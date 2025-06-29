В России к школьникам появятся новые требования. Чего они коснутся

Требования коснутся учеников всех классов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда должна носить светский характер, быть эстетичной и удобной. Документ опубликовали на сайте Росстандарта.

Согласно требованиям, школьную форму рекомендуется делать в деловом стиле, а ее покрой должен быть удобным для учеников и в сидячем положении, и в движении.

Кроме того, по ГОСТу на одежде не должно быть символики «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также «пропагандирующей противоправное поведение». При этом государственную и патриотическую символику стандарт, наоборот, рекомендует размещать на форме.

В документе отмечается, что ГОСТ с требованиями к школьной одежде вводится впервые. Стандарт распространяется на учеников с 1 по 11 класс. Требования не касаются обуви и спортивной одежды.