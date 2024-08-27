Губа не дура! 8 женщин Павла Дурова — посмотрите, кого выбирает миллиардер

Сердце миллиардера постоянно занято очередной красоткой Источник: Diana Bako / Vk.com; Durov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В последнее время жизнь создателя Telegram Павла Дурова похожа на турецкий сериал. То неожиданно всплывет в европейских пейзажах женщина с тремя взрослыми детьми, утверждая, что все они — Дуровы (потом еще и фотографию с папашей опубликует), то сам бизнесмен объявит, что наплодил по всему свету столько потомства, что скоро чуть ли не каждый второй будет Дуровым, то его арестуют в Париже в компании телохранителя и очаровательной спутницы. Не знаем, какой стажер писал сценарий для этого сериала и чем он закончится, но одно можно сказать точно: портрет одинокого волка с Business Central Towers, который Павел себе старательно выписывал, рухнул. Вместо бобыля, просиживающего всё свободное время в ванной со льдом, Дуров оказался прямо-таки Джеймсом Бондом, у которого, кроме пары метких пацанских цитат, есть еще и внушительная армия девушек.



Дарья Бондаренко

Симпатичная блондинка встретилась с Павлом Дуровым еще в студенческие годы. Девушка пришла к будущему миллиардеру, работавшему над «ВКонтакте», чтобы взять у него интервью для студенческой газеты «Студень». Павел не смог отказать голубоглазой красотке и пообщался с журналисткой.

Источник: Fupoff / Vk.com











Биограф создателя «ВК» Николай Кононов в романе «Код Дурова» отметил, что между парой сразу же пробежала искра: Дарья осталась без ума от обаяния российского Цукерберга и его мышления. Что привлекло Павла — неизвестно, но девушка точно произвела на него впечатление.

Источник: Fupoff / Vk.com











Парочка сохраняла отношения в тайне и не делилась подробностями совместной жизни, однако в 2014 году по Cети поползли слухи, что Павел Дуров и Дарья Бондаренко уже воспитывают двоих детей, рожденных в 2009 и 2010 годах. Тогда представительство «ВКонтакте» заявило, что новость о детях Дурова — это «бульварные сплетни», а предполагаемые родители отказались от комментариев.



Катарина Пудар

В том же году, когда в Cети активно обсуждали детей Дурова, Павел решил приударить за сербской моделью Катариной Пудар. Красавица снялась в фотопроекте, посвященном семилетию «ВКонтакте», — и создатель соцсети не смог пройти мимо.

Источник: Катарина Пудар / Vk.com











Слухи об отношениях Катарины и Павла подтверждали очевидцы, которые видели, как миллиардер оказывает знаки внимания девушке и встречается с ней в неформальной обстановке.



Источник: Катарина Пудар / Vk.com











Хельга Лавкейти

Модель Ольга Коробицына переехала из Хабаровска в Санкт-Петербург в 2012 году, взяла себе псевдоним Хельга Лавкейти и начала строить карьеру фотомодели. Всего за несколько лет неизвестная девушка превратилась в одну из самых известных красоток Северной столицы, регулярно появляясь на разных светских вечеринках. В том числе и организованных Павлом Дуровым.

Источник: Helga Lovekaty / Ольга Коробицына / Vk.com











После нескольких появлений на мероприятиях миллиардера девушку прозвали любимой моделью Дурова. Поползли слухи о том, что красавица неспроста заглядывает на светские вечера Павла, но достоверных сведений о связи модели и основателя «ВКонтакте» так и не появилось.

Источник: Helga Lovekaty / Ольга Коробицына / Vk.com











Алена Шишкова

В 2018 году пользователи Telegram обратили внимание на то, что мессенджер использует фотографии Алены Шишковой для демонстрации новых функций приложения. «Мисс Россия — 2012» и экс-возлюбленная Тимати не стала скрывать — она и правда близка с Павлом — и даже опубликовала их совместную фотографию в Париже.

