаботность может привести их к заблуждению, обману, трудностям в отношениях с окружающими. Во второй половине месяца Овнам можно ждать награды, но только в том случае, если представитель знака зодиака на протяжении всего времени был трудолюбив, придерживался порядка, дисциплины, выполняя все свои задуманные дела в срок.

Телец

В первой половине месяца Телец нацелен на дружелюбие, поэтому стремится выстроить вокруг себя гармоничную атмосферу. Именно сейчас представители знака начнут стремиться к серьезным отношениям со своим избранником. Возможно, Тельцы наконец осмелятся сделать первый шаг навстречу возлюбленному или сделают предложение руки и сердца. А кто-то всерьез задумается о детях.

Творческие личности могут реализовать себя в социуме, пользуясь идеями, которые можно воплотить в своей работе. Стоит быть внимательным и бдительным, так как положение оппозиции Венеры и Нептуна может привести к обману, искажая действительность, особенно для женской половины общества. Во второй половине месяца не исключен интерес к расширению своих горизонтов. Одни захотят получать новые знания, другие отправятся в путешествия. Возможны судьбоносные решения.

Близнецы

У Близнецов сентябрь наполнен множеством событий, подобное может играть как в плюс, так и в минус. В первой половине месяца человек нацелен на реализацию своих желаний, выдвигая свое «я» на первое место, это спровоцирует целый ураган эмоций. Представитель знака будет нетерпим к критике в свой адрес, поэтому немудрено, что Близнецам придется тяжело в общении с другими.

В середине месяца придется погрузиться в работу с головой. И если суметь отказаться от всего ненужного, привести дела в порядок, то Близнецов ждет неминуемый успех. Положение планет секстиля Меркурия и Марса в этом поможет. В конце месяца человек нацелен на партнерство, подобное помогает незамужним представителям знака найти свою вторую половинку либо приобрести надежного друга, партнера по бизнесу и прочее.

Рак

Раки в этом месяце почувствуют силы достигать цели и распланировать свою жизнь. Большой акцент придется сделать в пользу семьи. Вероятно, на Раков сейчас навалится много хлопот, связанных с родственниками, отвертеться от них не получится.

В сентябре представителю знака будет свойственна двойственность — подобное может быть в отношении собственных желаний, здесь главное — включить разум и расставить приоритеты. В середине месяца можно посвятить время общению с друзьями, а в конце — упорядочиванию дел.

Лев

Львы в этом месяце будут заниматься рутиной. В середине сентября придется выбирать между своими интересами и чужими. Помните, что этот выбор повлияет на будущий ход событий в вашей жизни.

Тригон Урана с Солнцем может привести человека к неожиданным изменениям, ситуациям, встречам с людьми. А вот положительно или отрицательно это скажется для человека — зависит от даты, времени и места рождения представителей знака зодиака. К концу месяца Львы пересмотрят жизненные ценности (взгляды), отсюда выстраивание новых планов.

Дева

Девы в сентябре почувствуют тягу к переменам. Одни задумаются о переезде, другие захотят сменить имидж. Секстиль планет Меркурия и Юпитера дает большой поток информации, общение с социумом, поэтому в это время возможны встречи с нужными людьми, которые откроют большие возможности для человека (подарки судьбы и пр.).

В середине месяца Девы могут посвятить себя знаниям и попробовать себя реализовать через партнера (друга, супруга, родителей).

Весы

Весы в первой половине месяца могут повстречать свою вторую половинку. Представителей знака зодиака будут всюду поджидать коварство, искушения и соблазн — всё подобное обычно склоняет человека к ошибкам, главное — не наломать дров. Есть риск попасть в ловушку и быть обманутым.

К концу месяца Весов ждет переосмысление взглядов, желаний, целей, отсюда стремление браться за новое, что настраивает человека на светлое будущее.

Скорпион

Представителя этого знака зодиака в сентябре снова забросит в «старые дела», возвращение старых ситуаций, людей, поэтому главный совет — запаситесь терпением. Помните, что секстиль Нептуна и Плутона поможет справиться со всеми проблемами, которые будут происходить на протяжении этого хлопотного месяца.

К середине сентября может случиться какая-то неприятность. Возможно, что она будет связана с вашим партнером. Но впадать в панику вам не рекомендуется. Ревность, ссоры и скандалы ни к чему хорошему не приведут.

Стрелец

Большая часть событий в жизни Стрельцов будет выпадать на начало и середину месяца. Вероятны ситуации с вышестоящими людьми по статусу (начальство, органы власти и прочие). Вторая половина сентября обещает быть спокойнее.

Стрельцы могут в неожиданном месте встретить партнера по жизни. Этот период вообще покажется представителям знака довольно веселым и романтичным временем. Но к концу месяца важно утихомириться и сосредоточиться на делах.

Козерог

Козероги могут столкнуться со ступором в делах, так как в сентябре происходит возвращение «прошлого».

Управитель данного знака находится в ретроградном доме, отсюда высока вероятность обмана, встречи с мошенниками, тайн и путаниц в делах, работе.

Скорее всего, Козероги захотят забыться и уйти от проблем через тему творчества. Надо понимать, что бездействие губительно для этого знака. В середине месяца вы почувствуете давление со стороны окружения, но этот опыт лишь поможет Козерогам стать мудрее.

Водолеи

Водолеи, для вас начало и середина сентября — более напряженное время. На протяжении всего сентября могут волновать вопросы денег, недвижимости и другого дорогого имущества. Но это неплохо, поскольку такие мысли станут для вас мощным двигателем, вы отбросите всю лень и начнете наконец действовать.

Конец месяца хорошо подойдет для веселого времяпрепровождения в кругу знакомых, друзей, единомышленников.

Рыбы

Рыбы, надеяться на «авось пронесет и всё как-нибудь само решится» — не ваш случай. Такая беззаботность в сентябре будет наказуема. Представители знака могут испытывать трудности в отношениях с партнером, работе и достижении целей.

Эти испытания необходимы Рыбам, чтобы в будущем не наступать на одни и те же грабли. Чтобы избежать плохих последствий, представителям знака следует придерживаться дисциплины, быть более внимательным к окружающим.

Суперлуние — достаточно редкое астрономическое явление, обросшее массой различных поверий, предположений и слухов. Ему приписывают множество мистических свойств — от влияния на организм человека до воздействия на природные процессы Земли. До конца 2024 года мы сможем увидеть в небе огромную луну еще 4 раза. Рассказываем, когда это произойдет и какое влияние может оказать спутник Земли на нашу жизнь.

ПО ТЕМЕ
Астролог Гороскоп Гороскоп для всех знаков зодиака
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление