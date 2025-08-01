В школе вы знали этих писателей наизусть. Спорим, теперь вы не поймете, кто на фото?

Все эти люди сидят и гадают, сможете ли вы узнать их и их коллег спустя столько-то лет

На днях выяснилось, что современные исполнители музыкальных композиций совершенно не знают классиков отечественной литературы. Леша Свик, Бьянка, Ассоль Васильева и другие люди, с чьими именами вы познакомились только что, отвечая на самые простые вопросы, не дали ни одного верного ответа. И тогда мы решили проверить, как вы справитесь с похожими вопросами.