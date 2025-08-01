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Образование Тест В школе вы знали этих писателей наизусть. Спорим, теперь вы не поймете, кто на фото?

В школе вы знали этих писателей наизусть. Спорим, теперь вы не поймете, кто на фото?

Сложный тест по литературе и фотографической памяти

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Все эти люди сидят и гадают, сможете ли вы узнать их и их коллег спустя столько-то лет | Источник: Wikipedia.orgВсе эти люди сидят и гадают, сможете ли вы узнать их и их коллег спустя столько-то лет | Источник: Wikipedia.org

Все эти люди сидят и гадают, сможете ли вы узнать их и их коллег спустя столько-то лет

Источник:

Wikipedia.org

На днях выяснилось, что современные исполнители музыкальных композиций совершенно не знают классиков отечественной литературы. Леша Свик, Бьянка, Ассоль Васильева и другие люди, с чьими именами вы познакомились только что, отвечая на самые простые вопросы, не дали ни одного верного ответа. И тогда мы решили проверить, как вы справитесь с похожими вопросами.

Суть викторины заключалась в следующем: людям разной степени известности показывали фотографии уж точно известных писателей и поэтов и предлагали назвать имена изображенных на портретах классиков. Результат вы можете увидеть на видео.

Источник:

Муз-ТВ / T.me

А теперь давайте проверим, как справитесь с подобным заданием вы. Механика теста максимально проста: мы вам портрет классика, а вы нам — его имя.

ТЕСТПройден 34 раза
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Обучение Литература Развлечение Писатель Знание Фото Портрет Урок
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