Источник: Potrachenо́ / Vk.com











Фотографию с Дуровым Алена подписала «Всё сложно». В следующий раз вместе пару видели на юбилее Шишковой в Дубае — правда, тогда Дуров уже встречался с другой девушкой.

Источник: Алена Шишкова • Alena Shishkova / Vk.com











Мария Троцко

Мария Троцко — близкая подруга Алены Шишковой и, по слухам, разлучница, переманившая миллиардера к себе. После нескольких встреч с Павлом Дуровым Мария начала публиковать подарки, загадочно подписывая их буквой «П».

Источник: Masha Trotsko | Мария Троцко / Vk.com











Фотографии довольно скоро исчезли из соцсетей. Поговаривают, что удалить снимки попросил сам Павел, предпочитающий скрывать свою личную жизнь от чужих глаз.

Источник: Masha Trotsko | Мария Троцко / Vk.com











Ирина Болгар

А вот фотографии из соцсетей Ирины Болгар Павел Дуров скрыть так и не смог. Недавно девушка начала публиковать снимки со своими детьми, подписывая их хештегом с фамилией миллиардера. На вопросы журналистов она прямо заявляла — это дети Павла Дурова, с которыми она живет в Швейцарии.

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ирина Болгар заявила, что все трое детей носят фамилию и отчество отца. Вскоре она опубликовала и совместную фотографию с Павлом Дуровым — на ней счастливый миллиардер отмечает день рождения ребенка.

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ирина Болгар объяснила решение рассказать о жизни с Дуровым тем, что дети стали задавать вопросы. По словам девушки, подросшие наследники Павла стали интересоваться, почему в интернете нет никакой информации о них. На вопросы о том, почему они живут не вместе, Болгар отвечает, что в ОАЭ, где обосновался Дуров, невозможно легализовать детей, рожденных вне официального брака.

Диана Бако

Диана Бако — одна из последних известных девушек миллиардера. Модель регулярно показывала в соцсетях свою роскошную жизнь и подарки, которые делал ей создатель Telegram.

Источник: Diana Bako / Vk.com











Источник: Diana Bako / Vk.com











Летом 2024 года Диана поразила подписчиков, показав округлившийся живот.



— Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка, — подписала фотографию девушка.

Источник: В мире шоубиза / Vk.com











Казалось, Павел Дуров наконец-то нашел свою любовь. Но среди друзей модели нашлась еще одна девушка, влюбленная в Павла Дурова, — Юлия Вавилова.

Юлия Вавилова

Юлия Вавилова недавно попала в круг друзей Дианы Бако. Как рассказала бывшая миллиардера, интересовала блондинку не дружба с моделью, а богатый парень подруги. И когда отношения Дурова и его пассии дали трещину, красотка не упустила свой шанс.



Источник: Юля Вавилова / Vk.com











Юлия росла в Москве и с детства любила путешествовать. Еще в школьные годы она облетела Мексику, Доминикану, Италию и Испанию. Несколько лет назад красавица переехала жить в Дубай. Юлия пыталась вести игровые трансляции, давать советы по криптоинвестициям и даже предлагала уроки английского и русского языков.



Источник: Юля Вавилова / Vk.com











Жила девушка скромно, пока в 2024 году в соцсетях Юлия не стала публиковать фотографии роскошной жизни. Девушка красовалась то в гоночном суперкаре, то верхом на скакуне.



В то же время девушка отправилась в Узбекистан и призналась, что у нее был «личный держатель зонтика». По удивительному совпадению, Павел Дуров оказался в то же время в том же месте.



Источник: Julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Следующие фото девушка опубликовала уже из Казахстана — и вновь миллиардер оказался неподалеку. Следующие снимки Юлия опубликовала из России: она поселилась в отеле, ночь в котором стоит целое состояние.



Источник: Julivavilova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда Павла Дурова задержали во Франции, вместе с ним были телохранитель и девушка. По стечению обстоятельств в то же время Вавилова прекратила рассказывать о своих невероятных путешествиях в соцсетях.

