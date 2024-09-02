Самые неблагоприятные дни в сентябре 2024 года: берегитесь травм и конфликтов

В этом месяце будет достаточно сложных дат. Но легких — всё равно больше Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Начало осени у нас вызывает различные чувства — кто-то грустит по ушедшему лету, а кто-то испытывает воодушевление, потому что Меркурий перестал ретроградить. Но одним только Меркурием дело не ограничивается, и мы узнали у экспертов — астролога и нумеролога — какие дни будут благоприятными в сентябре 2024-го, а когда стоит проявить повышенную осторожность.

Благоприятные и опасные дни в сентябре 2024 года

Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что с 7 сентября в свои права вступает месяц Петуха. В этом месяце нужно обратить внимание на красоту, бренды и тренды, а с другой — на травмы, порезы, ранения. Ведь это месяц как повышения привлекательности, так и самонаказания.

— Если образно, то два Петуха в этот месяц, встречаясь, будут друг другу доказывать, кто круче, — объясняет Яна Губина. — Обращаю внимание, что час Петуха ежедневно с 17 до 19 часов, т. е. в это время будет усиливаться риск вышеуказанных событий. Если вы родились в годы, месяцы, дни или час Петуха, то каждый период Петуха вам повышает этот риск. Понимая это, вы можете регулировать свою активность в такие периоды и часы, не назначая важные встречи, контролируя свои эмоции и т. д. Для снижения риска травм вы можете пройти курс капельниц, уколов красоты или иглотерапию — это позволит реализовать риск, то есть проиграть травмы, подконтрольно.

По Ба-Цзы и фэншуй дни с такой энергией — 18 и 30 сентября .

Также сложными датами в первый месяц осени будут 2, 3, 4, 6, 7, 12, 17, 19, 24 и 29-го числа . Они не подходят для начала важных дел.

Зато 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 22 и 30 сентября — числа с положительными энергиями.

Что ждет разные знаки зодиака в сентябре

По мнению астролога и звездочета Ильи Кио, сентябрь проходит под сильным влиянием Меркурия и очень благоволит огненным знакам. Однако представителям всех знаков зодиака, кроме земных (Телец, Дева, Козерог), во второй половине месяца нужно проявить осторожность.

— Сентябрь — месяц непростой, начинается он с новолуния в Деве, оно будет провоцировать на конфликтные ситуации. В это время лучше избегать ссор и выяснений отношений, — предупреждает Илья Кио. — Затем нас ожидает ретроградный Уран: люди могут находиться в напряженном состоянии, быть замкнутыми, закрытыми, можно допустить много ошибок, особенно в финансовой сфере. А 18-го числа ожидается непростое полнолуние, в переходе с Рыб на Овна, так называемое гиперлуние. Это хороший период для отношений и любовных дел. На период равноденствия, 22 сентября, очень хорошо планировать судьбоносные дела. А последнюю неделю сентября я бы рекомендовал направить на отдых.

Овен

Овен в сентябре будет пытаться кому-то что-то доказать, это может лишить его друзей или партнеров. В период правления таких сильных планет, как Уран и Меркурий, стоит быть сдержаннее, больше прислушиваться к близким и проявлять рассудительность.

В отношениях с противоположным полом стоит больше слушать свою вторую половину. В финансах — меньше растрачивать, особенно на вещи не первой необходимости, лучше подкопить денег.

Лев

В сентябре небо благосклонно к этому знаку зодиака. В любовных делах всё будет хорошо – насыщенно и ярко. В то же время возможны расставания как хорошее завершение отношений. То есть вместо абьюзивных моментов, когда человек терпит годами и это его разрушает, намного лучше осознанно расстаться.

Вероятные новые начинания и спонтанные покупки — вы можете поддаться импульсивности и приобрести много ненужного. В полнолуние не поддавайтесь на провокации, проявите осторожность в проявлении своих эмоций, чтобы никого не обидеть.

Стрелец

Сентябрь — идеальный момент для того, чтобы найти себе пару, выйти замуж или жениться. Также высокий шанс найти новую работу или получить деньги — на вас прольется золотой финансовый дождь.

Стрелец — король месяца, очень хорошо получится уладить конфликты и уладить сложные моменты в процессе переговоров. Даже если вы ошибетесь, сможете выбраться с блеском из ситуации. Но в то же время не стоит заигрываться и важно помнить, что не всё решается путем компромисса.

Телец

В отношениях могут быть переживания, сложности и изматывающие моменты. Вам понадобится забота, но в то же время сентябрь – лучшее время, чтобы проявить внимание к вашим близким.

Поменьше огорчайтесь, не накручивайте себя и не поддавайтесь панике, особенно в заботе о своих близких, родных и любимых. Также ее стоит затевать сложные разговоры, решайте проблемы по мере поступления.

