В России определились с датами летних каникул: когда школьники смогут отдохнуть

Летние каникулы для школьников начнутся 26 мая. Об этом сообщили в Минпросвещения.
«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Им установлено окончание учебного года — 26 мая», — приводит сообщение министерства РИА Новости.
Отмечается, что продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов должна составлять не менее восьми недель. Однако для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
Школы также могут использовать федеральный график в его первоначальном виде или разрабатывать собственный, учитывая федеральные рекомендации и региональные особенности, уточнили в министерстве. Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября, а закончится в соответствии с учебным планом школы.
С расписанием экзаменов этого года можно ознакомиться в отдельном материале. А если подготовка к ЕГЭ и ОГЭ пошла не по плану, рассказываем, как успеть улучшить свои знания в короткие сроки.