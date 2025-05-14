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Образование В России определились с датами летних каникул: когда школьники смогут отдохнуть

В России определились с датами летних каникул: когда школьники смогут отдохнуть

Перерыв должен быть не менее восьми недель

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Скоро не придется спать на экзаменах и контрольных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСкоро не придется спать на экзаменах и контрольных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Скоро не придется спать на экзаменах и контрольных

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Летние каникулы для школьников начнутся 26 мая. Об этом сообщили в Минпросвещения.

«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Им установлено окончание учебного года — 26 мая», — приводит сообщение министерства РИА Новости. 

Отмечается, что продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов должна составлять не менее восьми недель. Однако для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

Школы также могут использовать федеральный график в его первоначальном виде или разрабатывать собственный, учитывая федеральные рекомендации и региональные особенности, уточнили в министерстве. Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября, а закончится в соответствии с учебным планом школы.

С расписанием экзаменов этого года можно ознакомиться в отдельном материале. А если подготовка к ЕГЭ и ОГЭ пошла не по плану, рассказываем, как успеть улучшить свои знания в короткие сроки.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Каникулы Календарь Школа Учебный год
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