В первой половине месяца отложите финансовые траты, в конце сентября с деньгами будет намного проще. Остерегайтесь конфликтов, поскольку они могут привести к самым печальным последствиям.

Дева

В любовных делах в сентябре Дева может придираться и пытаться кому-то что-то доказать, научить. Нужно держать себя в руках и с пониманием относиться к слабостям других. Тогда в отношениях будет гармония. Если же Дева будет пытаться показать близким их неспособность что-либо сделать, она может как раз спровоцировать конфликты.

В этом месяце представители этого знака зодиака могут получить то, чего они желают в финансовой сфере. Но нужно отпустить старое, чтобы открыть дорогу новому. Следует остерегаться людей, которые склонны к зависти, и не вестись на провокации.

Козерог

Козерог в сентябре будет проходить уроки судьбы и может открыть для себя много нового и не всегда приятного. Возможны провокации, конфликты, выяснение отношений. Проявите терпение и примите как данность новые витки развития — они могут быть не только плохими, но и принести что-то хорошее.

Если Козерог будет проговаривать внутренние страхи, переживания, он сможет построить здоровые и крепкие отношения. Одиноким представителям этого знака зодиака будет проще найти себе половинку. А в финансовой сфере нужно проявить инициативу, чтобы чего-то добиться и неплохо заработать. Ставьте четкие цели — и преуспеете.

Близнецы

Близнецы в сентябре будут идейными, их посетят совершенно новые мысли и планы. Если в этом месяце не попытаться их реализовать, то они могут приуныть. Близнецам хочется новшеств и ветра перемен во всём: работе, отдыхе, отношениях. Месяц несет новые возможности. Близнецы могут поменять работу или найти вторую, обзавестись новым хобби.

В финансовом плане близнецам нужно быть осторожнее в тратах и избегать незапланированных расходов. Также им следует опасаться своей непоследовательности и разобраться в себе.

Весы

Весам будет в этом месяце хорошо, потому что сентябрь и его покровитель Меркурий к ним благосклонен с точки зрения финансов. Они получат чего хотят, но для этого нужно четко понимать, для чего им эти деньги и сколько требуется.

Поэтому сентябрь лучше посвятить работе и карьере. Во всех сложных ситуациях необходимо тщательно просчитывать риски. Если брать отношения, то следует уделить больше времени и внимания партнеру.

Водолей

В отношениях в сентябре Водолеям нужно экономить свои эмоции и не отдавать себя целиком, как вы привыкли. Нужно точно понимать, стоит ли эти отношения развивать, или попробовать поискать близости в другом месте.

Сентябрь открывает перед вами финансовые возможности: вы можете увеличить свой доход, но не нужно себя распылять свои ресурсы понапрасну. Не откладывайте на завтра или послезавтра, воспитайте педантичность и больше думайте о своем будущем. Суета будет провоцировать не только на энергопотери, но и на агрессию, избегайте конфликтов.

Рак

В этот период могут проявиться самые разные страхи – контролируйте эмоции и не нагнетайте! Меркурий их еще больше проявит, а влияние Сатурна, Урана, Солнца вызовет очень-очень большой кисель эмоций. Раку в сентябре нужно быть размеренным, в отношениях фильтровать сказанное.

В финансовой сфере — никаких лишних трат и ненужных покупок. Сентябрь — очень благосклонный месяц для прибыли, разбудите предпринимательские нотки и добьетесь успеха. В деньгах, причем особенно во второй половине месяца, Раки могут получить неплохую сумму.

Скорпион

В отношениях не рекомендуются разбирательства, лучше проанализировать свои старые обиды и негативные мысли — не иллюзия ли это. Если человек у Скорпиона вызывает негативные эмоции, нужно спросить себя почему.

Скорпионы в сентябре могут влюбиться или наладить имеющиеся отношения. Вы можете встретить человека, с которым счастливо проживете всю жизнь. Также нужно беречь свое здоровье, поменьше тратить нервы и эмоции на пустяки.

Рыбы

Сентябрь принесет финансовые возможности. Но может возникнуть дилемма между несколькими вариантами. Выбирайте не то, что кажется более прибыльным, а то, к чему душа лежит. Вас ждет кармическая проверка на то, чего вы действительно хотите. Выбор своих подлинных интересов принесет и гармонию, и финансы.

Рыбам не стоит остро воспринимать критичные ситуации в отношениях критичные. Нужно с трезвой головой разобраться в том, что происходит. Потребность Рыб — это искренние чувства, и нужно понимать, получают ли они это в отношениях и что им мешает их получать. Рекомендую сделать это до новолуния.

В сентябре Рыбам нужно избегать соблазнов. Потому что, пытаясь получить всё и сразу, они могут лишиться нажитого и всё потерять.