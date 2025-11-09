«Логистика, привычки, мода — всё от лукавого»: где в России и почему слишком мало едят рыбы

Стоимость рыбы снижает интерес покупателей Источник: Дарья Пона

Встречаются бывшие одноклассники: один миллионер, другой безработный-нищий. Миллионер спрашивает:

— Ну, как ты живешь?

— Не ел уже три дня…

— Ну что ж ты так! Надо себя заставлять!

Анекдот напоминает последние новости о рыбном рационе россиян, считает экономист Виталий Калугин. В конце октября в Агентстве по продвижению рыбной продукции назвали регионы, где меньше всего ее едят. А президент Владимир Путин посетовал, что потребление рыбы в России отстает от нормы. Наши коллеги из 74.RU разбираются, что происходит с доступностью даров моря, почему Урал, Северо-Запад и Сибирь — в отстающих и что мешает устроить рыбный рай на наших столах.

В каких регионах рыбный рай

У России есть выход к трем океанам, территорию страны омывает полтора десятка морей. При этом во многих регионах рыбную продукцию впору причислить к деликатесам.

Больше всего рыбы потребляют на Дальнем Востоке — 29,8 кг и в Центральном федеральном округе — 26,8 кг на человека в год, сообщили 74.RU в Агентстве по продвижению рыбной продукции. Затем следуют Южный — 25,7 кг, Уральский — 25,4 кг, Сибирский — 24,4 кг и Приволжский округа — 22,7 кг. Аутсайдерами, по данным за 2024 год, стали Северный Кавказ — 19,9 кг и Северо-Запад России — 19,8 кг.

Для наглядности мы перевели эти цифры в недельную порцию рыбы.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

По рекомендациям Минздрава, норма потребления рыбы составляет около 77 г в день, что соответствует 28 кг в год. Какая именно рыбная продукция должна входить в рацион среднестатистического россиянина — мороженая, копченая, филе лосося или консервированная селедка, конечно, не уточняется. По словам врачей, достаточно есть рыбную продукцию дважды в неделю, и всё будет хорошо. Но нормы придерживается только 24% россиян, а больше половины, 51%, приобретают рыбу и морепродукты всего один или несколько раз в месяц.

«В Уральском федеральном округе по потреблению рыбы на первых позициях Курганская область — 36,5 кг на человека в год. Далее идут Тюменская и Свердловская области — по 29,9 и 24,2 кг, — уточнили в Агентстве по продвижению рыбной продукции (исследование строилось на данных Росстата). — Уровень потребления рыбы в Челябинской области в 2024 году снизился до 19,3 кг, тогда как в 2013 году было 23,7 кг на человека».

Стоит отметить, что в целом на Урале за последние 10 лет рыбы стали есть на 2,2 кг больше. Также рост потребления зафиксирован во всех округах, кроме Северо-Западного (и в том числе Санкт-Петербурга): там отмечено снижение на 1,1 кг. Самую внушительную динамику ожидаемо продемонстрировал Центральный федеральный округ — теперь там в год съедают на 4 кг рыбы больше, а в Москве — вообще на 8,6 кг.

На то, что россиянам «недокладывают» рыбы, обратил внимание и Владимир Путин.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, а должно быть больше», — отметил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Будет спрос — привезут»

Особого дефицита рыбы и продукции из нее в стране нет, весь вопрос — в доступности ее для разных слоев населения, отметили эксперты.

«Если люди не употребляют какой-то товар или употребляют его мало, работает отрицательная ценовая динамика. Значит, стоимость товара и доходы населения этого региона не позволяют покупать какой-то товар. Сейчас мы говорим в целом, на макроуровне, то есть этот принцип может относиться и к рыбе, и к стиральному порошку, — объяснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Сейчас рыбу, которой раньше котов кормили, чуть ли не по 800 рублей за килограмм продают. Дальневосточная икра — по 2000 рублей за 140-граммовую баночку. Крабов обычный человек может себе позволить разве что на Новый год».

Эксперт назвал весьма галопирующей динамику цен на рыбную продукцию за последние пять лет.

«В Москве или на Чукотке рыбу едят вовсю, потому что платежеспособность позволяет. Но конечно, люди с низким и средним достатком не могут себе позволить употреблять рыбу в таком количестве. Это основная причина, остальное — логистика, привычки — всё от лукавого. Будет спрос платежеспособный — привезут в ваш регион столько рыбы, сколько в Москве никогда не видели».

Именно ценовой фактор определяет, кто что ест. Сбросьте цену условно на 30−50%, и все 88% людей будут употреблять рыбу каждую неделю. Георгий Остапкович научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики

Национальные традиции также играют свою роль в потреблении рыбной продукции, напомнил эксперт.

«Конечно, мы не Япония, не Корея и даже не Китай. Японцы, например, макароны не едят, мясо для них дорого, а мы, наоборот, любим макароны и мясо, — считает Георгий Остапкович. — Каждая страна имеет специфику. Но потребление рыбы у нас за последние 30−40 лет, конечно, уменьшилось».

«Несет в себе конские издержки»

Не стоит удивляться низкому объему потребления рыбы, например, на Урале, говорят эксперты.

«Вы посмотрите на карту, где находится Уральский округ, где рыбные запасы Дальнего Востока и, скажем, Балтийского моря. Мы находимся аккурат посередине страны, и та рыба, которая попадает на прилавки нашего региона, несет в себе конские логистические издержки, — отметил экономист, независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. — Здесь дальневосточный красный окунь продается по 600 рублей за килограмм, в то время как свинина, которая выращивается в регионе, стоит 400 [рублей]. Если вы живете на Дальнем Востоке, то красная икра обойдется вам в 4 тысячи рублей за кило, тогда как у нас — 12 тысяч. Поэтому ожидать, что мы тут будем рыбу есть в три горла, нелепо».

По словам эксперта, уральцы вполне ожидаемо выбирают курятину с ближайшей птицефабрики или свинину, которую производят максимум за 200 километров от дома.

«Это гораздо проще и дешевле, чем покупать рыбу. При той же цене белка, которая в ней находится, — говорит Виталий Калугин. — Я могу понять моду на морепродукты в Калининграде и в Хабаровске, но не в Екатеринбурге, не в Омске и не в Челябинске. Свежие устрицы тут смысла не имеют, потому что даже самолетом летят двое суток. В лучшем случае мы будем есть замороженный минтай, в худшем — икру от свежей путины по 12 тысяч рублей за килограмм, что сильно сужает рынок».

В середине страны можно есть всё что угодно, кроме рыбы. Всегда так было — и в СССР, и в России. Виталий Калугин независимый финансовый аналитик

Переломить эту тенденцию невозможно, если только не появится волшебная возможность «за пять копеек» перевезти рыбу с Дальнего Востока в середину континента, добавил эксперт.

В то же время Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отметила повышение спроса на рыбные продукты в торговых сетях — в среднем на 4% за последний год. Особенно покупателей интересует замороженное филе — его стали покупать на 20% больше.

«После многолетнего снижения мы второй год подряд наблюдаем повышение потребительского интереса к рыбной продукции, при этом она сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста, особенно в сегменте готовой еды», — отметил в телеграм-канале председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

В топ-5 самых популярных позиций входят охлажденная и замороженная форель, минтай, креветки, горбуша, сельдь, добавили в АКОРТ.

А пока депутаты Госдумы предложили сделать четверг «рыбным» днем и продавать рыбу со скидкой 50%. Правда, не уточнили, за чей счет хотят устроить аттракцион невиданной щедрости.