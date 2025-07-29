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Образование Подробности «Ни один из вузов не хочет нас включать»: 8-летнюю дочь Теплякова не принимают в университет

«Ни один из вузов не хочет нас включать»: 8-летнюю дочь Теплякова не принимают в университет

Мужчина обвиняет комиссии в предвзятости

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Семья стала известной после того, как старшая дочь Алиса в 9 лет поступила в МГУ | Источник: кадр из шоу «Центральное телевидение» (16+), НТВСемья стала известной после того, как старшая дочь Алиса в 9 лет поступила в МГУ | Источник: кадр из шоу «Центральное телевидение» (16+), НТВ

Семья стала известной после того, как старшая дочь Алиса в 9 лет поступила в МГУ

Источник:

кадр из шоу «Центральное телевидение» (16+), НТВ

Семья Тепляковых известна тем, что штампует вундеркиндов одного за другим. Их старшая дочь Алиса произвела фурор в 2021 году, окончив школу в 9 лет. Тогда в МГУ сочли за честь зачислить ее в ряды студентов, но спустя семестр выяснилось, что она не успевает за однокурсниками, и девочку попросили из вуза. В этом году еще одна дочь Тепляковых, Терра, также досрочно окончила школу — в 8,5 года она стала самой юной выпускницей в России. Вот только с зачислением в вуз ей не повезло — отец девочки жалуется, что ее никто не хочет принимать.

— Очень интересная ситуация: МГУ нас до сих пор в списки не включил! Под любым предлогом, на любых основаниях, мы не мы и нас тут нету, — громит мужчина вуз у себя в блоге. — Как обычно, дровяной сарай ведет себя как дровяной сарай. Я три раза звонил в приемную комиссию, и меня сбрасывают.

<p>Евгений Тепляков</p><p>Евгений Тепляков</p>

Ведут себя по-свински, не умеют обращаться с людьми. Видимо, считают, что им позволено.

Евгений Тепляков

отец вундеркиндов

По словам Теплякова, похожая ситуация наблюдается и в других университетах: пока ни один из вузов, куда они подали документы, не проявил интереса к юной абитуриентке.

— Вообще странно в этом году выглядит прием — ни один из вузов, куда мы подали документы, не хочет нас включать в списки! А как же так?! — удивляется Евгений.

История семьи продолжает вызывать споры: одни считают, что университеты слишком осторожничают, другие — что восьмилетним гениям всё же стоит немного подрасти перед тем, как штурмовать высшее образование.

Восемь с половиной лет — нормальный возраст для поступления?

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