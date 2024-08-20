«Плевать на детей, нужны только рейтинги». Родители 10-классников рассказывают, как учеников с хорошими оценками отчисляют из школ

Сейчас почти все школы в России создают профильные классы. Из-за этого поступить в них становится всё сложнее Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Родители российских школьников стали массово жаловаться на проблемы с зачислением в десятый класс. При этом школы отказывают даже тем ученикам, у которых нет проблем с успеваемостью, — хорошистам, у которых в аттестате одни четверки и пятерки. Подробности — в материале E1.RU.



Петр Вибе — папа школьника. Его сын Иван в этом году окончил девятый класс екатеринбургского лицея № 130, ОГЭ сдал на четыре и пять. Средний балл аттестата — 4,5: ни одной тройки, десять предметов с оценкой 5, десять — с оценкой 4. Никаких нареканий к поведению парня никогда не было. Он не активист, в олимпиадах не участвовал, но учился хорошо и добросовестно.



— В начале июля у нас был праздник — общий выпускной девятых классов лицея. Ребята пели, танцевали, директор и завуч говорили торжественные речи, всех поздравляли, бодро рапортовали, какие у них хорошие дети, исполнили гимн лицея. А в понедельник, через два дня после торжества, вывесили списки рекомендованных к зачислению. Треть ребят в эти списки не попали, в том числе мой сын.



По словам Петра, из 140 девятиклассников по конкурсу прошли примерно 80. В лицее после девятого класса остаются профильные классы: технологические, естественно-научный, социально-экономический.



Несмотря на эти списки, отец Ивана поехал подавать заявление на зачисление в десятый класс.



— Но секретарь заявила: «Вы не рекомендованы, учиться у нас не будете», — рассказывает Петр. — Уже дома я стал искать информацию по подобной теме, нашел решение Конституционного суда. Родители девятиклассника одной из российских школ дошли до этой инстанции, оспаривают отказ в зачислении. Суд в итоге принял их сторону. Непопадание по конкурсу в профильные классы — не повод для отчисления.



Хорошие оценки — еще не гарантия того, что ученик нужен школе Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Отец школьника распечатал это решение и привел его как пример в разговоре с директором.



— Говорил я в той беседе и о моральном аспекте, — продолжает Петр. — Что мальчик девять лет ходил в родную школу, учился на четыре и пять, а потом несколько дядей и теть решили, что он им не подходит.



Беседа с руководителем школы так ничего и не решила, руководство настаивало: ученик не прошел по конкурсу в профильные классы, а других в школе нет. Позже по электронной почте отец получил официальное письмо из лицея, в котором сообщалось об отказе в приеме в десятый класс «по причине отсутствия свободных мест».

— Уже потом я прочитал в родительском чате, что некоторым родителям, которые также принесли заявление о зачислении, директор отвечала: «А что ваши дети могут дать нашей школе?» Это я дословно цитирую. Да, я знаю, что наша школа считается рейтинговой, на хороших первых местах в городе, в том числе по результатам ЕГЭ. До этого думал, что дело лишь в том, что хорошо учат, а тут ушатом облили, осенило: набирают лучших по своей системе баллов, на основании олимпиад, а потом соревнуются с дворовыми командами — со школами, где работают со всеми ребятами, с разными способностями и знаниями. Не хочу сказать плохо про преподавателей, конечно, они в лицее хорошие.



Но логично, что при таком отборе результаты ЕГЭ будут выше. Получается, плевать на детей, важны только рейтинги. Петр, папа ученика екатеринбургского лицея

Мы с женой переживаем, сын потерянный. И такая ситуация не только у нас, другие родители ищут другие школы. А через две недели 1 сентября! В ближайших школах, куда мы начали звонить, нам объяснили, что у них нет мест. Говорят: «Мы всё понимаем, хороший мальчик, хорошие оценки, но своих-то [учеников] мы куда денем?», — рассказывает отец.

