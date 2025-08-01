В школе вы знали этих писателей наизусть. Спорим, теперь вы не поймете, кто на фото?

На днях выяснилось, что современные исполнители музыкальных композиций совершенно не знают классиков отечественной литературы. Леша Свик, Бьянка, Ассоль Васильева и другие люди, с чьими именами вы познакомились только что, отвечая на самые простые вопросы, не дали ни одного верного ответа. И тогда мы решили проверить, как вы справитесь с похожими вопросами.
Суть викторины заключалась в следующем: людям разной степени известности показывали фотографии уж точно известных писателей и поэтов и предлагали назвать имена изображенных на портретах классиков. Результат вы можете увидеть на видео.
А теперь давайте проверим, как справитесь с подобным заданием вы. Механика теста максимально проста: мы вам портрет классика, а вы нам — его имя.