«Решили, что экономить на одежде не будем»: мама девятиклассницы — о тратах к новому учебному году

Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу? У каждого свой ответ на этот вопрос. Одни родители покупают на школьной ярмарке всё и сразу, другие выискивают самые низкие цены на маркетплейсах. О своем подходе к решению этого школьного вопроса рассказала редакции 72.RU мама девятиклассницы Софьи Мария Токмакова. Мария уже потратила пятизначную сумму, купив по списку только часть необходимого. Далее — от первого лица.
Белый верх, синий низ
Нашей дочери уже 15 лет, и она перешла в 9-й класс. Не знаю, как другие родители, но мы всегда покупаем всё к школе в конце августа. На выходных поехали всей семьей по магазинам. Заходили в те, в которых [мы с мужем] одеваемся сами: сейчас на нашу школьницу уже невозможно что-то найти в привычных «Детском мире» и Rich Family. Решили так: если не найдем ничего подходящего, то придется искать наряд на День знаний на Ozon. Внесу ясность: у дочери с первого класса форма — белый верх и синий низ.
Сначала начали искать рубашки. Большинство из них были обычными, а хотелось чего-то интересного. Решили, что экономить на одежде не будем, купим то, что нравится. В любимом шоуруме взяли две хлопковые рубашки, отдав за обе 3600 рублей. Считаю, что нам повезло: в другом магазине продают по 5000 за одну блузку. В нынешних реалиях это обычное дело.
Наша дочь обожает брюки, но на 1 Сентября в этом году хочет пойти в юбке. Но если черных в магазинах много, разных фасонов, то выбор синих гораздо скромнее. К счастью, нам попалась классная юбка-карандаш хорошего качества и всего за 2100 рублей. Конечно, мы ее взяли. К ней в комплект купили стильную рубашку за 2700 рублей.
Сколько брюк дочь примерила в тот день, наверное, не посчитать. Подходящие так и не нашли, поэтому решили так: пока Софья походит в прошлогодних, а новые купим уже в течение учебного года. За 2200 рублей в магазине Familia купили мягкий и теплый кардиган, еще один, но более легкий, за 2999 рублей взяли в Zolla. Еще планируем купить колготки, потратив на это до 1000 рублей, — и образ на День знаний готов.
Туфельки, канцелярия и подсчет трат
Кожаные белые туфли покупали Соне в прошлом году примерно за 3500 рублей, в них она и пойдет на 1 Сентября. Есть у нее и классические черные туфли, которые можно носить с собой на сменку. Новые кроссовки, которые дочка будет носить на физкультуру, мы купили ей еще в начале лета, уже не помню, за сколько. Сейчас нет строгих правил к одежде и обуви на физкультуру, как было в начальной школе. Тогда нужно было покупать чешки, гимнастический купальник на ритмику, светлый верх (футболка) и темный низ (шорты/штаны). Сейчас просто нужна спортивная одежда. Новая белоснежная футболка у нас уже есть.
Сумки и рюкзаки мы смотрели в «Магеллане» и «Гудвине». Один из рюкзаков (2600 рублей) Софье понравился, но покупать не стали. Решили так: если она не найдет ничего более подходящего на Ozon, тогда вновь придем сюда и купим. Всю нужную канцелярию сразу решили заказать на маркетплейсе — тетради, ручки, карандаши и так далее. Контурные карты заказали еще летом, когда узнали, какие именно нужны.
На сборы дочки в школу мы уже потратили 13,5 тысячи рублей, а еще не всё купили. Всего на сбору к новому году уйдет 17–18 тысяч рублей или даже больше.
А вы уже собрали ребенка в школу? Обошлось дороже?