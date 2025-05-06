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Образование Кризис-2025 Эксперт Специалистов с высшим образованием ценят больше? Посчитали разницу в зарплатах дипломированных специалистов и «неучей»

Специалистов с высшим образованием ценят больше? Посчитали разницу в зарплатах дипломированных специалистов и «неучей»

Что реально дает окончание вуза

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6 комментариев
Главное&nbsp;— получить нужную специальность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГлавное&nbsp;— получить нужную специальность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Главное — получить нужную специальность

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Как бы ни возмущались критики системы высшего образования в России, объективные цифры доказывают: те, у кого есть высшее образование (и желательно профильное) зарабатывают намного больше тех, у кого диплома нет.

Социолог Наталья Тихонова из Высшей школы экономики приводит в своем исследовании, с которым ознакомились в MSK1.RU, такие данные: в 2022 году медианная зарплата работников без высшего образования составляла 212 рублей в час. С дипломом не по профилю — 250 рублей, а с дипломом по профилю — уже 344 рубля. Правда, как говорится в исследовании, не по профилю работало больше трети (38%) всех профессионалов в России. Причем, как пишет Тихонова, эта доля остается почти неизменной на протяжении многих лет.

При этом в Америке высшее образование увеличивает зарплату вдвое: средний заработок выпускника вуза составляет $ 80 тысяч, средней школы — $ 47 тысяч, согласно данным Бюро переписи населения и статистики США.

Почему в России нет такой разницы?

— Высшее образование дает прирост к доходу, особенно если оно профильное и очное. Но сам по себе диплом не гарантирует прорыва, — объясняет в беседе с MSK1.RU инвестиционный советник Юлия Кузнецова, основатель онлайн-университета «Финансология». — Нужно понимать, что сам по себе диплом — это не билет в успешную жизнь, а всего лишь один из инструментов. Главное — не факт наличия диплома, а навыки, амбиции и способность применять полученные теоретические знания в реальном мире.

— В России, по данным статистики, высшее образование одно из самых массовых в мире: дипломы есть почти у 30 миллионов человек, это каждый пятый. А в конце советской эпохи были лишь у 11% населения. Но стало ли общество от этого более профессиональным?

— Еще раз повторюсь. Высшее образование — это не просто бумажка, как думают многие. Это целый комплекс: умение мыслить, искать, анализировать, понимать причинно-следственные связи. Конечно, система высшего образования нуждается в реформе: нужно меньше теории, больше реальных кейсов, стажировок и проектной работы, — говорит Кузнецова.

— Но при этом в исследовании ВШЭ и не самые позитивные цифры есть. Каждый пятый специалист в России вообще без высшего образования, а средний доход дипломированного специалиста — это лишь 45–55 тысяч рублей в месяц. Медиана еще ниже.

— Конечно, представьте: вы отучились в вузе, окончили, выходите на рынок труда, а там 22-летний самоучка уже руководит отделом продаж или, например, пишет программный код за полмиллиона. Но никакого парадокса тут, на мой взгляд, нет. Высшее образование должно быть не для галочки, а как осознанный шаг. Сегодня побеждают не просто образованные (с дипломом), а умные и адаптивные. Через 5–10 лет побеждают не те, кто быстрее стартанул, а те, кто глубже понимает рынок, риски, стратегию. То есть конкурентоспособен на рынке труда не тот, кто просто получил диплом, а кто умеет учитывать тренды, кто гибок, кто учится каждый день и, конечно, усиливает себя новыми технологиями (например осваивает инструменты искусственного интеллекта).

Согласна с выводами Кузнецовой и ее коллега, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина. По ее словам, не сильно большая разница в зарплатах между теми, кто имеет высшее образование и не получил его, не должна обманывать.

— Высшее образование — это не только про деньги, это про доступ к большему числу возможностей, — рассуждает Корчагина. — Работодатели по-прежнему чаще рассматривают кандидатов с дипломом, особенно в сферах, где требуются аналитическое мышление, системный подход и глубокие знания. Кроме того, у выпускников вузов выше шансы на карьерный рост, смену профессии или выход на международный рынок.

— То есть диплом сам по себе не гарантирует высоких доходов?

— Нет, но он открывает двери туда, где эти высокие доходы возможны. Важно не просто получить корочку, а выбирать востребованные направления, развивать навыки и накапливать практический опыт. Мир труда меняется, и высшее образование становится базой, которую нужно дополнять курсами, стажировками, предпринимательскими проектами. Поэтому сейчас вопрос стоит не «нужно ли», а «как именно» получать высшее образование, чтобы оно действительно работало на вас. Высшее образование — не билет к богатству, но фундамент, на котором его можно построить.

Заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская говорит, что для успеха на рынке труда уже недостаточно одного высшего образования.

— Раньше мы получали диплом юриста или экономиста один раз в жизни и работали по специальности. А сейчас требуется множество междисциплинарных знаний и, что самое главное, умение в них ориентироваться. Высшее образование получают не единожды, а учатся на протяжении всей жизни. Сначала получают первое высшее, затем — дополнительные, либо развиваются внутри профессии. Мы зарабатываем не из-за количества дипломов, а потому, что начинаем мыслить шире, чем рамки одного рабочего места.

А у вас есть высшее образование?

Нет
Да
Еще учусь
Думаю получить
Обойдусь без него
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Дмитрий Капустин
Высшее образование Востребованные специальности Востребованные профессии Диплом Уровень зарплат
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Комментарии
6
Гость
20 часов
В америке компании начинают отслеживать тех кто хорошо учится еще в школе, потом при получении высшего или специального образования и стараются привлечь к себе на работу. Объяснение простое, если человек хорошо учится, то и работать он будет хорошо, а учеба это тоже труд. А у нас это происходит по понравился или нет, образование второстепенно, особенно если это детишки владельцев и даже без образования. Блат и кумовство процветают на всех уровнях производства и власти. У них оно тоже есть, но без способностей даже родственники тебя кормить не будут. Правда бывает, что тянут за уши из всех сил.
Гость
20 часов
Ты был в Америке, чтобы писать такие глупости?
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