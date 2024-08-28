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Развлечения обзор «Ну-ка, все вместе!» возвращается: смотрим первые кадры со съемочной площадки

«Ну-ка, все вместе!» возвращается: смотрим первые кадры со съемочной площадки

В шестом сезоне на «золотой стене» ожидается много новичков — кто будет судить участников

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На «стену» в этом году вернется Сергей Лазарев. Вместе с остальной «золотой сотней» он выберет лучшего из лучших

Народный кастинг самого народного шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) подходит к концу, и скоро определятся все участники проекта, а вслед за этим нас ждет шестой сезон популярной передачи на канале «Россия». Смотрим, кто появится в этом году в эфире нашумевшей программы.

Жюри самого народного шоу страны объездило всю Россию, чтобы найти таланты для нового сезона. Сергей Лазарев, Николай Басков и эксперты «звездной сотни» впервые сами проводили открытый отбор вокалистов. В результате лучшие из лучших, те, за кого проголосовали все члены жюри, получили право принять участие в финальном кастинге шоу «Ну-ка, все вместе!».

— В этом сезоне мы увидим участников, с которыми познакомились уже в «Народном кастинге». Какие они? Бесстрашные, открытые, знают, куда идут, но не знают, чего им ждать, — говорит бессменный ведущий шоу Николай Басков. — А самое главное, они делают счастливыми себя и миллионы телезрителей, которые смотрят наш проект и получают удовольствие.

В числе «золотой сотни» в шестом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» буду уже известные члены жюри: певица Акула, Ева Власова, Ирина Ортман, Арсений Бородин, Наталия Гулькина, Настя Крайнова и многие другие. Также к ним присоединится много новичков. Среди них — Даниэла Устинова, Никита Киоссе, IVAN, Daasha, Gazan. А главным «золотосотенцем» назначен Сергей Лазарев.

— Ни в каком другом телешоу не присутствует та непередаваемая атмосфера, которая царит в «Ну-ка, все вместе!», — признался вернувшийся в проект певец. — У нас в жюри сто человек: это уже некий жилой дом, где у каждого своя однокомнатная квартира — ячейка на стене. И дом этот существует уже шесть лет. Кто-то выселяется из этих квартир, кто-то живет по постоянной прописке, всё как-то по-семейному, по-дружески.

Правила проекта на протяжении всех шести лет остаются неизменными. В отборочных турах конкурсанты будут стараться покорить членов жюри, а те, кому это удастся, попадут в полуфинал, где поборются за право показать свой талант в финальной битве. Состязаются исполнители не только за народную любовь — победитель получит солидный денежный приз и оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».

В шестом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» впервые появится композитор Игорь Крутой, выступят группы «На-На» и «Непара», Сергей Жуков, Валерия, Наташа Королева, МакSим, Люся Чеботина, IOWA, Ани Лорак, Севиль и Игорь Саруханов.

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Шоу Телевидение Николай Басков Сергей Лазарев Россия 1 Валерия Песни Музыка Игорь Крутой Певица Максим
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