Петру также пришел ответ на его жалобу из администрации Екатеринбурга. Ему объяснили, что отчисление было обосновано рейтингом, всё по закону, и рекомендовали смотреть на сайтах других школ их района, есть ли там свободные места. Отец старшеклассника обратился в областную и районную прокуратуру с жалобой: он настаивает на том, чтобы сын продолжил учиться в прежней школе.

«Школа вынуждена отказать»

В департаменте образования Екатеринбурга в ответ на запрос E1.RU также сказали, что подобные отказы о зачислениях правомерны, нарушений прав учеников нет. Чиновники заявляют, что на данный момент в городе десятиклассников принимают 165 школ, для них в этом году открыли 9 тысяч мест.

— В соответствии с ФГОС о среднем общем образовании, уже с 2021 года все 10-е и 11-е классы являются профильными. В каждом профиле учебные предметы реализуются на углубленном уровне, и таких предметов должно быть не менее двух, — рассказала E1.RU Наталья Мухаметьянова, главный специалист департамента образования. — Если в школе открыто конкретное количество мест к приему детей в 10-е классы, то на основании этого рейтинга есть дети, которые будут рекомендованы к зачислению. Но есть дети, которые сдали экзамены не так успешно и имеют более низкие результаты. Поэтому они могли оказаться за пределами рейтинга.

Таким детям школа вынуждена отказать в зачислении ребенка в этот конкретный 10-й класс. Наталья Мухаметьянова, главный специалист департамента образования Екатеринбурга

В этом случае родитель может обратиться в районное управление образования, чтобы узнать, в какой школе есть свободные места, и попробовать туда попасть. Свободные места на сегодняшний день у нас в некоторых школах есть. Все дети имеют возможность попасть в десятый класс, но не всегда это может быть та школа, в которой ребенок учился до этого, — отметила специалист.

«Интересы школьников не учитываются»

На днях в Генеральной прокуратуре рассказали о результатах проверок в разных регионах по жалобам родителей. В итоге ведомство выявило нарушения прав учеников: отказы принять детей с хорошей успеваемостью стали массовыми. Например, в одной из краснодарских школ 46 ученикам отказали в обучении из-за среднего балла в аттестате ниже 4,4.

— Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют, — отмечают в Генеральной прокуратуре. — В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно (с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов внутришкольной диагностики или ОГЭ по профильным предметам, содержания портфолио обучающегося).

Право окончить 11 классов школы есть у всех Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Кстати, Генпрокуратура также ссылается на решение Конституционного суда 2020 года.

— Было решено, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей. Органы власти регионов обязаны предоставить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить, — подчеркивают в надзорном ведомстве.



В Генеральной прокуратуре сообщили, что в Министерство просвещения РФ направлено обращение, ситуация взята под контроль.



Жалобы на отказы принять в десятый класс получает и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.



— Мы с прошлого года работаем по таким обращениям родителей, — говорит детский омбудсмен. — Очень непростая тема, делали запросы через центральный аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте, они вышли на Минпросвещения России. Однозначного ответа на наши обращения нам дать никто не может. И я очень рад, что Генпрокуратура взялась за это.

В 2021 году наши коллеги в Челябинске рассказали похожую историю школьницы, которую также отказались взять в десятый класс. Родители не стали забирать документы, вместо этого 1 сентября девочка пришла в свою школу и отдала классному руководителю аттестат, но ее буквально выгнали с уроков. Девочке удалось продолжить обучение в своей школе только после решения суда. Несмотря на то, что Министерство образования настаивало на законности решения, суд и прокуратура встали на сторону ученицы.

А вы как считаете, школа должна давать детям знания или дети обязаны ей нести рейтинги и баллы? Конечно, школы должны давать образование всем детям! У нас обязательное среднее образование определено законом, и никто этого не отменял, как и доступность образования Школа вправе решать, какие ученики в ней должны учиться