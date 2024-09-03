Тельцы задумаются о детях, а Девы захотят переехать: гороскоп на сентябрь от астролога

Астролог Эльза Кушина советует представителям всех знаков зодиака не закрываться от мира в этом месяце, а много общаться Источник: Евгения Бикунова / 72.RU











На календаре уже сентябрь. Что же он нам принесет? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Из всех знаков зодиака именно Овны сейчас проходят непростой путь, в этот период им придется освоить много нового и необычного. Причем опыта в этом самом новом деле у них нет, поэтому не исключены ошибки — это будоражит их нервы и психику. Надо понимать что накопленную «агрессию» им лучше прорабатывать через «действия» — спорт, секс, ремонт в доме, а «бездействие» губительно для них сейчас.

Не исключено, что в первой половине месяца Овны будут находиться в мире иллюзий, витать в облаках. Такая беззаботность может привести их к заблуждению, обману, трудностям в отношениях с окружающими. Во второй половине месяца Овнам можно ждать награды, но только в том случае, если представитель знака зодиака на протяжении всего времени был трудолюбив, придерживался порядка, дисциплины, выполняя все свои задуманные дела в срок.

Телец

В первой половине месяца Телец нацелен на дружелюбие, поэтому стремится выстроить вокруг себя гармоничную атмосферу. Именно сейчас представители знака начнут стремиться к серьезным отношениям со своим избранником. Возможно, Тельцы наконец осмелятся сделать первый шаг навстречу возлюбленному или сделают предложение руки и сердца. А кто-то всерьез задумается о детях.

Творческие личности могут реализовать себя в социуме, пользуясь идеями, которые можно воплотить в своей работе. Стоит быть внимательным и бдительным, так как положение оппозиции Венеры и Нептуна может привести к обману, искажая действительность, особенно для женской половины общества. Во второй половине месяца не исключен интерес к расширению своих горизонтов. Одни захотят получать новые знания, другие отправятся в путешествия. Возможны судьбоносные решения.

Близнецы

У Близнецов сентябрь наполнен множеством событий, подобное может играть как в плюс, так и в минус. В первой половине месяца человек нацелен на реализацию своих желаний, выдвигая свое «я» на первое место, это спровоцирует целый ураган эмоций. Представитель знака будет нетерпим к критике в свой адрес, поэтому немудрено, что Близнецам придется тяжело в общении с другими.

В середине месяца придется погрузиться в работу с головой. И если суметь отказаться от всего ненужного, привести дела в порядок, то Близнецов ждет неминуемый успех. Положение планет секстиля Меркурия и Марса в этом поможет. В конце месяца человек нацелен на партнерство, подобное помогает незамужним представителям знака найти свою вторую половинку либо приобрести надежного друга, партнера по бизнесу и прочее.

Рак

Раки в этом месяце почувствуют силы достигать цели и распланировать свою жизнь. Большой акцент придется сделать в пользу семьи. Вероятно, на Раков сейчас навалится много хлопот, связанных с родственниками, отвертеться от них не получится.

В сентябре представителю знака будет свойственна двойственность — подобное может быть в отношении собственных желаний, здесь главное — включить разум и расставить приоритеты. В середине месяца можно посвятить время общению с друзьями, а в конце — упорядочиванию дел.

Лев

Львы в этом месяце будут заниматься рутиной. В середине сентября придется выбирать между своими интересами и чужими. Помните, что этот выбор повлияет на будущий ход событий в вашей жизни.

Тригон Урана с Солнцем может привести человека к неожиданным изменениям, ситуациям, встречам с людьми. А вот положительно или отрицательно это скажется для человека — зависит от даты, времени и места рождения представителей знака зодиака. К концу месяца Львы пересмотрят жизненные ценности (взгляды), отсюда выстраивание новых планов.

Дева

Девы в сентябре почувствуют тягу к переменам. Одни задумаются о переезде, другие захотят сменить имидж. Секстиль планет Меркурия и Юпитера дает большой поток информации, общение с социумом, поэтому в это время возможны встречи с нужными людьми, которые откроют большие возможности для человека (подарки судьбы и пр.).

В середине месяца Девы могут посвятить себя знаниям и попробовать себя реализовать через партнера (друга, супруга, родителей).

Весы

Весы в первой половине месяца могут повстречать свою вторую половинку. Представителей знака зодиака будут всюду поджидать коварство, искушения и соблазн — всё подобное обычно склоняет человека к ошибкам, главное — не наломать дров. Есть риск попасть в ловушку и быть обманутым.

К концу месяца Весов ждет переосмысление взглядов, желаний, целей, отсюда стремление браться за новое, что настраивает человека на светлое будущее.

Скорпион

Представителя этого знака зодиака в сентябре снова забросит в «старые дела», возвращение старых ситуаций, людей, поэтому главный совет — запаситесь терпением. Помните, что секстиль Нептуна и Плутона поможет справиться со всеми проблемами, которые будут происходить на протяжении этого хлопотного месяца.

К середине сентября может случиться какая-то неприятность. Возможно, что она будет связана с вашим партнером. Но впадать в панику вам не рекомендуется. Ревность, ссоры и скандалы ни к чему хорошему не приведут.

Стрелец

Большая часть событий в жизни Стрельцов будет выпадать на начало и середину месяца. Вероятны ситуации с вышестоящими людьми по статусу (начальство, органы власти и прочие). Вторая половина сентября обещает быть спокойнее.

Стрельцы могут в неожиданном месте встретить партнера по жизни. Этот период вообще покажется представителям знака довольно веселым и романтичным временем. Но к концу месяца важно утихомириться и сосредоточиться на делах.

Козерог

Козероги могут столкнуться со ступором в делах, так как в сентябре происходит возвращение «прошлого».

Управитель данного знака находится в ретроградном доме, отсюда высока вероятность обмана, встречи с мошенниками, тайн и путаниц в делах, работе.

Скорее всего, Козероги захотят забыться и уйти от проблем через тему творчества. Надо понимать, что бездействие губительно для этого знака. В середине месяца вы почувствуете давление со стороны окружения, но этот опыт лишь поможет Козерогам стать мудрее.

Водолеи

Водолеи, для вас начало и середина сентября — более напряженное время. На протяжении всего сентября могут волновать вопросы денег, недвижимости и другого дорогого имущества. Но это неплохо, поскольку такие мысли станут для вас мощным двигателем, вы отбросите всю лень и начнете наконец действовать.

Конец месяца хорошо подойдет для веселого времяпрепровождения в кругу знакомых, друзей, единомышленников.

Рыбы

Рыбы, надеяться на «авось пронесет и всё как-нибудь само решится» — не ваш случай. Такая беззаботность в сентябре будет наказуема. Представители знака могут испытывать трудности в отношениях с партнером, работе и достижении целей.

Эти испытания необходимы Рыбам, чтобы в будущем не наступать на одни и те же грабли. Чтобы избежать плохих последствий, представителям знака следует придерживаться дисциплины, быть более внимательным к окружающим.