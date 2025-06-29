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Образование В России к школьникам появятся новые требования. Чего они коснутся

В России к школьникам появятся новые требования. Чего они коснутся

Новый стандарт появится уже с 1 июля

191
1 комментарий
Требования коснутся учеников всех классов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТребования коснутся учеников всех классов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Требования коснутся учеников всех классов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда должна носить светский характер, быть эстетичной и удобной. Документ опубликовали на сайте Росстандарта.

Согласно требованиям, школьную форму рекомендуется делать в деловом стиле, а ее покрой должен быть удобным для учеников и в сидячем положении, и в движении.

Кроме того, по ГОСТу на одежде не должно быть символики «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также «пропагандирующей противоправное поведение». При этом государственную и патриотическую символику стандарт, наоборот, рекомендует размещать на форме.

В документе отмечается, что ГОСТ с требованиями к школьной одежде вводится впервые. Стандарт распространяется на учеников с 1 по 11 класс. Требования не касаются обуви и спортивной одежды.

Ранее мы рассказывали, что с нового учебного года школьникам начнут ставить оценки за поведение. Новая система будет касаться 1-8 классов.

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Школа Школьная форма Ученик Школьник Одежда
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Комментарии
1
Инженер1
53 минуты
И погоны приделать. Рядовые, ефрейтора, сержанты, старшины...
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