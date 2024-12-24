Будут ли школьники учиться 30 декабря? Ответ ярославского Министерства образования

Сделают ли 30 декабря выходным днем для учеников? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году стала шестидневной. Суббота, 28 декабря, не будет выходным днем в этом году. Россияне будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.

Но у родителей школьников возник вопрос: будут ли уроки в понедельник, 30 декабря, у ребят, которые ходят на учебу не пять, а шесть дней в неделю? Ответ дали в Министерстве образования Ярославской области.

Если кратко: каждая школа будет решать сама, проводить ли уроки 30 декабря.

— Каждая конкретная образовательная организация самостоятельно устанавливает календарный учебный график и сроки каникул. Информация обязательно доводится до сведения учеников и их родителей, размещается на сайте школы, официальных страницах и в родительских чатах, — пояснили корреспонденту 76.RU в региональном Минобре.

Ранее мы рассказывали, когда у школьников в этом году начнутся каникулы. Некоторые, кстати, начнут отдыхать уже с 30 декабря и до 13 января. А вот другим придется начать обучение раньше.